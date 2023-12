CES 2024, dalle RTX 40 Super alle auto: come cambierà il mondo tech

Manca davvero poco al CES di 2024 di Las Vegas e, come ogni anno, la girandola dei rumor ha lasciato ben poco all'immaginazione, soprattutto se parliamo di brand come Samsung, NVIDIA o Sony: la kermesse americana si terrà da martedì 9 fino a venerdì 12 gennaio 2024 e sarà ricca di keynote, anteprime e hands-on delle nuove trovate tecnologiche che caratterizzeranno buona parte del prossimo anno.

Dai televisori agli smartphone, passando per i nuovi sistemi di integrazione hardware per auto. Insomma, chi più ne ha più ne metta.



GPU a più non posso per Nvidia, Intel e AMD criptiche

Tra le novità più attese, c'è senza dubbio il possibile annuncio della nuova Serie 40 Super di NVIDIA, almeno per quanto riguarda il settore gaming.

Durante il keynote del team verde, dovrebbero essere annunciate tre nuove schede video: RTX 4070 Super, RTX 4070 TI Super e RTX 4080 Super.

Salvo grandi sorprese, non dovrebbero esserci annunci lato software, soprattutto alla luce dell'annuncio di Ray Reconstruction avvenuto solo una manciata di mesi fa.

Al refresh della Serie 40 di NVIDIA non dovrebbero contrapporsi particolari risposte da parte del diretto competitor AMD: benché non sia da escludere qualche colpo mirato, le poche indiscrezioni sulle Radeon RX 8000 suggeriscono che dovremo attendere ancora del tempo prima di saperne qualcosa in più.

Per quanto appaia improbabile che il gruppo guidato da Lisa Su si mostri con qualcosa di nuovo e concreto su questo fronte, è verosimile aspettarsi delle nuove linee di laptop basati sulla nuova CPU Ryzen 9 8945HS. Altro campo d'interesse è certamente quello degli handheld, dove i chip Z1 e Z1 Extreme dominano ormai incontrastati.

Dopo NVIDIA e AMD, è il turno di Intel: il team blu dovrebbe proseguire con la presentazione dei suoi processori della nuova gamma Meteor Lake e, in particolare, con i nuovi chip Ultra dotati di unità di elaborazione neurale integrate. La possibilità più gettonata, dunque, anche qui riguarda l'annuncio di nuove macchine animate da queste CPU di nuova generazione da parte dei partner del chipmaker americano.



Le TV e gli elettrodomestici del futuro

Guardando all'Home Entertainment, è lecito aspettarsi un rinnovamento della gamma da parte dei maggior produttori, in particolare per quanto riguarda Sony, che terrà una conferenza dedicata.

Potrebbe essere questo il palcoscenico prescelto per sapere qualcosa di più sul prossimo processore, successore del Cognitive XR, e sulla prossima generazione di Smart TV della compagnia giapponese. In generale, comunque, la sensazione è che le aziende si vogliano concentrare principalmente su aspetti collaterali rispetto all'innovazione puramente tecnologica, tra cui il design, l'integrazione di servizi e contenuti digitali e nuove interfacce di sistema.

Oltre alla visione tradizionale di contenuti come Netflix, Disney Plus e Amazon Prime Video, già da tempo si cerca di includere fitness, notizie, accesso ai social media, giochi, controllo di prodotti per smart home e altro ancora direttamente sulla TV: questa tendenza probabilmente spingerà ancora di più il grande schermo del soggiorno verso la sua definitiva trasformazione in un hub multifunzionale per diverse attività, anche molto diverse tra loro.

Da stabilire, poi, in quale misura l'innovazione passerà dall'intelligenza artificiale: su questo fronte abbiamo già qualche indizio da parte di Samsung, il cui invito alla propria conferenza stampa prende proprio il nome di "AI for All: Connectivity in the Age of AI".

Altro osservato speciale è LG, brand che con ogni probabilità manterrà la sua solita doppia linea che prevede da un lato i display nella loro più generica concezione, con un focus importante verso la prossima generazione di pannelli OLED per TV e Monitor, e dall'altro lato la solita attenzione verso il mondo degli elettrodomestici di ogni tipo.

In quest'ultimo segmento, c'è grande curiosità per scoprire quali nuove tecnologie intelligenti per la casa verranno integrate nei prodotti di nuova generazione, dai robot aspirapolvere ai frigoriferi, passando per le lavatrici, ma anche oggetti più semplici che vanno dalle macchine per il ghiaccio alle lampade a LED.

Ultimo, ma non per importanza è Hisense: l'azienda cinese dovrebbe presentare la sua gamma TV di nuova generazione che includerà uno specifico modello top di gamma (del quale non sappiamo il nome). L'obiettivo sembra essere quello di raggiungere un nuovo standard prestazionale in termini di luminosità (si parla di 5.000 nit) e trattamento antiriflesso.



Sempre più smartphone

Tipicamente il CES non è un evento focalizzato sul mondo smartphone, comunemente associato al Mobile Word Congress di Barcellona, ma nel corso degli anni non sono mancati grandi annunci anche in tal senso.

Las Vegas rappresenta, di fatto, una vera e propria vetrina capace sempre più di intercettare un interesse crescente da parte dei brand di ogni settore, motivo per cui la presenza di Samsung (in linea con le sue classiche tempistiche) è intimamente legata al nuovo Galaxy S24, di cui potremmo avere una interessante anticipazione in vista di un annuncio definitivo nelle settimane seguenti.

Voci sempre più insistenti suggeriscono il possibile annuncio di ROG Phone 8 da parte di Asus. Non da meno, l'attenzione è rivolta anche a OnePlus 12 e Xiaomi 14, tutti e tre probabilmente alimentati dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Caratteristica fondamentale delle tecnologie di Qualcomm sarà, anche qua, l'implementazione dell'intelligenza artificiale. A guidare l'approfondimento su questa rivoluzione interna sarà il CEO Christiano Amon, il quale si concentrerà su quegli aspetti legati all'integrazione on-device, che prevede di rinnovare l'esperienza utente rendendola più naturale, intuitiva, pertinente e personale.



La prima per Mercedes

Altro settore che avrà qualcosa da dire sarà l'automotive, in particolare per quanto riguarda i sistemi di infotainment alla guida. Uno degli aspetti fondamentali dello sviluppo tecnologico è proprio quello di riuscire a intercalare determinate soluzioni in contesti diversi dal solito. Su questo fronte, lo special guest di questo CES sarà Mercedes, che parteciperà all'evento con la presentazione del nuovo MBUX Virtual Assistant.

Concepito per rivoluzionare l'esperienza di comandi vocali alla guida, questo nuovo sistema si distinguerà per la sua "veste visiva" totalmente rinnovata, grazie ad una grafica ad alta risoluzione e all'engine di gioco Unity. Basato sul sistema operativo proprietario di Mercedes-Benz, denominato MB.OS, questo assistente virtuale sarà il fulcro delle numerose innovazioni integrate nei nuovi sistemi di infotainment che vedremo nelle Mercedes del futuro. Il keynote della casa automobilistica di Stoccarda verrà promosso dal CEO, Ola Kallenius, che sarà fiero portatore di questo nuovo approccio alla mobilità digitale.