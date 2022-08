Come finisce God of War Ragnarok? L'abbiamo chiesto a un'IA

Tra gli argomenti più scottanti di questo agosto 2022 ce ne sono due che stanno oscurando il resto: MidJourney e God of War Ragnarok. Ma cosa succede se li mettiamo insieme? Abbiamo chiesto di immaginare il finale del titolo di Santa Monica all'IA del momento, con risultati a volte entusiasmanti e altre decisamente bizzarre.

Un esperimento tutto sommato convincente che ci ha permesso di scoprire questo incredibile strumento e di farci quattro chiacchiere alla scoperta delle sue potenzialità.



Cos'è MidJourney

MidJourney è un'intelligenza artificiale in grado di ricostruire immagini, disegni e persino di simulare fotografie a partire da frasi e più in generale da input testuali che le vengono dati in pasto.

Tutti possono accedere alla fase beta del programma, completamente gratuita, direttamente dal sito web ufficiale.

Tutto ciò che serve è un account Discord attivo per effettuare il login alla piattaforma. Una volta dentro, potremo curiosare tra i migliori progetti ed eventualmente scegliere se fiondarci subito sul piano di sottoscrizione mensile dal costo di poco più di 12 euro per aumentare il limite di immagini e ottenere la licenza commerciale per il loro utilizzo.

Dal tasto "Join The Beta" sarà possibile generare l'invito per il server discord da cui iniziare a muovere i primi passi in una delle stanze pubbliche per newbies.

Il suo utilizzo è piuttosto semplice, o perlomeno all'inizio vi sembrerà tale. I principali comandi sono una manciata e fra tutti c'è /imagine. Attraverso questo comando, saremo invitati a inserire il prompt per la creazione, rigorosamente in inglese, del nostro soggetto o ambientazione.

Noi, per esempio, l'abbiamo interpellata per chiederle come sarà il finale di God of War Ragnarok. Per questo motivo, separati da virgola, inseriremo frasi e dettagli come "Kratos", "God of War Ragnarok ending" o "finale", seguiti da altre informazioni che vorremmo fornirle senza esagerare.

Potremmo suggerirle di utilizzare come spunti contenuti relativi a Unreal Engine 5 o Ray Tracing, per ottenere luci o elementi caratteristici di determinate produzioni.

Il concetto chiave è che l'IA di MidJourney, così come quelle utilizzate per tecnologie come il DLSS, è addestrata su set di immagini ben definiti e categorizzati e risponde particolarmente bene ad alcune parole chiave ma non ad altre, ignorando talvolta completamente alcuni elementi.

Per esempio, in certe scene il personaggio veniva scartato in favore di panorami isolati.

Una volta generato un set da quattro immagini, saremo chiamati a scegliere quella che preferiamo per effettuare l'upscaling e ottenerne una copia ad alta risoluzione con il comando U e il numero relativo alla creazione.



Se il risultato non ci convince, potremo riprovare cambiando input oppure scegliere quella delle quattro che ci si è avvicinata maggiormente per produrne delle leggere variazioni con il comando V seguito anche in questo caso dal numero.

Con la sottoscrizione base potremo generare fino a 200 immagini in modalità veloce, ma sempre a pagamento verrà sbloccato il comodo bot per tenere tutti i nostri input in un solo posto. Attenzione però, poiché con il tier da 10 dollari non è possibile passare in privato, ovvero il bot servirà solo per fare ordine e tenere i nostri risultati da parte, ma saranno comunque pubblici sul server principale.

Chiaramente c'è molto da imparare e anche noi, nonostante le diverse ore passate a esercitarci, siamo ancora molto lontani dal poterci definire esperti, ma i risultati che abbiamo ottenuto in alcuni casi sono stati davvero soddisfacenti.

Abbiamo iniziato a giocare con qualche comando per cambiare il rapporto d'aspetto e la qualità del risultato finale, ma ciò che ci ha impressionato di più è stata la capacità dell'IA di rendere determinate atmosfere, epiche e decisamente affini all'IP di Santa Monica.

Arrivati fin qui, però, dobbiamo darvi una brutta notizia: no, MidJourney non è riuscita a trovare il finale di Ragnarok. Per quello, dovremo aspettare novembre!

Se volete dare un'occhiata ad altre nostre creazioni che esulano dal tema, le trovate in questo album su MidJourney, ma per accedere vi servirà un account Discord, oppure su questo profilo Instagram.