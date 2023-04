ChatGPT e le Big Tech: chi corre, chi arranca... e chi resta immobile

ChatGPT è sulla bocca di tutti ormai da mesi: il Chatbot basato sul modello linguistico GPT4 (e prima GPT3.5) di OpenAI è d'altro canto esploso in termini popolarità tra fine 2022 e inizio 2023, facendo breccia anche presso il pubblico generalista insieme alle altre Intelligenze Artificiali come Bard di Google, Bing con ChatGPT di Microsoft e LLaMA di Meta.

Sulle pagine di Everyeye vi abbiamo raccontato come funziona ChatGPT e quali sono le sue potenzialità già da tempo, ma è evidente che, specie dopo l'aggiornamento al modello linguistico GPT4, le applicazioni dell'IA "parlante" di OpenAI sono tantissime, in settori che promettono di toccare qualsiasi ambito della vita individuale e associata, con una rivoluzione che potrebbe essere seconda solo a quella portata con sé dall'avvento di internet o dei telefoni, in pari con lo stravolgimento delle abitudini quotidiane di tutti gli esseri umani introdotto con i social network e le email.

Con l'arrivo di GPT5 entro il 2023, il sogno - o incubo, decidete voi - di un'IA presente in ogni meandro della vita quotidiana sembra farsi sempre più reale. E, ovviamente, le Big Tech della Silicon Valley non vogliono stare a guardare.



Una genesi "etica" e votata all'open access

Prima di scoprire come le aziende del comparto informatico si siano adattate all'IA mainstream introdotta da ChatGPT, occorre parlare di OpenAI.

Il contesto in cui i modelli linguistici GPT sono nati, infatti, è profondamente diverso da quello in cui si sono formate le altre grandi novità tecnologiche degli ultimi anni, storicamente votato alla ricerca dei profitti mediante l'innovazione.

Al contrario, OpenAI è un'organizzazione senza scopo di lucro, che tra i propri fini ha quello di favorire la libera collaborazione tra ricercatori e istituzioni: non stiamo dunque parlando di una grande multinazionale o di una corporation che punta ad arricchirsi con l'IA, ma più di un centro di ricerca votato all'informatica e allo sviluppo delle Intelligenze Artificiali. Sotto questo punto di vista, per intenderci, OpenAI è più "simile" al CERN di Ginevra che alle altre compagnie ormai note per i loro sforzi nell'IA, come Google o Meta. Da ciò derivano un paio di conseguenze non da poco, che potrebbero avere un peso determinante sulle modalità con cui si svilupperà l'IA nei prossimi anni.



La prima è che tutti i brevetti di OpenAI sono liberi e tutte le sue risorse sono open access: chiunque, a patto di avere le conoscenze sufficienti, può mettere mano ai modelli linguistici GPT. Si tratta di un bene e di un male al contempo: un male perché un'apertura totale (o quasi) rischia di mettere l'IA nelle mani di malintenzionati come hacker e truffatori; un bene perché la sua natura aperta potrebbe fare da catalizzatore per lo sviluppo tecnologico futuro, rendendo più rapide le innovazioni nel campo dell'IA e nei suoi rami collaterali.

Forse persino troppo rapide, visto che alcune autorità si stanno già proponendo di rallentarne lo sviluppo (non ultimo il blocco di ChatGPT in Italia, anche se le ragioni del Garante sono profondamente diverse).



L'altro grande vantaggio di essere una fondazione senza scopo di lucro è ovviamente che OpenAI non deve rincorrere il profitto, permettendo ai suoi laboratori di concentrarsi sullo sviluppo di un'IA "etica" e responsabile.

Non è un caso, d'altro canto, che i fondatori dell'organizzazione - sui cui nomi torneremo tra poco, non preoccupatevi - l'abbiano ideata proprio per prevenire la nascita un'IA senziente: difficile dire se si tratti di un rischio concreto o di una visione offuscata da un'indigestione di film di fantascienza "à la Terminator", ma le precauzioni prese in fase di fondazione di OpenAI hanno effettivamente garantito la costruzione di un'IA "morale", o quantomeno la nascita di strutture capaci di contenere gli eccessi di ChatGPT e della sua utenza, come dimostra per esempio la rapida risposta alle derive violente e xenofobe di GPT3.5 negli scorsi mesi - causate comunque dalla community e non certo connaturate nell'IA, questo va detto.



A questo punto, però, la domanda che sorge spontanea è un'altra: chi finanzia le ricerche? La risposta è complessa e dipende molto dal periodo della lunga vita di OpenAI che consideriamo. Al momento, però, Microsoft è la maggiore finanziatrice di OpenAI, con investimenti miliardari nei suoi progetti. Non a caso, dunque, ChatGPT è arrivato su Bing prima che su ogni altro browser web.



