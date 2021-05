Come vedere un programma perso in TV

A tutti sarà capitato di voler guardare un programma televisivo in onda ma di aver fatto tardi o di essere incappati in un contrattempo che ne ha impedito la visione. Come fare quindi per recuperarlo? Fortunatamente negli ultimi anni le varie emittenti televisive e network italiani hanno messo a disposizione dei propri spettatori dei servizi on demand che, sia gratuitamente che dietro il pagamento di un abbonamento, consentono di seguire parte o tutta la programmazione anche in un secondo momento.

Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie alla maggiore diffusione di connessioni a internet ad alta velocità, che permettono una comoda visione in differita dei programmi TV.

Rai Play

La RAI ha cavalcato l'onda dello streaming e dell'on-demand con la piattaforma RaiPlay, che è stata lanciata a furor di popolo e con un programma originale condotto da Rosario Fiorello.

RaiPlay è in grado di rispondere a pieno alla domanda presente nel titolo, ma ovviamente riguarda solo la programmazione delle emittenti Rai.

Dopo una registrazione (gratuita), infatti, è possibile accedere ad un'immenso catalogo composto da produzioni originali, esclusive RaiPlay ma anche ad una sezione on demand in cui è possibile recuperare tutti i programmi andati in onda nelle ore precedenti, tra cui Report, Ulisse, Chi L'Ha Visto, Che Tempo Che Fa ed Una Pezza di Lundini.

Il player è pratico e permette anche di saltare immediatamente alle parti di programmi che interessano, come nel caso degli show lunghi. Ad esempio, aprendo una qualsiasi puntata di Report è possibile saltare immediatamente alla parte in cui inizia un'inchiesta, o in Una Pezza di Lundini è possibile scegliere rapidamente l'intervista che ci interessa.

RaiPlay è disponibile su PC, ma anche su smart tv, set top box come Apple TV, smartphone e tablet. Non è consentito il download dei programmi però: è necessario disporre di una connessione ad internet.

Mediaset Play Infinity

Nella stessa ottica entra anche Mediset Play, che di recente ha cambiato nome in Mediaset Play Infinity a seguito dell'unione con Infinity. L'approccio adottato dal Biscione è un incrocio tra RaiPlay e Sky Go. Mediaset Play Infinity, in questa nuova versione, permette di recuperare tutti i programmi andati in onda sulle reti Mediaset nelle ore precedenti, in maniera completamente gratuita e registrandosi.

Tuttavia, è anche disponibile una sezione chiamata "Infinity+" che è a pagamento ed include tutto il catalogo precedentemente presente in Infinity. E' quindi possibile accedere a migliaia di contenuti premium tra cui film, serie tv e cartoni in 4K ed ogni settimana ad un film in anteprima. Dalla prossima stagione, inoltre, su Mediaset Play Infinity arriverà anche la Champions League in streaming, dal momento che il Biscione ha rilevato i diritti tv per la trasmissione.

Sky Go e Sky Go Plus

Sky già da tempo propone ai propri abbonati il servizio Sky Go, che di recente si è sdoppiato con la nuova versione Sky Go Plus.

Sky Go è incluso gratuitamente in tutti gli abbonamenti e consente di seguire la programmazione Sky (inclusa nel proprio abbonamento) sia in diretta che in versione on demand: sono disponibili anche tutti i boxset comprensivi delle serie tv trasmesse e per cui la pay tv di Comcast ha acquisito i diritti.

Sky Go Plus è la versione "premium" dI Sky Go ed infatti è a pagamento. Oltre a una serie di opzioni durante le dirette (Restart, Pause e Replay), infatti, Sky Go Plus consente di accedere alla funzione Download & Play che, come suggerisce il nome, permette agli utenti di scaricare i contenuti presenti nella sezione on demand per guardarli anche offline e quando non si dispone di una connessione ad internet.

Discovery+

Anche il gruppo Discovery di recente ha lanciato la propria piattaforma on demand, che permette di recuperare l'intera programmazione per coloro che non hanno modo di seguirla in diretta. Si chiama Discovery+ ed è disposto di tre piani di abbonamento.



Free Discovery+ è gratuito e dà la possibilità di accedere ai programmi live ed on demand dei anali Discovery, mentre discovery+ ha un prezzo di 3,99 Euro al mese e permette anche di accedere ai Discovery+ Originals, migliaia di ore di anteprime e tutti i box set, ai canali esclusivi e alla programmazione della WWE, oltre al meglio del crime e dei documentari.

E' disponibile anche il bundle Discovery+ ed Eurosport, che costa 7,99 Euro al mese e fondamentalmente propone gli stessi contenuti di Discovery+ con l'aggiunta della programmazione di Eurosport.