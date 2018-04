Carta d'Identità Elettronica: tante parole, pochi fatti. L'UE ammonisce

La Carta d'Identità Elettronica torna sotto i riflettori, in Italia e in Europa. Nel nostro paese è già stata introdotta da tempo, ma almeno ad oggi i benefici portati dal nuovo documento di riconoscimento univoco ed ufficiale della Repubblica Italiana sono davvero pochi, principalmente a causa di una diffusione non certo capillare. Come osservato da molti, infatti, sono ben pochi i comuni del territorio in cui è attiva, ed in alcuni casi sono anche stati segnalati non pochi problemi in fase di rilascio.

Cos'è ed a cosa serve la CIE

Introdotta con il decreto ministeriale del 23 Dicembre 2015, la Carta d'Identità Elettronica costituisce un elemento di identificazione elettronico, che prende il posto della sua versione cartacea.

La CIE si differenzia dalla precedente versione non solo a livello estetico ma anche perchè offre una maggiore sicurezza da contraffazioni. Ad oggi è ancora in fase di aggiornamento la lista dei comuni in cui è disponibile, ma le caratteristiche sono radicalmente diverse e, come affermato dall'Unione Europea, deve garantire l'assoluta sicurezza per i cittadini che la posseggono da eventuali falsificazioni.

La Carta d'Identità Elettronica, a livello estetico è grande quanto una carta di credito su cui, attraverso la tecnica del laser engraving, sono stampati tutti i dati anagrafici dei cittadini, a cui si aggiungono degli elementi univoci quali ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture, guilloches ed altro.

L'elemento che garantisce l'assoluta autenticità è il microchip interno, che protegge i dati personali degli utenti e le impronte da eventuali contraffazione. Il chip, proprio come quello presente sulle carte di credito e sul Passaporto Elettronico, garantisce anche l'autenticazione in rete per i cittadini, per utilizzare gli strumenti informatici della pubblica amministrazione.

Lo stesso microprocessore interno può anche essere abbinato al Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID), che sta diventando sempre più importante nel nostro paese, con una diffusione sempre maggiore ed utilizzi molteplici, al punto che come vi abbiamo raccontato di recente può anche essere utilizzato per scaricare il 730 precompilato dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Come la Carta d'Identità Cartacea, l'Elettronica è contrassegnata da un numero seriale univoco presente in alto a destra, che viene registrato in un database unico. Come riportato dal sito web ufficiale del Governo, i dati inclusi nel documento sono: comune emettitore, Nome del titolare, Cognome del titolare, Luogo e data di nascita, Sesso, Statura, Cittadinanza, Immagine della firma del titolare, Validità per l'espatrio, Fotografia, Immagini di 2 impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra), Genitori (nel caso di carta di un minore), Codice fiscale, Estremi dell'atto di nascita, Indirizzo di residenza, Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini residenti all'estero) e codice fiscale sotto forma di codice a barre.

Come quella classica, anche la CIE può essere richiesta presso l'Ufficio Anagrafe dei Comuni abilitati, ed ha un costo di 16,79 Euro, a cui si vanno ad aggiungere i costi di segreteria.

L'ammonizione dell'UE

Nonostante i tanti proclami, ed il lancio avvenuto quasi in pompa magna, ad oggi della Carta d'Identità Elettronica in molti comuni non vi è traccia. L'Italia, infatti, risulta essere uno degli ultimi (se non l'unico) paese ad utilizzare ancora la Carta d'Identità cartacea, il che favorisce come detto poco sopra la falsificazione da parte di malviventi, esponendo il nostro paese a rischi molto gravi anche a livello di sicurezza nazionale.

Proprio di recente è arrivato il monito dell'Unione Europea, che attraverso il commissario per gli Affari Interni, Dimitris Avramopoulos, ha ammonito il Governo, affermando senza mezzi termini che "l'unico paese ad utilizzare la carta d'identità cartacea è l'Italia". Una scelta che secondo Bruxelles ad oggi è incomprensibile, soprattutto se si conta l'epoca in cui viviamo, è per questo che lo stesso politico ha chiesto al nostro paese di "sostituirle, per favorire una maggiore sicurezza: le autorità devono essere in grado di fidarsi del titolare di una carta".

Questa normativa figura nel pacchetto di misure anti terrorismo varato di recente da Bruxelles, che prevede l'eliminazione graduale in cinque anni di tutti i vecchi documenti cartacei a favore dei formati digitali. Per l'Italia, la situazione però risulta essere diversa in quanto la vecchia Carta d'Identità rientra tra quelli non sicuri, ragion per cui è stata predisposta l'eliminazione entro due anni.

I nuovi documenti, per essere bollati come sicuri devono contenere le impronte digitali, non devono essere soggetti ad usura e devono essere letti dai dispositivi elettronici, che ormai sono diffusi in praticamente tutta l'Europa.

La speranza di tutti è anche l'Italia si adegui nel minor tempo possibile per entrare nel ventunesimo secolo, a livello di documenti d'identità. Per il futuro Governo c'è già un fascicolo molto bollente sul tavolo.