Tuttavia, OpenAI è stata fondata nel 2015, e allora il colosso di Redmond non aveva niente a che fare con quella che era solo una semplice startup no-profit fondata da Sam Altman e... Elon Musk.

Ormai lo sanno quasi tutti (almeno tra chi mastica un po' la tecnologia), ma è stato proprio Elon Musk a dare inizio ad OpenAI, finanziandola attivamente fino al 2019, anche perché Sam Altman, che nel 2015 dirigeva un piccolo acceleratore di startup americano, non aveva il denaro per tenere in piedi la baracca da solo.

Certo, Musk non era l'unico investitore: insieme a lui vi erano Peter Thiel, co-fondatore di PayPal, Reid Hoffman, co-fondatore di LinkedIn e Greg Brockman di Stripe, insieme a due grandi aziende, ossia Infosys, una compagnia indiana attiva in ambito IT, e Amazon Web Services, la branca del colosso di Seattle attiva nel mondo del cloud.



Tralasciando per un momento il caso di Amazon, qualcuno forse ricorderà il piccato botta e risposta tra Elon Musk e Sam Altman delle ultime settimane, con i due che di fatto si sono insultati reciprocamente a distanza. Un epilogo naturale, specie se consideriamo che Elon Musk ha lasciato OpenAI nel 2018, peraltro senza troppe cerimonie, perché riteneva che le ricerche della fondazione sull'IA avrebbero generato un conflitto di interessi con Tesla, che al tempo stava lavorando all'IA per la guida autonomia (con un discreto successo, per di più).

Musk ha continuato a finanziare OpenAI fino al 2020, quando poi è stata Microsoft a iniziare a fare la parte del leone, almeno in termini economici. Altman, in tutto questo periodo, è rimasto saldamente alla guida della fondazione.



Una partenza a razzo

L'abbandono di Elon Musk e il deterioramento dei suoi rapporti con la fondazione che egli stesso ha fondato spiegano dunque perché Tesla e Twitter non stiano usando ChatGPT e il suo modello linguistico per i rispettivi progetti e perché, per il momento, l'accostamento dell'IA al nome di Elon Musk non ha praticamente mai delle connotazioni positive.

Il CEO di Tesla e SpaceX, infatti, non ha mai nascosto un certo catastrofismo e scetticismo nei confronti delle Intelligenze Artificiali. Al contempo, la sostituzione tra Elon Musk e Microsoft come principale finanziatore di OpenAI spiega come sia stato possibile per la casa di Redmond superare tutta la concorrenza nel settore IA, riportando "in vita" Bing, il browser di Microsoft che fino all'integrazione di ChatGPT non è mai riuscito a conquistare pienamente il cuore degli utenti.

In effetti, Microsoft sta capitalizzando con enorme successo sulla fama di ChatGPT e sul vantaggio di essere la prima arrivata in un mondo (relativamente) nuovo: ChatGPT è arrivato su Microsoft Office, su Teams, su Skype e potrebbe presto debuttare in maniera più organica direttamente su Windows (dove le conversazioni con Bing sono già state integrate).

Persino GitHub ha ottenuto ChatGPT sotto forma di una feature denominata "Copilot X", bruciando sul tempo colossi come Google e Apple, che ancora stanno lavorando su funzioni simili per i propri software ed ecosistemi.



Come si spiega il rapido passo in avanti di GitHub? Semplice: il "social network per programmatori" è stato comprato da Microsoft nel 2018, e ora sta raccogliendo i benefici dei finanziamenti di Redmond a OpenAI.



Il primato tecnologico immediatamente ottenuto da Microsoft ha messo le altre Big Tech alla rincorsa, se non altro per evitare che l'azienda fondata da Bill Gates finisca per monopolizzare il mercato dell'IA. Per esempio, Google ha svelato l'IA Bard l'8 febbraio: un lancio rocambolesco a dir poco, costellato dai numerosi scivoloni anche di fronte a domande più semplici e dal malcontento generalizzato dei lavoratori di Big G, che hanno accusato il CEO dell'azienda Sundar Pichai di aver "corso" nell'annuncio dell'Intelligenza Artificiale proprietaria solo per stare al passo con la rivale.

D'altro canto, l'annuncio di Bard non ha decisamente preso forma sotto una buona stella, anzi: alla sua base troviamo l'Intelligenza Artificiale Google LaMDA, la stessa che, nell'estate del 2022, era stata accusata di essere senziente da un ingegnere di Mountain View. Tra IA senzienti e falle nelle interazioni con gli utenti, il lancio di Bard è stato un evento da dimenticare per Big G, che però non demorde e punta a portare l'IA su tutta la suite Google lato software: così come Microsoft ha implementato ChatGPT su Bing e Office, insomma, Google ci fornirà Bard su Google Docs, Chrome e YouTube entro la fine del 2023. Certo, ciò significa che la compagnia arriverà allo stesso risultato della principale competitor con qualche mese di distanza, ma si tratta di un fattore fisiologico per un'azienda che, non avendo investito nel posto giusto al momento giusto, si trova ora a recuperare faticosamente il tempo perso.



