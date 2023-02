Il cibo del futuro: non solo nuovi sapori, ma anche più sostenibilità

Sono quasi le 19 e devi inventarti qualche ricetta per combinare insieme in qualche modo gli avanzi rimasti in frigo: hai già aperto i tuoi siti preferiti, che inizi a sfogliare alla ricerca di una soluzione per far quadrare insieme un cavolo rosso e delle alici sott'olio, quando all'improvviso ti cade l'occhio su qualcosa che probabilmente mai avresti immaginato di leggere: pasta di farina di grilli.

"First reaction: shock" potremmo dire: nel Paese che è culla della cucina mondiale, che esporta eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo ci tocca disquisire di pasta di farina di grilli?

In realtà sì, e dovremmo anche fare in modo da non pensare che sia così strano o persino assurdo. Alla base della diffusione di alimenti a base di insetti non c'è il gusto personale di super-ricchi in combutta per sovvertire l'ordine mondiale, ma molto di più: un'evoluzione secondo molti necessaria, che si muove in direzione di una maggiore sostenibilità e che non si limiterà solamente al nostro pianeta.



Un'evoluzione imprescindibile

In un rapporto di circa 3000 pagine dell'IPCC, l'Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite, datato aprile 2022 sono state analizzate le diverse soluzioni che l'umanità potrebbe adottare per limitare il suo impatto nel contesto dei cambiamenti climatici che stanno coinvolgendo il nostro mondo. Si è ovviamente evidenziata l'importanza del passaggio ad energie pulite come il solare e l'eolico, considerato un elemento potenzialmente chiave nella lotta al cambiamento climatico, ma leggendo a fondo il documento è possibile trovare un'affermazione che richiama qualcosa di specifico: in un passaggio, infatti, si parla della necessità di un passaggio da parte dell'uomo a diete più "sane, equilibrate e sostenibili". Ma che cosa significa tutto questo?

Comprendere quale sia l'impatto della filiera della produzione degli alimenti che quotidianamente troviamo sulle nostre tavole non è sempre semplice.

Per provare a capirlo useremo quello che potremmo considerare l'esempio più lampante di tutto ciò: la filiera produttiva della carne. Pensiamo a due fattori in particolare di questa filiera, ovvero la necessità di nuovi spazi per gli allevamenti e le emissioni prodotte.

La ricerca di nuove aree nelle quali far pascolare gli animali è, in diversa zone del mondo, una spinta molto forte alla deforestazione: foreste sempre più ampie scompaiono allo scopo di creare pascoli per mandrie sempre più estese, le quali, oltretutto, producono una quantità di emissioni di gas serra più preoccupante ed impattante di quello che si possa pensare.



Alcuni numeri possono giungere in nostro aiuto per chiarire il concetto: si calcola che specialmente gli allevamenti di bovini ed ovini producano le emissioni più elevate durante i processi digestivi, circa 8 volte quelle prodotte dagli allevamenti di pollame, e in generale la filiera produttiva alimentare genera il 26% circa delle emissioni globali. Un dato allarmante, se ci pensiamo.



Il veganesimo come unica soluzione?

Non è possibile immaginare un totale passaggio ad una dieta vegana da parte di tutta la popolazione mondiale come unica soluzione. Certamente, però, una riduzione del consumo pro capite di carne potrebbe aiutare, anche in questo caso, senza dover ricorrere a misure estreme.

Florian Humpenöder, ricercatore presso l'Istituto Potsdam per la ricerca sull'impatto climatico, ha descritto in un articolo pubblicato su Nature come la riduzione del consumo di carne del 20% da parte dell'umanità porterebbe a un dimezzamento del tasso di deforestazione entro il 2050.

Sebbene vi siano studi che sostengono che l'ideale sia arrivare ad un consumo di carne rossa per singola persona non superiore ai 98 grammi alla settimana, Humpenöder pensa che "raggiungere una quota di sostituzione del venti per cento entro il 2050 sia un traguardo abbastanza fattibile. O perlomeno non eccessivamente ottimistico".

In tutti questi scenari ipotizzati, ovviamente, si parla anche di alternative alla carne da offrire alla popolazione, e le possibilità a disposizione dei consumatori sono diverse.



Alla ricerca di un valido sostituto

Sostituire la carne all'interno di una dieta non è cosa semplice. Si tratta di un passaggio complesso su più piani e, tra questi, sicuramente c'è l'abitudinarietà delle persone.

Per questo, negli studi precedentemente citati si è sempre parlato di una sostituzione graduale e di quantità relativamente basse. Ma proprio qui sta il punto focale: cosa potrebbe fungere da sostituto?

Una delle alternative più valide tra quelle prese in considerazione è costituita dalle micoproteine. Coltivate partendo da un fungo facente parte della stessa famiglia di quelli che abitualmente troviamo nei nostri piatti, esse vengono ricavate attraverso un processo di fermentazione naturale che produce una quantità molto bassa di emissioni.

