CES 2018: da Samsung a Sony, 8K e HDMI 2.1 per i televisori del futuro

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Il 4K si è diffuso molto negli ultimi due anni, almeno a livello hardware. Per quanto riguarda i contenuti, passi avanti ne sono stati fatti tanti e tra servizi di streaming e Sky Q, l'offerta in Italia dovrebbe aumentare ulteriormente nel 2018, anche se forse non ancora a sufficienza per parlare di uno standard affermato. La tecnologia però corre più veloce di quanto si potesse immaginare solo qualche anno fa e al CES di quest'anno dovremmo vedere, per la prima volta, TV dotati di risoluzione 8K pronti per il commercio. Sarebbe un azzardo, quello delle aziende tech, presentare nuovi prodotti senza nemmeno l'ombra di un contenuto compatibile? Probabilmente si, ma l'8K non sarà l'unica novità. Al CES 2018 dovremmo vedere infatti tanti nuovi schermi OLED 4K, l'introduzione dello standard HDMI 2.1, che porta con sé tante novità, e molto altro.



L'inesorabile avanzamento del progresso

I rumor delle ultime settimane sono tutti concordi: al CES 2018 vedremo diversi modelli commerciali dotati di pannello 8K. Sharp porterà il suo primo TV 8K in Europa già a marzo del prossimo anno, ancora non si conosce il costo per il nostro mercato ma in Giappone sarà proposto a poco più di 7000€, cifre che lo pongono al di fuori di ogni logica commerciale, visto che non esistono oggi trasmissioni o fonti video in grado di supportarlo al meglio, almeno al di fuori del paese asiatico. Questo passerà al 4K/8K per tutte le trasmissioni entro il 2025, mentre già entro il 2020 il 50% delle case del paese dovrebbe essere in grado di vedere regolarmente trasmissioni in 8K. Dati che però riguardano solo il Giappone purtroppo, molto avanti sotto questo aspetto. Per quanto riguarda l'Europa e l'Italia i tempi sono tutt'oggi incerti, anche perché l'utenza non sente il bisogno di un ulteriore step evolutivo nella risoluzione dei televisori, almeno per il momento. Nonostante questo, Sharp non sarà l'unico produttore a portare modelli 8K, anche Sony, che ha da poco registrato un marchio dedicato proprio a questi modelli, e Samsung saranno della partita, con quest'ultima che utilizzerà certamente la tecnologia QLED per i propri TV ad altissima risoluzione.

A proposito di Samsung e QLED, il CES 2018 dovrebbe essere il momento buono per lanciare una linea di TV, sempre basate su questa tecnologia, di grandi dimensioni, superiori ai 100 pollici. Prodotti di nicchia certo, ma in cui la tecnologia OLED non può arrivare, almeno per ora, a causa dei limiti tecnici e produttivi dietro a questi pannelli. Sempre da Samsung potrebbe arrivare una nuova tipologia di televisore basato sui Micro Led, una tecnologia che permette di unire il nero perfetto dei pannelli OLED con una luminosità più elevata rispetto a quella vista finora, molto utile per spingere al massimo i contenuti HDR. Se dovesse arrivare, potrebbe trattarsi del vociferato modello da 150" di cui si parla da settimane, un prodotto quindi non destinato al mercato di massa.

A prescindere dalle tecnologie future, il presente si chiama OLED ed LG è intenzionata a proporre tanti nuovi modelli, dotati della tecnologia Crystal Sound, vista con un altro nome sul TV top di gamma Sony del 2017, l'A1, molto apprezzato dalla critica e dal pubblico. Si tratta in pratica di una tecnologia capace di emettere suoni direttamente dal pannello OLED, utilizzando dei traduttori per farlo vibrare, generando così l'audio del contenuto visualizzato. LG dovrebbe proporre un'evoluzione di quanto visto sull'A1, tutta da scoprire tra qualche settimana al CES di Las Vegas.

Nuovi OLED arriveranno anche da Sony e Panasonic, anche se speriamo che i due produttori quest'anno presentino anche TV di fascia più bassa rispetto al già citato A1 e all'EZ1000 che abbiamo provato qualche tempo fa. A fare da sfondo a questi prodotti ci sarà ovviamente l'introduzione dello standard HDMI 2.1 su tutti i nuovi modelli, una novità molto importante e che garantisce la compatibilità con i contenuti del futuro. Grazie alla nuova interfaccia è possibile infatti veicolare flussi video fino al 10K a 120 Hz, con una banda passante che aumenta dai 18 Gbps dell'HDMI 2.0b ai 48 Gbps del nuovo standard. Arriverà anche l'HDR Dinamico, che permetterà un'accuratezza maggiore nella gestione del colore, come anche l'interessante implementazione della modalità Game Mode VRR, di fatto una trasposizione in salsa televisiva di tecnologie come il G-Sync di NVIDIA o il FreeSync di AMD. Il connettore rimarrà lo stesso che possiamo vedere oggi ma le novità saranno diverse quindi. Proprio l'introduzione di questo standard appare oggi, probabilmente, l'elemento più interessante che vedremo al CES 2018, l'8K può anche attendere.