Anche dalla cartaccia appallottolata arriva la matematica

I modelli matematici dietro a un fenomeno fisico, il più delle volte, arrivano dopo l'osservazione sperimentale e uno degli esempi più lampanti è la nascita della meccanica quantistica a fine XIX secolo e inizi del XX, quando molte teorie della fisica classica iniziarono a mostrare grosse lacune evidenti: per esempio, gli elettroni di un atomo dovevano collassare sul nucleo o, per il teorema di Bohr-van Leewen, il magnetismo non doveva esistere.

Non ci dovrebbe stupire, quindi, che con la maggior attenzione dell'umanità alla scienza e al suo metodo, anche la quotidianità comincia a essere osservata attraverso una lente di ingrandimento.



I modelli "buffi"

Le notizie in ambito scientifico sono alcune volte stranianti: sembrerebbe pieno di studi ridicoli o apparentemente tali che meriterebbero l'Ig Nobel e di nuove scoperte che si susseguono all'ordine del giorno, tant'è che ci fanno chiedere se siano reali o no.

Esempi di ciò sono lo studio su come si impilano nel migliore dei modi le arance nel supermercato, o come si cucina al meglio un hamburger.

Ma non si dovrebbe vedere solo la superficie: alcune volte siamo davvero di fronte a degli scherzi, altre volte però si parla di modelli, probabilmente di dubbia utilità pratica, ma che comunque ci forniscono un'interessante struttura matematica che si potrebbe applicare in futuro ad altri problemi, più articolati e più interessanti; altri modelli, invece, studiano sistemi abbastanza complessi su eventi casuali, che ci permettono di comprendere sempre meglio dei fenomeni statistici, come la premessa dell'argomento che andremo a trattare: come si ripiega un foglio accartocciato?



La nuova matematica delle pieghe

Secondo Ian Tobasco dell'università del Michigan, un foglio accartocciato e appallottolato in modo casuale ha delle pieghe che seguono le stesse regole fisiche di un foglio altamente ordinato come un origami, nel caso specifico citato, un Miura-ori (immagine in basso), che viene semplicemente appiattito; secondo le sue parole, "il primo è solo una versione disordinata del secondo".



Ciò che li accomuna, sempre secondo lo studioso americano e il suo modello matematico, è il principio di minima energia , il quale ci dice che un fenomeno agisce in modo tale da minimizzare il dispendio energetico per passare dalla configurazione iniziale a quella finale.



La teoria di Tobasco, creata nello specifico per lo studio di increspature formate dopo che la superficie dell'oggetto è stata appiattita, è stata studiata anche per diversi materiali elastici.



Quel che più stupisce è l'ottimo riscontro pratico, su pellicole plastiche ultrasottili, ingegnerizzate ad hoc per avere pieghe dall'evaporazione di parte del materiale, studiate da Joey Paulsen della Syracuse University, ma anche quello computazionale, su un enorme database di configurazioni simili di Eleni Katifori dell'Università della Pennsylvania.

L'importanza di questi calcoli risiede nel fatto che sono in grado di spiegare congetture fisiche che non si riusciva ad accumunare sotto lo stesso cappello.

Quello che il modello di Tobasco trova è che tutto il disordine creato si può sottoscrivere a famiglie di regioni geometriche (come triangoli, rettangoli ecc.), le cui forme dipendono dal taglio dato al materiale e nelle quali sono presenti i pattern "rugosi"; questi pattern sono determinati da curvature di tipo gaussiano, che possiamo semplificare come divise in due tipologie, ovvero a curvatura positiva, che ha forma semisferica, e a curvatura negativa, che ha la forma geometrica di una sella (come una patatina, per intenderci): il segno differente da una regione all'altra fa in modo che esse risultino nette e distinguibili.



Tobasco e i ricercatori interessati, in futuro, cercheranno di studiare curvature più complesse, miste tra quelle positive e negative, per applicare tale teoria a un numero sempre maggiore di materiali e trovare la possibilità di controllarne la crescita.



Sull'utilità di tale ricerca

A differenza di quanto si possa pensare, studi sulle increspature formate da deformazioni nascono già tra il XIX e il XX secolo: le analisi meccaniche sulle superfici metalliche delle navi ne sono un esempio, ma anche il collegamento della formazione di montagne al calore scaturito dalla crosta terrestre.

La progettazione e l'ingegnerizzazione di nuovi materiali più performanti e utili passa anche dalle conoscenza di tali geometrie: i primi dispositivi a cui questa teoria potrebbe portare giovamento riguarda certamente quelli utilizzati per resistere e sollecitazioni esterne, come parti meccaniche e di sicurezza.

Ma non è finita qui: potrebbe migliorare la quantità di superficie in una determinata area, come ad esempio quella di un pannello solare, andando a catturare più raggi solari, o andare ad affinare tecniche di micromodellazione, importante per processi ingegneristici e industriali.

E qui la parola passa agli ulteriori studi che seguiranno e agli ingegneri e alla loro capacità di sfruttare tali conoscenze: la scienza difficilmente è qualcosa fine a se stessa perché, banalmente, è lo studio di ciò che ci circonda.



Fonte:

Quanta magazine