I buchi neri, le forme celesti più misteriose: ma che forma hanno?

I buchi neri sono strutture che affascinano da sempre i fisici e gli appassionati del cosmo; questo perché, al dì là della sua superficie sferica chiamata orizzonte degli eventi, non si è sicuri di cosa ci sia all'interno.

Una delle teorie più accreditate, che fa capo alla relatività generale, descrive nella zona centrale la presenza di una singolarità in cui i valori di lunghezza tendono all'infinitesimo (cioè allo zero) e valori di massa crescono all'infinito.

Con la recente immagine del 2019 del buco nero al centro della galassia Messier 87, questi corpi celesti si trovano spesso nelle tendenze scientifiche e giornalistiche, come quello che potrebbe essere il buco nero supermassivo più grande mai trovato.



In questo speciale ci concentreremo più che altro sull'aspetto teorico e matematico dei buchi neri, la forma dell'orizzonte degli eventi, e cosa comporterebbe se in futuro ne trovassimo uno con una forma diversa da quella sferica.



Dai buchi neri alla teoria delle stringhe

Un buco nero è una zona nello spazio dove la gravità è talmente elevata che neppure la radiazione elettromagnetica è in grado di uscirne e ciò è dato dalla condensazione di elevata quantità di materia in una ristrettissima porzione di spazio.



Come per molti altri corpi celesti, la sfericità è una condizione favorevole, grazie alla sua alta simmetria e per le leggi di gravitazione universale che richiedono dei centri di massa: pianeti e stelle sono di questa forma e lo sono anche i buchi neri o, per la precisione, l'orizzonte degli eventi è una superficie sferica (per quanto controintuitivo, essendo una superficie, si parla di oggetto a due dimensioni).

Tale forma, come è stato dimostrato da Stephen Hawking nel 1972, è una condizione di un universo a tre dimensioni spaziali e una temporale.



Tra gli anni '80 e '90, con lo sviluppo della teoria delle stringhe, una delle scienze nate per cercare di legare le leggi della quantistica a quelle della relatività generale, si iniziò a discutere l'esistenza di dieci o undici dimensioni, ben più delle quattro di cui si è certi adesso (con il tempo come quarta dimensione, introdotta nelle leggi di relatività da Einstein).

Tali calcoli, che aggiungono parametri dimensionali, vennero studiati nel corso degli anni anche per quanto riguarda i buchi neri.



Cinque dimensioni e anche più

Nel 2002, Emparan e Reall trovarono la consistenza teorica di un buco nero a cinque dimensioni, ottenendo una geometria particolare che nel loro lavoro viene chiamata anello nero: lo si può immaginare come un cerchio dove ogni punto è sostituito da sfere bi-dimensionali, ottenendo una superficie a tre dimensioni che somiglia a una ciambella grumosa e informe, rimanendo stabile se questo girasse alla giusta velocità.

Quattro anni più tardi, gli scienziati Galloway e Schoen trovarono un'altra famiglia di forme che possono aderire al teorema di Hawking: gli spazi lenticolari.

Questa figura è ancora meno visualizzabile della precedente, tant'è che gli scienziati stessi utilizzano principalmente le formule e i numeri per descriverla. Possiamo vedere la figura più semplice degli spazi lenticolari come una sfera (contenente i punti superficiali e quelli interni) che viene tagliata, creando due emisferi e facendo scorrere ogni punto fino all'estremità opposta (antipodale). Anche i punti presenti nel cerchio passante sull'equatore si devono unire l'un l'altro, dando vita a una figura altamente contorta.



Le altre figure della famiglia degli spazi lenticolari possono quindi essere identificate considerando quanti modi ci sono di tagliare la sfera e quante ulteriori connessioni sono possibili tra i vari punti: ciò viene espresso tramite la notazione L (p, q), dove per l'appunto p è il numero di settori in cui la sfera è divisa e q determina la quantità di torsione: più sono alti questi numeri, più la figura risulta elaborata; q e p sono numeri coprimi, ovvero aventi come unico massimo comune denominatore il numero 1.

Nel 2014, Kunduri e Lucietti confermarono la consistenza di un buco nero a forma di spazio lenticolare L (2, 1) in cinque dimensioni, descrivendo la necessità di un campo di "materia", in questo caso un tipo di carica elettrica, e di uno spazio-tempo che curva all'infinito in prossimità del buco nero e che tende a zero allontanandosi (uno spazio-tempo asintoticamente piatto).



Concependo queste geometrie in spazi matematici molto grandi dove è facile dimostrare la loro esistenza e sfruttando approssimazioni ad hoc, infine, nel 2022 il lavoro di Khuri e Rainone ha potuto generalizzare i precedenti risultati a più di cinque dimensioni e con numeri coprimi differenti, potendo immaginare infiniti tipi di buchi neri in infinite dimensioni.

Secondo questo recente lavoro, il buco nero non ha bisogno di equazioni che ne descrivono la rotazione; inoltre, è concepibile uno spazio-tempo asintoticamente piatto.

L'unica pecca sta nel non conoscere il tipo di particelle di cui può essere costituito il campo di materia che tiene saldo il buco nero, lavoro che proprio Khuri sta attualmente approfondendo.

I fisici odierni pensano che, in un futuro non troppo lontano, sarà addirittura possibile produrre piccoli buchi neri in laboratorio all'interno di acceleratori di particelle ad alta energia come il Large Hadron Collider del CERN di Ginevra.

L'osservazione, anche per un breve istante di vita, di un buco nero con una forma differente da quella sferica dell'orizzonte degli eventi, sarebbe la prova inconfutabile che viviamo in un universo a più di quattro dimensioni, convalidando perciò la teoria delle stringhe.



Fonti: Quanta Magazine