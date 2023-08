Come cambiano le città per combattere il calore

Negli ultimi anni, gli eventi cui abbiamo assistito, o che tuttora stiamo vivendo sulla nostra pelle quotidianamente, ci hanno costretti in tempi più o meno rapidi a prendere delle posizioni. Alcuni hanno appoggiato ciecamente le idee proposte, ed in alcuni casi imposte, da scienziati e governanti; altri hanno cercato di mantenere posizioni più o meno equilibrate tentando di informarsi nel modo migliore, consapevoli del fatto che avrebbero dovuto affrontare una delle battaglie più impegnative della nostra epoca: quella contro le fake-news e i "finti esperti"; altri ancora hanno abbracciato movimenti negazionisti che, con modalità più o meno teatrali, hanno da subito scelto di andare in aperto contrasto con quanto riportato dagli esperti.

Indipendentemente da quale sia stata la nostra posizione, tuttavia, alcuni elementi sono però ormai inconfutabili. Viviamo un'epoca in cui affrontiamo condizioni climatiche estreme con sempre maggiore frequenza, tra eventi atmosferici estremamente violenti o temperature che certe aree del mondo non avevano mai visto. E di fronte a tutto ciò, esiste una sola cosa da fare: reagire.



Affrontare il cambiamento

Potremmo tranquillamente decidere di starcene seduti a maledire il caldo, la grandine, il vento, per poi passare al freddo, all'umidità ed alla neve quando sarà il caso. Probabilmente, in entrambi i casi non otterremo comunque grandi risultati, al netto di qualche accesa discussione con cui occupare il nostro tempo al bar.

Spesso sulle nostre pagine vi parliamo di eventi estremi, di quali potrebbero essere le conseguenze a medio e lungo termine delle nostre azioni e di quali potrebbero essere gli scenari con i quali ci ritroveremo a convivere in un futuro più o meno lontano.

Ma oggi vogliamo andare oltre alle previsioni e provare a raccontarvi di alcune strategie che diverse città stanno iniziando ad adottare per migliorare le condizioni di vita dei loro abitanti in relazione ai cambiamenti climatici.



Tra natura e tecnologia

Molte città nel mondo hanno deciso di provare un approccio che tenga conto di un equilibrio tra nuove tecnologie, soprattutto nell'ambito dei materiali utilizzati per le costruzioni, e quanto la natura già è in grado di offrire.

Pensare di doversi inventare da zero un nuovo modo di combattere il calore è semplicemente uno spreco di tempo ed energie, visto e considerato che la natura ci ha già dato una serie di indicazioni che sarebbe stupido ignorare: acqua e vegetazione.

In diversi centri urbani le amministrazioni locali hanno iniziato ad approvare e ad avviare progetti, più o meno grandi ed ambiziosi, di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, delle strade e delle aree verdi. Un esempio?

Partiamo da Medellin, città colombiana tristemente famosa per vicende legate alla figura di Pablo Escobar.

Il progetto denominato Green Corridors è una delle vie tramite le quali la città sta cercando di combattere l'innalzamento della temperatura: la riqualificazione di 18 strade e 12 corsi d'acqua trasformati in piste ciclabili e percorsi pedonali completamente immersi nel verde, sono stati piantati circa 8 mila alberi e 350 mila arbusti, ha permesso un abbassamento di tre gradi della temperatura media rilevata in città, ma l'ambizioso obiettivo prefissato per il 2030 e di un abbassamento di ben nove gradi: nessuna tecnologia fantascientifica, ma un sapiente utilizzo di piante e corsi d'acqua per fornire agli abitanti migliori condizioni di vita.



Il verde come soluzione

Quanto abbiamo raccontato di Medellin non è un caso isolato. Diverse altre città nel mondo stanno adottando strategie simili, o anche più creative. La città di Rotterdam, ad esempio, attraverso un'iniziativa che ogni anno porta più di 200.000 visitatori e denominata Rotterdam Rooftop Walk, promuove la creazione di aree verdi sui tetti degli edifici.