Lo stesso discorso vale per Meta, che ha seguito le orme di Google con un lancio della sua Intelligenza Artificiale proprietaria raffazzonato e evidentemente in anticipo rispetto ai tempi necessari al suo completamento.

Meta ha lanciato l'IA LLaMA a pochi giorni di distanza da Big G, ma il risultato è stato persino peggiore: la compagnia di Menlo Park non ha fornito alcun Chatbot pubblico come ChatGPT o Bard, ma ha inviato direttamente il codice sorgente della sua IA a tutti gli sviluppatori (o presunti tali) che si fossero iscritti ad un programma in open access.

Per certi versi, possiamo dire che Meta è stata persino più "aperta" di OpenAI (la cui trasparenza nella pubblicazione dei brevetti è tutta da verificare, poiché se fosse davvero totale non vi sarebbe alcun divario pratico tra Microsoft e le altre Big Tech).

Tuttavia, la catastrofe per Menlo Park è stata duplice: da una parte, il pubblico non ha toccato LLaMA con mano, perciò quest'ultima non ha goduto della stessa fama di ChatGPT o di Bard; dall'altra, qualche finto sviluppatore ha leakato l'IA di Facebook su 4Chan, potenzialmente spalancando le porte alle truffe AI-based, che potrebbero andare dai furti alle campagne di phishing e a quelle di disinformazione.



Nonostante ciò, anche Meta promette che l'IA arriverà su Facebook, Whatsapp e Instagram entro fine 2023. Le funzioni che quest'ultima gestirà, però, restano sconosciute.



Chi tardi arriva...

Se Meta, Google e Microsoft sono, benché l'una a debita distanza dall'altra, i tre frontrunner nella corsa all'IA, vi sono anche diverse Big Tech che guardano da lontano l'Intelligenza Artificiale con un misto di scetticismo e di paura.

Una di queste è sicuramente Amazon. L'azienda, finora, non ha rilasciato informazioni ufficiali su un suo possibile coinvolgimento nel settore dell'IA, sul quale la compagnia non investe di fatto dalla fondazione di OpenAI. Nelle scorse settimane, Amazon ha vietato ChatGPT ai suoi dipendenti, impedendo loro di condividere informazioni riservate con il Chatbot: un atteggiamento che dimostra un "astio" poco comprensibile, specie se consideriamo che proprio Amazon Web Services è stata tra le pietre angolari di OpenAI.

Alcuni report, però, indicano che, dietro ad una facciata di repulsione per l'IA, Amazon stia in realtà sviluppando un modello linguistico proprietario per Alexa, che dovrebbe rendere la sua assistente virtuale meno "robotica" nel parlato.



In effetti, Alexa è forse la voce digitale più diffusa sulla Terra, mentre il settore degli assistenti vocali è quello in cui l'IA potrebbe favorire i progressi più sostanziali. Intanto, passando pressoché inosservata all'opinione pubblica, la compagnia di Seattle ha acquisito una startup esperta in Machine Learning, Hugging Face: l'interrogativo, insomma, non sembra essere tanto se il colosso dell'ecommerce farà il salto nel mondo dell'IA, ma quando lo farà.



Analogamente, anche Apple potrebbe migliorare Siri con l'IA: la pressione sul colosso di Cupertino sembra essere ancora più elevata rispetto a quella su Amazon, se non altro per via della concorrenza di Android e Google Assistant, che entro il 2023 dovrebbe ricevere il supporto all'IA di Bard. Apple è però nota per prendersi il suo tempo con le nuove tecnologie, perciò qualcuno potrebbe pensare che ci vorrà un bel po' prima di vedere un'IA proprietaria della Mela Morsicata. Invece, due linee di codice di macOS Ventura 13.3 e tvOS 16.4 fanno pensare che un modello linguistico "naturale" per Siri esista e stia per essere implementato, magari già nei prossimi mesi.

La mente corre subito all'annuncio della WWDC 2023: che accanto ad iOS 17, macOS 14 e Apple AR possa esserci spazio per qualche novità dedicata al mondo dell'IA? Troppo presto per dirlo, anche se sembra evidente che a questo giro Apple sembra non avere alcuna intenzione di stare a guardare e di essere il fanalino di coda di una corsa che si preannuncia tra le più concitate degli ultimi anni.



A confermarlo sono anche alcune dichiarazioni del CEO di Apple Tim Cook sull'IA, molto forti per gli standard a cui ci ha abituato in passato e che affermano che l'Intelligenza Artificiale influenzerà tutti i prodotti e i servizi di Apple. Anche in questo caso, dunque, la questione non è se, ma quando: il problema, però, potrebbe essere quello di recuperare un ritardo che già ora potrebbe essere quasi incolmabile.