La loro consistenza ricorda quella della carne, sebbene non facciano parte della categoria delle proteine animali né di quelle vegetali. Proprio questo, è un elemento che potrebbe rivelarsi fondamentale per farle accettare ad una più vasta platea di consumatori.

Da un punto di vista dell'apporto di sostanze nutrienti per l'organismo, le micoproteine sono in grado di fornire una quantità di proteine simile a quella delle uova (secondo alcuni addirittura di più), una concentrazione di amminoacidi essenziali equivalente a quella dei latticini, addirittura più ferro della carne di manzo, più potassio delle banane e anche più fibre di quante ne fornisca l'avena.



Abbiamo poi precedentemente citato il basso impatto ambientale della loro filiera produttiva: si parla di emissioni di gas serra 10 volte inferiori a quella della carne bovina ed un consumo 23 volte inferiore di acqua.

Ovviamente, le micoproteine non sono esenti da criticità: la loro produzione non è affatto semplice, la filiera prevede dei passaggi complessi e rimane il problema delle reazioni allergiche che esse possono causare, per le quali sono allo studio adeguate soluzioni.



Vincere i pregiudizi

La scena descritta all'inizio di questo articolo è molto di più di un breve siparietto introduttivo. Si tratta di una descrizione piuttosto fedele di quella che potrebbe essere la reazione di un comune consumatore alla vista di un pacco di pasta di farina di grilli. Ed è proprio qui che si annida il primo grande ostacolo identificato nel passaggio ad una dieta composta da alimenti più sostenibili, tra cui proprio gli insetti: il pregiudizio.



Secondo Andrea Ghiselli, presidente della Società Italiana di Scienze dell'Alimentazione, il problema sta nel fatto che "Mangiare è anche una questione culturale e da noi gli insetti suscitano ribrezzo, ma di certo saranno sempre più usati nei mangimi per gli allevamenti e prima o poi entreranno nell'alimentazione umana trasformati, per esempio sotto forma di farine".



Da anni si parla di come formiche, bruchi e altre tipologie di insetti costituiscano una fonte di proteine a basso costo e a basso impatto ambientale.

Alcune specie poi, come la tarma della farina, la locusta migratrice e il grillo domestico, hanno già ricevuto da tempo il via libera per il consumo umano dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa).

Anche in questo caso, ovviamente, non sarebbe corretto ridurre tutto al gusto delle persone: anche il consumo di insetti ha i suoi problemi da affrontare, come ad esempio le allergie alimentari connesse proprio alle proteine, che obbligano ad uno studio approfondito su quali specie potrebbero scatenare reazioni più o meno pericolose e quale sarebbe il risultato di una loro eventuale combinazione con altri allergeni.



L'alternativa sintetica

Se mangiare una cavalletta può sembrare un pensiero troppo distante dalla realtà per essere preso in seria considerazione, come potremmo reagire ad un piatto contenente un hamburger di carne sintetica con un contorno di carote modellate da una stampante 3D? Sorpresa? Ribrezzo?

Anche in questo caso non stiamo parlando di fantascienza, ma di qualcosa che in un futuro non così lontano rientrerà nella normalità.

La realizzazione di questi cibi è relativamente semplice: si tratta di utilizzare cellule staminali in coltura, aggiungendo i nutrienti necessari tramite procedure controllate che andrebbero anche ad eliminare l'uso di antibiotici.

Al momento i costi sono elevati e un hamburger prodotto con questa procedura costa tra i 150 e i 200 $. Oltre a questo, c'è la necessità di migliorare i sapori e si sta studiando una modalità attraverso la quale introdurre degli adipociti, cioè cellule grasse, per migliorare il gusto e la consistenza. Tutti questi sono dei freni importanti alla larga diffusione, che però sembra destinata a diventare realtà in tempi relativamente brevi.



Parallelamente, assistiamo ad un rapido sviluppo delle stampanti alimentari, le quali non si limiteranno a fornire cibi esteticamente sorprendenti e gradevoli alla vista, ma che potrebbero venire incontro a chi ha esigenze alimentari particolari: un esempio è la ricerca svolta presso la Nanyang Technological University di Singapore, dove in laboratorio sono stati ottenuti degli inchiostri alimentari particolari ottenuti da verdure congelate.

Non è così remota l'ipotesi in cui si riuscirà ad ottenere una dieta personalizzata sull'organismo di ognuno di noi, basata sullo studio accurato del nostro corpo e delle sue necessità, in grado di intervenire sulle problematiche che costringono tanti di noi ad essere estremamente attenti alla loro alimentazione.

Ma per raggiungere tale scopo dovremo trovare il modo di combattere i nostri pregiudizi, di adeguare i nostri gusti e soprattutto comprendere come passi anche dalla nostra tavola il percorso verso un diverso e migliore modo di vivere il nostro amato pianeta.