I punti a favore di tale tecnica sono molteplici: oltre a un abbassamento della temperatura, infatti, si punta anche alla possibilità di conservare e utilizzare l'acqua accumulata, andando a diminuire il rischio inondazioni. L'ambizioso obiettivo della città è quello di rendere verdi oltre 900.000 metri quadrati di tetti.

E se in città come Miami un progetto sta puntando a coprire le fermate dei mezzi pubblici con alberi capaci di fornire sollievo ai cittadini in attesa del passaggio degli autobus, altre, come Sidney, puntano a piantare entro il 2030 5 milioni di alberi per rendere le aree verdi più ampie e rigogliose nell'ottica di abbassare le temperature e dare riparo alle persone durante i mesi più caldi.



L'acqua come preziosa risorsa

Non solo l'ingrandimento, o l'installazione ex novo, di aree verdi. Le strategie per combattere l'innalzamento delle temperature contemplano ovviamente un più sapiente utilizzo delle risorse idriche. Partiamo ad esempio analizzando la situazione di Vienna: eletta come la città al mondo con il miglior tenore di vita, la capitale austriaca promuove annualmente l'installazione di 4500 alberi, ma anche l'utilizzo dell'acqua per nebulizzatori installati lungo le vie ombreggiate percorribili a piedi dai cittadini, che in aggiunta possono usufruire di più di 1000 fontane pubbliche con acqua potabile e di una rete di piscine comunali originariamente attivata nel 1920 e ora rinnovata.

Atene, invece, punta ad appoggiarsi all'antico acquedotto romano di Adriano, in grado di trasportare 800 mila metri cubi di acqua all'anno, per l'irrigazione dei campi coltivati e per fornire acqua da utilizzare per i nebulizzatori che verranno installati in alcune specifiche aree della città.



Il supporto della tecnologia

Oltre ad appoggiarsi alla natura ed a quanto essa è capace di offrire, in alcune situazioni sono state le soluzioni architettoniche, ingegneristiche o tecnologiche a contribuire nella creazione di migliori condizioni di vita. Miami, ad esempio, ha da tempo iniziato a dipingere di bianco i viali della città, permettendo di abbassare la quantità di calore accumulato e poi rilasciato dall'asfalto. Di impatto tecnologico nettamente superiore possiamo però vedere quanto fatto ad Abu Dhabi.

In una città dove le temperature possono superare senza difficoltà i 50 gradi si è deciso di ispirarsi a un'antica tecnica usata per raffreddare gli edifici, chiamata Mashrabiya, che consisteva nel ricoprire e schermare le pareti delle case per evitare il surriscaldamento delle pareti esposte; una versione tecnologicamente avanzata di questa tecnica la troviamo nelle Al Bahr Tower, con i loro 25 piani ricoperti da pannelli che possono seguire i movimenti del sole e rifletterne i raggi per mantenere sotto controllo la temperatura degli edifici.

In un'ottica più smart, invece, troviamo l'esempio di Parigi: attraverso un'apposita App, chiamata Extrema, i visitatori e i cittadini possono trovare indicazioni su come raggiungere attraverso vie percorribili all'ombra punti chiave come fontane, edifici climatizzati o punti di ristoro. Un aiuto non da poco, viste le temperature che la capitale francese ha raggiunto negli ultimi anni nei periodi più caldi.



Intervenire alla radice del problema, o curarne le conseguenze? Sembra essere diventato questo, almeno in parte, il dibattito. Negazionismo, scetticismo, o semplice menefreghismo rendono difficile l'attuazione di strategie di contrasto al cambiamento climatico su larga scala. Correre ai ripari è sicuramente un modo per aiutare i cittadini a vivere meglio, ma quanto ci vorrà ancora prima di comprendere che è da noi che deve partire il vero cambiamento?