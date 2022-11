Come utilizzare i comandi vocali di Sky Glass

Da ormai qualche settimana in Italia è disponibile Sky Glass, che propone un'esperienza completamente diversa rispetto a una comune TV. Come suggerisce anche il nome, Sky Glass è perfettamente integrata con Sky, che già da qualche anno sta lavorando per espandere i confini dell'intrattenimento attraverso un vero e proprio ecosistema, in cui confluiscono funzioni esclusive e servizi di terze parti per la visione dei contenuti come Netflix, Prime Video, Disney+ e DAZN.

Tutto questo ha portato anche a un ampliamento del catalogo a disposizione degli utenti, con il pericolo di trovarsi di fronte a talmente tante serie tv e film da non sapere come filtrarle e sfogliarle. Niente paura: la risposta è Sky Glass, con il suo software intelligente e i comandi vocali.



"Ciao Sky", e Sky Glass ascolta e risponde

Già con Sky Q il broadcaster inglese ha iniziato a puntare sui comandi vocali. Nell'epoca in cui quasi tutti abbiamo a casa un dispositivo basato su Alexa o Google Assistant, ed in cui interagiamo con Siri anche mentre guidiamo per evitare distrazioni, era inevitabile che questo sistema arrivasse anche in un mercato come quello dell'intrattenimento domestico, sempre più affollato da piattaforme OTT e in cui i contenuti vanno a frammentarsi di giorno in giorno tra un catalogo e l'altro.

Per questo motivo Sky ha creato un sistema di controllo vocale che rende più semplice la ricerca di contenuti.

Il controllo vocale di Sky Glass riprende a grandi linee quello già presente su Sky Q, migliorandolo e permettendo di effettuare ricerche più o meno complesse: ad esempio, è possibile fare una ricerca per registi ed attori ("Cerca Nicole Kidman", "Cerca film di Quentin Tarantino"), ma anche per specifici eventi sportivi, film e serie tv per titolo ("Metti Diavoli" o "Metti Dune").



La condizione essenziale per accedere a questo sistema d'interazione è avere una connessione attiva ad internet: Sky Glass deve infatti essere collegata al Wi-Fi.

La frase da pronunciare per attivare l'assistente vocale è semplicemente "Ciao Sky": dopo averlo fatto, i due microfoni integrati direttamente nel televisore inizieranno ad ascoltare i comandi, per fornire il feedback desiderato. In alternativa è possibile tenere premuto il pulsante con l'icona del microfono presente sul telecomando - il cui design riprende quello degli Sky Q di nuova generazione - e pronunciare il comando nei pressi del microfono integrato sul bordo destro superiore.

Il sistema progettato da Sky permette a Sky Glass di navigare attraverso gli interi cataloghi delle applicazioni, con possibilità di analizzare anche in profondità i metadati per offrire risultati precisi e minimizzare gli errori, il tutto senza premere neanche un pulsante.



La possibilità di invocare il sistema di riconoscimento vocale tramite "Ciao Sky" rappresenta una comodità unica, soprattutto se si vuole controllare la TV mentre si sta facendo altro: immaginate di essere alle prese con le pulizie casalinghe o con i fornelli e di voler cambiare canale ("Vai su Sky Atlantic"), o di voler aprire una determinata app per controllare i risultati sportivi ("App Sky Sport").

Tra i numerosi comandi vocali supportati, al di fuori di quelli dedicati alla ricerca e controllo della riproduzione, ce ne sono alcuni che permettono di regolare il volume, come "Alza il volume a 30" o "Abbassa il volume a 25", ma è anche possibile andare avanti e indietro durante la riproduzione di un programma chiedendo "Vai avanti" oppure "Vai avanti veloce", o, ancora, "Vai avanti di 10 minuti" e "Guarda dall'inizio". Inoltre, è anche possibile navigare nella home o dare il via alla riproduzione di un programma registrato.



Per coloro che sono poco avvezzi a sistemi di questo tipo, Sky permette anche di disattivare l'assistente vocale attraverso il menù Impostazioni e quindi il pannello privacy, dov'è presente l'opzione "microfono TV". In alternativa, si può disattivare l'ascolto direttamente da Sky Glass. Infatti, sul bordo destro è presente il tasto per accendere e spegnere il microfono integrato per maggiore sicurezza.

Per scoprire tutte le caratteristiche della nuova TV di Sky, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato alla gamma Sky Glass, con tutte le peculiarità di questi splendidi pannelli Quantum Dot 4K HDR, proposti in cinque colorazioni (Nero Antracite, Blu oceano, Verde alpino, Rosa champagne e Bianco ceramica) e tre tagli di diagonale, ovvero 43, 55 e 65 pollici.