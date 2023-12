Come scatta il nuovo Xiaomi 13T Pro: il tocco Leica che fa la differenza

Abbiamo ormai passato più di due mesi in compagnia del nuovo Xiaomi 13T Pro, uno smartphone con prezzo di listino di 799,90 euro che ha dimostrato un'ottima solidità hardware e software. Tuttavia non abbiamo ancora terminato di esplorare il dispositivo, con questo articolo infatti vogliamo approfondire le sue capacità fotografiche.

Una prova tutta focalizzata sulle ottiche principali, realizzate come tradizione in collaborazione con Leica. Come altri prodotti della casa cinese, anche questo Xiaomi 13T Pro è stato ingegnerizzato con la fotografia d'autore bene in mente, il marchio Leica infatti rappresenta molto di più di un semplice badge da sfoggiare sulla scocca. Vediamo come Xiaomi e il produttore tedesco di fotocamere di alta gamma hanno lavorato su questo terminale.



Una fotocamera dalla doppia anima: Pro oppure punta-e-scatta

L'applicazione Fotocamera dei telefoni Xiaomi è ormai una garanzia in termini di controlli e possibilità, anche provenendo dal mondo iPhone non avrete problemi a gestire le impostazioni principali in pochi tap. Appena sopra il pulsante di scatto abbiamo le classiche modalità Ritratto, Notte, la funzione per scannerizzare i documenti, un pannello che racchiude Panorama, Time-lapse, Slow-motion e tanto altro, anche se la scheda che più potrebbe interessare i fotografi è la Pro.

Grazie a questo pannello lo Xiaomi 13T Pro si trasforma in una vera e propria "mirrorless", abbiamo infatti la possibilità di modificare a nostro piacimento la temperatura colore dello scatto, gestire manualmente la messa a fuoco, modificare i dati dell'otturatore digitale e selezionare un ISO equivalente, con in più una tradizionale ghiera per l'esposizione. Lo smartphone è in grado di usare anche l'intelligenza artificiale per migliorare le foto e implementare l'HDR, anche se quest'ultimo viene elaborato solo a scatto avvenuto, non avrete dunque un'anteprima in tempo reale del risultato.



Questo dettaglio può indurre all'errore, soprattutto le prime volte che si utilizza lo smartphone, poiché vedendo intere porzioni di inquadratura totalmente bruciate oppure eccessivamente buie si ha l'istinto di modificare manualmente l'esposizione, quando invece il software bilancia tutto in fase di elaborazione.

Sul fronte dei controlli e delle potenzialità, abbiamo dunque davvero poco da commentare, possiamo solo applaudire come abbiamo fatto anche altre volte in passato: lo Xiaomi 13T Pro può essere sia un normalissimo punta-e-scatta per chi non ha nozioni di fotografia che una vera e propria fotocamera con controlli manuali, adatta agli smanettoni più appassionati. A conferma di questo troviamo anche la possibilità di scattare in RAW, questo fronte però merita una riflessione più approfondita.



RAW vs JPG

Per un fotografo che arriva dal mondo delle reflex e delle mirrorless, scattare in RAW è probabilmente un atto dovuto, l'unico modo per estrapolare dal sensore della fotocamera il massimo potenziale. Grazie a file di grandi dimensioni, ricchi di informazioni e senza elaborazione software o compressione, i RAW di una fotocamera ci permettono di lavorare al meglio in post-produzione, gestendo in maniera fine i colori, le ombre, le luci più altre decine di parametri che non stiamo qui a elencare. (Da questo momento in poi tutte le foto dell'articolo le abbiamo scattate con lo Xiaomi 13T Pro)

Le fotocamere vere e proprie però non riservano, solitamente, un pesante trattamento software alle fotografie JPG, non scattano in HDR e non sfruttano l'intelligenza artificiale, utilizzare i file RAW significa dunque ottenere davvero uno scatto finale migliore - in seguito a una obbligata post-produzione manuale. È ormai qualche anno, invece, che nel mondo smartphone le cose si sono ribaltate. I produttori hanno lavorato talmente tanto (bene) all'elaborazione software che con i file RAW nudi e crudi si rischia di perdere molti dei benefici di base dei dispositivi moderni.

Con lo Xiaomi 13T Pro ci sentiamo di dire che succede esattamente questo, per sfruttare tutti i vantaggi software del telefono è quasi preferibile evitare gli scatti RAW; in questo modo possiamo utilizzare il telefono in modalità 50 MP con la lente principale 1x e con il teleobiettivo 2x, ottenere scatti di ottima qualità senza perdere le peculiarità dell'HDR e dell'IA, anche in formato HEIF per salvare più spazio possibile.



L'impronta Leica sullo Xiaomi 13T Pro

Perché un fotografo sceglie una fotocamera Leica (avendone la possibilità economica) rispetto a dispositivi concorrenti? Perché, al di là degli obiettivi di altissima gamma offerti dal produttore tedesco, le foto restituiscono un feeling unico e colori emozionanti. Questo stesso concetto si può applicare ai telefoni Xiaomi realizzati assieme a Leica: anche se nel mondo smartphone quasi tutto è ricreato digitalmente, l'aspetto finale delle fotografie ricorda in effetti ciò che è possibile fare con i sensori della casa tedesca.

