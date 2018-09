Come guardare la Serie A in streaming in modo legale

Mai come quest'anno, la Serie A corre sempre più su internet. E lo diciamo senza mezzi termini: era anche ora! La tanto attesa rivoluzione digitale per le partite del nostro campionato è finalmente arrivata grazie all'impegno della Lega Calcio e di società come Perform, che hanno deciso di investire nel campionato di calcio del nostro paese. Tuttavia, come vi abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine, l'approdo di piattaforme come DAZN non ha fatto altro che evidenziare ulteriormente i problemi strutturali di cui soffre l'Italia a livello di connettività. Problemi lamentati in passato anche in altri ambiti (come quello videoludico) e che grazie a queste società e al nuovo assetto del calcio in Italia sono sempre più sulla bocca di tutti.

Tornando al discorso principale del nostro articolo, Sky e Perform quest'anno hanno messo tra le mani degli utenti una molteplice quantità di modi per assistere alle partite della propria squadra del cuore direttamente da computer, tablet o smartphone, in modo perfettamente legale, vediamo quali.

Sky Go e Sky Go Plus

Partiamo da Sky Go, che potrebbe debuttare anche per gli abbonati al servizio sul digitale terrestre a partire dal prossimo mese di Novembre. Per i clienti satellitari invece non è certo una novità. E' bene però fare una distinzione tra Sky Go e Sky Go Plus, che permettono di vedere i contenuti inclusi nel proprio abbonamento via browser o da mobile, ma in modo differente.

Sky Go è il servizio di default negli abbonamenti sottoscritti da almeno un anno e consente di associare un massimo di due dispositivi, che includono smartphone, tablet e computer. L'accesso si effettua tramite l'applicazione disponibile per Android ed iOS, o su PC, direttamente dal sito web dedicato. Non è possibile effettuare il download dei contenuti per poi visualizzarli in un secondo momento, tanto meno accedere alle feature di restart, pausa e replay. Sky Go Plus invece include queste ultime funzioni, e permette di associare fino a quattro dispositivi . Questo ha un costo di 5,40 Euro al mese, mentre è incluso per i clienti che posseggono il pacchetto Sky Multiscreen.

Come per l'offerta satellitare e in fibra, gli abbonati con pacchetto Calcio possono vedere, attraverso Sky Go o Sky Go Plus, lo stesso numero di partite, sette su dieci a settimana. Il servizio funziona anche in tutta l'Unione Europea, secondo la normativa vigente.

Now TV

Per visualizzare la Serie A utilizzando Now TV è invece necessario sottoscrivere uno dei tre abbonamenti Sport proposti dalla piattaforma di Sky.

Come noto, infatti, Now TV propone un'offerta in stile Netflix o DAZN, con la differenza che il pacchetto non è unico ma suddiviso in Ticket, simili a quelli che si possono trovare su Sky ma senza vincoli contrattuali.

Da poco Now TV include anche il Super HD per tutti gli eventi trasmessi, e l'applicazione è supportata da Smart TV Samsung ed LG, oltre che da Chromecast, PlayStation 4, Xbox One e Vodafone TV. Sono anche disponibili dei dongle proprietari come la Smart Stick e la TV Box.

Anche in questo caso, essendo un servizio legato a Sky, l'offerta per la Serie A è la stessa di Sky Go: vengono infatti trasmesse sette partite su dieci per ogni turno, e la visione è possibile, sempre in streaming, su TV, PC, smartphone e tablet.

I Ticket Sport proposti da Now TV sono tre. Quello da un giorno ha il costo di 6,99 Euro, mentre il Pass Sport 7 Giorni ha il costo una tantum di 14,99 Euro. Infine, l'offerta top è rappresentata dal mensile che costa 29,99 Euro e che a differenza degli altri due, si attiva automaticamente al momento dell'acquisto e permette agli utenti di disdirlo ogni mese, senza alcun vincolo.

DAZN

Dopo esserci addentrati all'interno del mondo Sky, è ora tempo di passare al nuovo arrivato dello streaming italiano. Stiamo ovviamente parlando di DAZN che, come noto, trasmette le tre restanti partite della Serie A a settimana. DAZN ancora non è disponibile su Sky Q ma dovrebbe arrivare a breve. L'applicazione è disponibile per console (Xbox One, PlayStation 4), computer (tramite il sito web), smartphone Android ed iOS, smart TV, Apple TV, Android TV ed altri dispositivi (la lista completa è disponibile qui).

L'abbonamento mensile di DAZN ha un costo di 9,99 Euro al mese, con rinnovo automatico salvo disattivazione tramite l'area privata. Sia Mediaset che Sky però si sono adoperate per offrire ai propri clienti dei vantaggi e sconti.

Mediaset Premium, ad esempio, consente a tutti gli abbonati con pacchetto calcio attivo di accedere ai contenuti della piattaforma di DAZN senza alcun costo aggiuntivo, semplicemente collegandosi a questa pagina.

Approccio diverso invece da parte di Sky, che propone tre ticket a prezzi scontati per i propri clienti. Il Ticket DAZN da 1 mese infatti ha un costo di 7,99 Euro al posto di 9,99 Euro, quello da nove mesi (che copre quindi l'intera stagione) può essere portato a casa a 69,99 Euro al posto di 89,91 Euro ed il Ticket da 3 mesi a 21,99 Euro al posto di 29,97 Euro. Anche in caso di acquisto di uno dei tre ticket, però, la visione dovrà comunque avvenire via streaming.