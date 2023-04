La clonazione: tra progresso e dibattito morale

Tra le tecniche genetiche più eclatanti introdotte nel secolo scorso vi è certamente la clonazione. Frutto di una lunga sperimentazione che ha dato il via a un grande dibattito etico-politico ancora oggi molto acceso, la clonazione rimane una tecnica molto rilevante per il progresso scientifico.

Andiamo a scoprire i pro e i contro di questa tecnica potenzialmente rivoluzionaria ma prima di iniziare, un piccolo appunto: per clonazione intendiamo una copia esatta di una singola cellula o di un intero organismo vivente.

Ogni clone, quindi, porta gli stessi insiemi di materiale genetico nel nucleo di ogni cellula. Un individuo prodotto da un tale processo è noto come una copia dell'organismo originale. Benché venga considerata una modalità di riproduzione artificiale, la clonazione è diffusa in un ambiente del tutto naturale. La più antica forma di questa tecnica è infatti la riproduzione asessuata, ed è riscontrabile in vari esseri come insetti e microrganismi.



I pro della clonazione

In biologia il termine viene impiegato per i gemelli identici o monozigoti in quanto cloni naturali l'uno dell'altro.

La clonazione come concetto scientifico rivolto al grande pubblico, invece, è nata con la tecnica attuata alla celebre pecora Dolly nel 1997.

Gli esperimenti si sono poi rivolti ad altre specie animali come i grandi mammiferi: il successo della clonazione di esemplari di scimmie Macaco Rhesus, eseguito ormai più di vent'anni fa, ha fornito un supporto essenziale per l'ipotesi che perfino gli esseri umani possano essere clonati; tuttavia, le tecniche esistono da un periodo molto più lungo.

Da questo punto di vista, clonazione naturale non è un fenomeno eccezionale e alcuni ipotizzano che esista da quando è nata la vita sulla Terra.

Dalla prima esecuzione nel 1996, la clonazione è diventata una tecnica utile nel campo della biotecnologia. Attraverso la creazione, piante e animali transgenici - organismi che presentano geni estranei inseriti nel loro genoma - vengono utilizzati per creare dei cloni a partire da individui adulti.

Un pro decisamente macroscopico riguarda l'utilizzo della tecnica per prevenire le grandi estinzioni: se per molte specie viventi del pianeta il rischio di estinzione aumenta di giorno in giorno, la clonazione sembra essere una possibile soluzione per ripristinare le popolazioni in continua decrescita.



Utilizzando il materiale genetico di organismi già morti, la clonazione può persino espandere la diversità del pool genetico di una specie. Riportare in vita animali estinti da tempo potrebbe consentire agli scienziati di andare oltre la paleontologia tradizionale, che si limita allo studio dei fossili.

Potrebbe essere possibile studiare le specie animali e vegetali delle ere passate osservando direttamente cloni di creature estinte, generati a partire da materiale genetico non degradato risalente a epoche molto lontane.

Non solo: può aiutare ad aumentare la produzione alimentare, , garantendo in particolare la presenza di organismi selezionati e omogenei sotto il profilo genetico.

Ultimo, ma non meno importante, è l'uso della clonazione come mezzo per generare figli per coppie sterili o dello stesso sesso: i cloni umani potrebbero essere prodotti anche senza ovuli o spermatozoi di donatori e le coppie dello stesso sesso avrebbero solo bisogno di un genitore "surrogato" per portare il clone fino alla sua nascita.



Elementi contrari alla clonazione

Sebbene la clonazione prometta notevoli vantaggi per la ricerca e l'industria, queste pratiche presentano ancora elevati rischi biologici. A parte questo, il semplice processo di clonazione deve ancora essere chiarito maggiormente dalla comunità scientifica.

Inoltre, nonostante siano geneticamente identici tra loro, i cloni non saranno identici per quanto riguarda gli aspetti comportamentali perché il comportamento deriva dall'interazione tra predisposizione genetica ed esperienza vissuta, come risulta evidente dall'osservazione dei comportamenti di gemelli monozigoti, che risultano particolarmente differenziati se i due individui sono cresciuti in ambienti diversi.

In ogni caso comunque due cloni presentano fortissime somiglianze dal punto di vista fisico, non solo nell'estetica ma anche, per esempio, nella predisposizione a particolari malattie.

Va comunque tenuto presente che la maggior parte dei cloni prodotti ha avuto una longevità ridotta e ha sviluppato problemi di salute non trascurabili. Ad esempio, la pecora Dolly aveva anomalie nel suo DNA, cioè telomeri accorciati, e le sue cellule alla nascita avevano già l'età biologica (la lunghezza dei telomeri) degli organismi di origine.

Inoltre, mentre i bambini nati da due genitori hanno un DNA nucleare unico, non replicato in nessun altro individuo (salvo in caso dei gemelli omozigoti), i bambini nati per clonazione da un solo genitore condividono con quel genitore l'intero patrimonio genetico e questo apre a molte perplessità anche di natura sociale.

Per queste ragioni è importante valutare passo dopo passo come, nel bene e nel male, la clonazione avrà un impatto sulla vita di tutti i giorni e sul modo in cui l'uomo percepisce il mondo.