Com'è cambiato Twitter in un anno di regno di Elon Musk?

Quando Elon Musk ha acquistato Twitter, ormai quasi un anno fa, con le prime dichiarazioni ha immediatamente parlato dell'intenzione di creare "un'app per tutto". Con il passare delle settimane - e degli annunci - da parte del vulcanico imprenditore sudafricano, sembra sempre più chiaro che i 44 miliardi di dollari sborsati per assicurarsi l'ormai rimosso uccellino blu non siano serviti per l'acquisizione della piattaforma in sé, quanto più per l'enorme mole di utenti, che però è diminuita drasticamente dopo il cambio di consegne, complici anche alcune decisioni controverse prese dallo stesso Musk, che hanno allontanato anche gli inserzionisti e diminuito l'engagement degli iscritti a dispetto delle dichiarazioni rilasciate di recente della CEO Linda Yaccarino, assunta proprio per dare maggiore tranquillità ai mercati.



Un anno di Twitt... X

Era il 28 Ottobre 2022 quando Elon Musk finalizzava l'accordo per acquistare Twitter e di acqua sotto i ponti ne è passata tanta.

In poco meno di 365 giorni, Musk ha rivoltato come un calzino Twitter, letteralmente, a partire dal nome. Nonostante l'abitudine, ora la piattaforma non si chiama più così ma X: negli anni precedenti il CEO di SpaceX e Tesla aveva già fatto riferimento alla sua app per tutto chiamandola con questo nome.



A dimostrazione di come Musk abbia voluto allontanare di molto il "suo Twitter" dalla visione dei fondatori, è arrivata subito una decisione che inizialmente ha fatto discutere ma che poi si è dimostrata avere un senso.

La trasformazione dell'abbonamento Twitter Blue, di cui parleremo dopo, ha portato alla rimozione del limite di caratteri da Twitter, che ora non è più un social network di microblogging, come lo etichettavamo prima, ma una piattaforma di blogging e basta a cui si affidano anche giornalisti e opinionisti per scrivere post più articolati. Non è un caso che proprio di recente Musk abbia invitato gli utenti a "diventare" giornalisti e pubblicare contenuti su X, attaccando i media tradizionali che li ha definiti preistorici in quanto arrivano sempre dopo. Per Musk "il giornalismo comunitario", dove tutti possono diventare reporter è il futuro. Ma a che costo?



Se l'imprenditore invita tutti a "credere a ciò che si vede e non a ciò che si legge", è innegabile che sotto la sua supervisione siano cresciute le fake news e bufale pubblicate su X. L'ha certificato l'Unione Europea, ma anche alcune dichiarazioni dello stesso Musk che ha osservato come voglia proteggere la libertà d'espressione di tutti su X.

Il periodo della pandemia e gli sviluppi relativi alla guerra in Ucraina, però, ci hanno insegnato che senza un sistema di moderazione il pericolo di sfociare in bufale e complottismi è elevato. E infatti in una seconda lettera inviata dall'UE ad Elon Musk, si parla proprio dell'aumento di post fake sul conflitto scoppiato tra Israele ed Hamas.

Un'altra decisione controversa, che però è stata seguita dai concorrenti (seppur in maniera differente) riguarda, come dicevamo prima, il lancio di Twitter Blue, poi diventato X Premium.

Twitter, di fatto è diventato il primo social network ad introdurre un sistema d'abbonamento per espandere le funzioni incluse nelle sottoscrizioni free. Il lancio iniziale però non è stato privo di problemi, soprattutto per la questione legata alla possibilità di acquistare le spunte blu: gli account fake che si fingevano VIP e personalità politiche hanno costretto il sudafricano ad un passo indietro, salvo poi rilanciarlo in una versione migliorata che poi è stata seguita anche da Meta con il suo Meta Verified.



X Premium è a tutti gli effetti un abbonamento che aggiunge non solo la spunta blu all'account, ma permette di accedere in anteprima ad una serie di funzioni, inclusa la possibilità di modificare i post.

I vantaggi racchiusi nella sottoscrizione Premium però non si limitano a questo: prevista una riduzione del 50% degli annunci pubblicitari nel newsfeed, ma anche un aumento della priorità alle conversazioni e alle ricerche sulla base delle proprie interazioni, la possibilità di scrivere post fino a 25mila caratteri con formattazione (grassetto e corsivo) e di aggiungerli agli highlights.

A ciò si aggiungono le cartelle dei segnalibri che permettono di organizzare in cartelle i post salvati nei segnalibri, una navigazione personalizzata, l'accesso agli articoli popolari e all'aggregatore, l'annullamento della pubblicazione dei post prima che siano visibili agli altri utenti, la possibilità di impostare gli NFT come immagini del profilo, l'accesso all'autenticazione a due fattori, il caricamento di video a 1080p con durata massima di circa 3 ore e 8 GB di dimensioni e l'accesso al Media Studio per gestire le immagini e i video.



È innegabile però che la scelta di maggiore impatto anche a livello d'immagine sia rappresentata dal rebranding di Twitter in X, con relativa rimozione dell'iconico uccellino blu in favore della X che è stata prima montata e poi subito rimossa dai quartieri generali della piattaforma, svuotati dopo i massicci licenziamenti e tagli al personale messi in campo dalla nuova proprietà, i quali si sono poi ritorti contro il corretto funzionamento del sito. Secondo Musk, la scelta di cambiare nome al servizio è legata al fatto che "Twitter non aveva più senso, dato che non conteneva più messaggi di 140 caratteri che andavano avanti e indietro come gli uccelli".



Quale futuro per X?

A questo punto però qualche dubbio sul futuro di X sorge spontaneo, per il semplice fatto che a quasi un anno dall'acquisto non sono ancora note le reali intenzioni di Elon Musk.

In molti, quando il patron di Tesla parlava della sua app per tutto fantasticavano sullo sviluppo di una WeChat occidentale, con sistemi di pagamento integrati, la possibilità di gestire le proprie finanze, ma anche una piattaforma per acquistare criptovalute e inviare o ricevere messaggi e denaro dagli amici.

Di tutto ciò ancora non si è visto nulla: nei (quasi) 365 giorni di dirigenza Musk abbiamo assistito principalmente a problemi con la moderazione dei contenuti, all'aumento di post estremisti, ma a dire il vero anche a più multimedialità: basta aprire l'applicazione per rendersi conto di come i video siano aumentati rispetto a qualche mese fa.

Di recente, tra l'altro, Elon Musk ha anche mostrato il test di un sistema di streaming per videogiocatori, che ha testato in prima persona su Diablo IV ma di cui ancora si sa poco.

Cosa vuole farsene Musk di X? E qual è il suo destino anche alla luce della nascita di un temibile competitor come Threads by Instagram, che però dopo un boom iniziale ha registrato un calo degli utenti? In un'era dove si punta sempre più sui video verticali e sulle Storie, hanno ancora senso piattaforme di questo tipo?