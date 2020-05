Come saranno le USB4? Più veloci e con supporto all'8K e al 16K

Le specifiche delle prossime USB4 sono ufficiali dallo scorso anno ma le novità non sono ancora finite. Solo di recente infatti è stato annunciato il supporto allo standard 8K, una funzione che rende le USB4 ancora più pronte per il futuro.

Non bastasse questo, grazie all'enorme banda passante concessa sarà possibile anche veicolare segnali 16K. Questo è possibile grazie all'introduzione delle specifiche DisplayPort Alt Mode 2.0, che permettono una gestione più fine della banda a disposizione.



Molta più banda passante

Le nuove USB4 riprendono quasi tutte le caratteristiche delle Thunderbolt 3, non è un caso infatti che ci sia la piena compatibilità proprio con questo standard. La differenza è che le USB4 sono utilizzabili senza il pagamento di royalties, un bel vantaggio per i produttori. La compatibilità è garantita anche con le USB precedenti, del resto il connettore è lo stesso Type C, sempre più diffuso su smartphone e PC, ma ovviamente con velocità di trasferimento ridotta.

La più importante novità riguarda ovviamente la banda passante, che può arrivare ai 40 Gbps, contro i 20 Gbps delle USB 3.2 Gen 2. I 40 Gbps sono disponibili solo in presenza di cavi certificati per raggiungere questa velocità, bisognerà quindi prestare maggiore attenzione al tipo di connettore che si acquista.

Ma cosa fare di tutta questa banda? Le USB, anche se poco diffuse in questo ambito, veicolano anche il segnale video e si candidano diventare una vera alternativa alle HDMI e alle DisplayPort. A questo proposito, proprio di recente le USB4 hanno integrato al loro interno le specifiche DisplayPort Alt Mode 2.0, che gli permettono trasmettere segnali video fino all'8K con HDR attivo senza compressione, mentre i 16K in HDR sono possibili ma solo attivando la compressione del colore. Di fatto, le USB4 sono anche delle DisplayPort 2.0 ma con un connettore diverso.



L'implementazione di questa nuova funzione è stata possibile grazie allo sfruttamento del doppio canale di comunicazione delle USB4, che possono veicolare 40 Gbps in ingresso e in uscita. Utilizzando la banda verso una sola direzione questa viene raddoppiata, arrivando a circa 80 Gbps, di fatto una velocità simile a quella delle DisplayPort 2.0.

Resta da capire dove sarà sfruttata tutta questa banda, in ambito consumer sicuramente no, perché i display 8K sono poco utilizzati e i televisori, per quanto disponibili, non possono contare su fonti esterne a questa risoluzione.

Al di là della velocità di trasferimento dei dati quindi le nuove possibilità offerte dal DisplayPort Alt Mode 2.0 sono destinate a un pubblico di professionisti. Per tutti gli altri invece le attuali USB Type C 3.2 Gen 2 da 20 Gbps sono più che sufficienti per ogni tipologia di utilizzo.