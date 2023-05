La Champions League resta su Sky e Amazon: tutte le novità sui diritti TV

In attesa del bando per i diritti tv della Serie A, che comunque dovrebbe arrivare a stretto giro di orologio e su cui c'è grande incertezza soprattutto sulla situazione esclusive e, di conseguenza, sulla ripartizione di eventuali pacchetti, Sky e Amazon hanno messo a segno i primi colpi in vista della prossima stagione calcistica europea guardando ai principali trofei continentali.

Le due emittenti hanno infatti comunicato i pacchetti rilevati dalla UEFA per la trasmissione delle partite delle coppe europee, con particolare focus sulla Champions League.



Sky resta la casa del calcio europeo

In attesa di sciogliere i nodi sull'assegnazione dei diritti televisivi della Serie A, la Champions League resterà su Sky almeno fino al 2027. La pay tv di Comcast si è assicurata i diritti per la trasmissione della nuova Coppa dei Campioni che, come noto, dal 2024 sarà più ampia grazie alla partecipazione di 36 squadre e non più 32, oltre a un format tutto nuovo composto da un girone unico che dovrebbe garantire, almeno teoricamente, partite ed esiti meno scontati.

Le indiscrezioni che circolavano sul web già dallo scorso febbraio su una partita già chiusa da Sky con la UEFA dopo soli due incontri, aggiudicandosi anche il pacchetto più importante, hanno trovato conferma solo di recente con tutti i dettagli.



Complessivamente, Sky si è aggiudicata i diritti per trasmettere 527 sfide europee per tre stagioni, divise tra Champions League (per cui manderà in onda 185 partite su 203 a stagione, playoff compresi), Europa League (189 partite) e Conference League (153 partite).

La pay tv ha portato a casa anche i diritti per le tre finali, ma anche della UEFA Europe Super Cup e della UEFA Super Cup, con quest'ultimo format su cui ancora si sa poco ed è in via definizione.



Nel comunicato stampa, il passaggio maggiormente interessante riguarda la parte in cui Sky evidenzia come la trasmissione avverrà su tutte le piattaforme: oltre che via satellite, quindi, sarà possibile accedere alla visione anche in streaming.



"Siamo davvero entusiasti di continuare a essere il partner della UEFA e di offrire in esclusiva ai nostri abbonati i grandi match di queste importanti competizioni europee fino al 2027" ha commentato l'amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Duilio. A questo punto però bisognerà capire che tipo di sforzo vorrà e potrà fare Sky in sede di assegnazione dei diritti televisivi della Serie A dopo questo ingente investimento.



Amazon Prime Video punta sulla Champions

Confermato già da tempo il rinnovo con Amazon per la trasmissione della Champions League sulla piattaforma Prime Video: il colosso di Seattle ha annunciato di essersi assicurato il pacchetto che gli consente di trasmettere in Italia la miglior partita del mercoledì in streaming su Prime Video fino alla stagione 2026/27.



Gli abbonati ad Amazon Prime potranno continuare a utilizzare il loro abbonamento, che garantisce anche spedizioni veloci e gratuite su milioni di prodotti, per guardare un match di Champions League del mercoledì in streaming, senza costi aggiuntivi.

Amazon spiega che dal 2024 l'offerta includerà 18 partite a stagione in diretta e in esclusiva, sempre con protagonista una squadra italiana, dalla fase a gironi alle semifinali (ovviamente in caso di qualificazione).

Nel comunicato diffuso non si fa riferimento al 4K HDR, ma nel corso delle scorse tre stagioni la piattaforma americana ha garantito la massima qualità per le partite giocate in casa dalle squadre italiane.



Non sono stati diffusi dettagli sulla copertura extra della Champions League da parte di Amazon Prime Video, che ha proposto anche spettacoli come l'Highlight Show con tutte le immagini delle partite della due giorni di Coppa.

Probabilmente, per ulteriori informazioni in tal senso bisognerà attendere gli eventuali accordi che saranno siglati tra i vari broadcaster anche per la condivisione delle immagini delle partite.



In termini di investimento, le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni parlano di oltre 900 milioni di euro tra Sky ed Amazon in termini di investimento per assicurarsi i due pacchetti più corposi.

La pay tv di Comcast avrebbe messo sul piatto 660 milioni di euro per le 185 partite su 203 a stagione, mentre Prime Video tra gli 80 e i 90 milioni di euro a stagione. A questo punto bisognerà solo capire a chi andrà la migliore partita del martedì in chiaro.