Questo lo si deve alla costruzione e al trattamento delle lenti e a due profili di scatto Leica disponibili su Xiaomi 13T Pro: Leica Autentico e Leica Vivace. L'app fotocamera offre anche altri filtri suggeriti da Leica, i due profili di cui sopra però rappresentano la base di ogni scatto, anche quando si usa il formato RAW/DNG - e questo è il dettaglio che differenzia gli smartphone Xiaomi dall'intera concorrenza. I profili Leica donano alle fotografie scattate con il 13T Pro un aspetto "solenne", caldo, accogliente, soprattutto quando si è in un interno.

È un telefono che ci sentiamo di consigliare sia per i ritratti che per il food: la sfocatura che si ottiene dietro un soggetto principale ravvicinato è di ottimo livello e rievoca lenti dal diaframma molto aperto, nel food invece si viene avvantaggiati da una capacità di messa a fuoco che può essere anche parecchio ravvicinata - cosa affatto scontata.



Un'elaborazione software super calibrata

Lo Xiaomi 13T Pro si comporta in maniera ottimale anche ad alti ISO, ovvero: quando l'ambiente non è molto luminoso e c'è bisogno che la fotocamera utilizzi una sensibilità digitale più alta per catturare più luce. Anche a 1600 ISO il dettaglio resta a livelli più che accettabili grazie alle ottime lenti in dotazione, il rumore digitale invece (quella tipica grana che si forma a ISO alti) è del tutto assente grazie all'elaborazione software.

Il rumore digitale è un altro fattore che ci spinge a sconsigliarvi - generalmente - l'uso dei RAW sul 13T Pro, un minimo di grana infatti è visibile già a 50 ISO sui file DNG, l'utilizzo effettivo di questi file però dipende soltanto da voi, dalle vostre esigenze e dalle vostre aspettative. Se volete divertirvi con Lightroom (o un software equivalente) a lavorare i DNG del 13T Pro, nulla ve lo vieta, dovete però tenere conto che molta elaborazione software sviluppata da Xiaomi e Leica viene ovviamente a decadere come anticipato sopra. Certo non tutto ciò che luccica è oro: spesso ciò che luccica è bruciato.

Con questa parola in fotografia si intendono banalmente le alte luci, quelle luci che il sensore non è riuscito a leggere correttamente e che dunque sono andate perse. Nelle foto sono rappresentate da porzioni di bianco assoluto che non è possibile recuperare in alcun modo e di tanto in tanto il 13T Pro può cadere in errore. Quando lo stacco luci-ombre è marcato, non sempre l'elaborazione HDR riesce a bilanciare la foto, dunque può capitare che alcune porzioni risultino bruciate. In casi come questo l'elaborazione non può fare miracoli e le mancanze del sensore potrebbero fuoriuscire in maniera netta, fortunatamente però non accade spesso.



La tecnica del 13T Pro

In questo articolo abbiamo volutamente evitato di snocciolare dati e caratteristiche tecniche che abbiamo già elencato nella nostra recensione del nuovo Xiaomi 13T Pro, tuttavia dobbiamo ricordare che il telefono merita attenzione per via di ben due sensori da 50 MP, non uno come accade di solito. Sia la fotocamera principale Leica (equivalente a 24 mm) che il teleobiettivo (equivalente a 50 mm) producono scatti da 50 MP, motivo per cui è possibile utilizzarle entrambe con risultati eccellenti.

Ciò che varia tra le due lenti è che la grandangolare è OIS con apertura f/1.9, il teleobiettivo ha apertura f/2.2 e non è OIS: tradotto, significa che la lente grandangolare è leggermente più luminosa ed è stabilizzata otticamente, inoltre anche il dettaglio e la gamma dinamica sembrano leggermente superiori sul sensore principale da 24 mm, in ogni caso parliamo di un buon teleobiettivo anche se la mancanza della stabilizzazione può farsi sentire in determinate situazioni.

Qualitativamente parlando, con la ultra-grandangolare si fa qualche passetto indietro: abbiamo un sensore da 12 MP, 15 mm di focale equivalente, apertura f/2.2. Questa fotocamera la consigliamo solo in casi di emergenza o di pura creatività: soprattutto negli interni, con alti ISO, colori e dettagli sono spesso "impastati" tra loro, mentre all'aperto con maggiore luce i risultati sono decisamente migliori.



Distinguersi dalla massa

Xiaomi 13T Pro è un cameraphone che mira a sgambettare i dispositivi più blasonati e costosi. Grazie alle lenti Leica e al software di elaborazione di Xiaomi i risultati sono spesso ottimi in ambienti aperti, anche se i sensori possono essere tratti in inganno dalle alte luci in alcune situazioni. Volete due motivi fondamentali per scegliere questo terminale per scattare le vostre fotografie? I due sensori da 50 MP (24 + 50 mm) in combo con i profili di scatto Leica sono imperdibili per chi ha voglia di ottenere scatti dai colori emozionanti senza troppo sforzo.

Anche usato come punta-e-scatta (l'utilizzo che consigliamo), lo Xiaomi 13T Pro è in grado di regalare grandi soddisfazioni, diciamo pure che gli scatti prodotti con questo smartphone hanno carattere e sanno distinguersi dalla massa proprio grazie al trattamento dei colori, particolari ma mai esagerati. A completare l'opera troviamo poi tutte le impostazioni base legate all'IA, all'HDR e ad altre modalità di scatto che ormai sono uno standard nel settore e che qui funzionano senza il minimo problema.

Ciliegina sulla torta: una modalità Pro abbastanza avanzata che trasforma lo smartphone in una vera e propria fotocamera manuale. La possibilità di scattare file RAW/DNG ci dà la possibilità di divertirci con i vari software di post-produzione, pur perdendo buona parte dell'elaborazione standard di Xiaomi - anche se restano i profili Leica.