BlackBerry KEY2 ufficiale: caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

In un mercato degli smartphone come quello odierno, dove la rincorsa al display all-screen sembra essere molto gettonata, le società che vanno controcorrente sono veramente poche. Tra queste, però, fa sicuramente capolino BlackBerry, che nel corso degli anni ha sempre intrapreso la sua strada, abbracciando solo parzialmente il dogma del display touch. Lo diciamo senza remore: uno smartphone della società canadese si distingue sin da subito. Infatti, una delle caratteristiche che BlackBerry non ha mai veramente messo da parte in tutti questi anni è la tastiera fisica, tanto amata da una certa tipologia d'utenza.

Alcuni di voi ricorderanno la presentazione dello smartphone KEYone, avvenuta al Mobile World Congress del 2017, oltre un anno fa. Ebbene, ora la società canadese ha finalmente svelato il suo successore: BlackBerry KEY2.



Caratteristiche tecniche, prezzo e uscita

BlackBerry KEY2 presenta delle dimensioni di 151,4 x 71,8 x 8,5m e monta un display IPS LCD Corning Gorilla Glass 3 da 4,5 pollici (434 PPI) con risoluzione 1620x1080 pixel e aspect ratio 3:2. Sotto la scocca, troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 660 operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, affiancato da 6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB). Per quanto riguarda il comparto fotografico, sul retro fa capolino una dual camera da 12MP (f/1.8 + f/2.6) con Dual Tone LED Flash, HDR e possibilità di registrare i video fino a 4K/30fps. Il sensore frontale è invece da 8MP e può registrare video fino a 1080p/60fps. Non mancano le modalità Ritratto e Superzoom ottico. BlackBerry KEY2 integra anche Google Lens, che permette di cercare più rapidamente informazioni su cose ed oggetti a partire da una foto: per esempio, fotografando un libro sarà possibile consultarne le recensioni e molto altro ancora. Troviamo poi una batteria da 3500 mAh con supporto alla ricarica veloce Qualcomm Quick Charge 3.0. Stando all'azienda, questa garantirà circa 2 giorni di autonomia. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Le colorazioni disponibili sono Black e Silver.



Non mancano un sensore di impronte digitali (posto sulla spacebar) e tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, tra cui 4G LTE, Bluetooth 5.0 Low Energy, Wi-Fi 802.11 dual-band, NFC e porta USB Type-C. Presente anche il jack da 3,5 mm. La società canadese ha affermato che gli utenti troveranno tutta la sua suite software proprietaria già preinstallata. Tra le varie app troviamo: Hub, Keyboard, Calendar, Locker, Search, Launcher, Power Center, Camera, Battery Boost e File Manager. Ma parliamo ora della caratteristica peculiare dello smartphone: la tastiera fisica.

Si tratta di una QWERTY con 35 tasti , con un'innalzamento dei tasti di circa 20% circa rispetto a KEYone. Questo dovrebbe renderla più comoda da utilizzare. Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, BlackBerry KEY2 sarà disponibile a partire dal mese di giugno a un costo di 649 euro.