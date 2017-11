Black Friday di Amazon: ecco 3 prodotti tech già in saldo da acquistare subito

Il Black Friday inizierà ufficialmente il 24 novembre, ma già ora sulla nota piattaforma di e-commerce di Jeff Bezos si possono trovare tante offerte interessanti. Spesso però, complice anche l'alto numero di prodotti in saldo, si corre il rischio di perdersi qualcosa nel marasma generale. Abbiamo selezionato tre prodotti che per caratteristiche e prezzo possono andare incontro alle necessità di diverse tipologie di utenti, da quelli in cerca del loro primo notebook da gaming a quelli che invece vogliono acquistare una tastiera meccanica, passando per chi invece è in cerca di una action cam dal costo contenuto. Dal notebook Asus ROG GL753 alla tastiera meccanica Corsair Strafe RGB, passando per la action cam di Yi, ecco tre prodotti dall'ottimo rapporto qualità prezzo.

Asus ROG GL753

I notebook da gioco sono prodotti solitamente costosi, che integrano tecnologie di fascia alta ma a prezzi superiori alla media. Questo Asus ROG GL753 offre invece una configurazione di tutto rispetto a un prezzo adeguato a quanto offerto. Abbiamo infatti un potente processore Intel i7 7700HQ, che insieme alla NVIDIA GTX 1050 Ti da 4 GB garantisce un gaming di buon livello in Full HD, anche con titoli dalla grafica avanzata. Non mancano nemmeno 16 GB di RAM, SSD da 128 GB e disco fisso da 1 TB. Il display da 17.3 pollici Full HD lo rende adatto prevalentemente ad un uso domestico, ma al prezzo di 1126€ non è semplice trovare di meglio, per un laptop che fornisce tanta potenza anche per applicazioni che esulano dal gaming.



Corsair Strafe RGB

Questa tastiera meccanica Made in Corsair è a tutti gli effetti un modello di fascia alta, con un prezzo di listino di oltre 200€, proposto però in questi giorni a 169.99€, ma attenzione perchè potrebbe scendere, in base alle disponibilità, fino a 139.99€. Il modello oggetto dello sconto è quello con switch Cherry MX Red (gli altri costano di più), mentre quello che abbiamo testato qualche tempo fa era dotato di switch Cherry MX Brown. Gli switch Red sono molto efficaci in ambito gaming, per una tastiera che eccelle anche in quanto a qualità costruttiva, pur rinunciando al metallo visto sui modelli superiori. Abbiamo comunque una retroilluminazione RGB completa, personalizzabile con 16.8 milioni di colori, e un software di gestione che permette di creare macro e di impostare effetti molto particolari, il tutto a un prezzo commisurato per quanto offerto.

Yi Action Camera

Se siete in cerca di una action cam valida ma dal costo molto contenuto, allora l'offerta di Yi potrebbe fare al caso vostro. Questo marchio cinese realizza action cam di ottima qualità, capaci di rivaleggiare con i migliori modelli sul mercato, come la Yi 4K+ che abbiamo testato di recente, la prima a portare sul mercato le riprese in 4K a 60 fps, prima ancora della recente GoPro Hero 6 Black. Ovviamente, il prezzo di questa variante è piuttosto elevato (339€), ma per portarsi a casa il modello base proposto da Yi, chiamato Yi Action Cam, servono oggi solo 74.99€. Non è la prima volta che Amazon applica questo sconto e anzi ha fatto anche di meglio in passato, proponendo il pack action cam + custodia impermeabile fino a 40 m a 69.99€.

Per questa cifra è possibile portarsi a casa una action cam capace di girare video fino a 1080p a 60 fps, attraverso un sensore Sony Exmor IMX206, per un prodotto a basso costo che tuttavia offerte buone caratteristiche in rapporto al prezzo. Interessante anche lo sconto dedicato alla Yi 4K, prodotto capace di registrare fino appunto al 4K ma solo fino a 30 fps, in offerta con la custodia impermeabile a 164.99€.