Come fare una videochiamata di gruppo, da 4 a 50 persone

Questi giorni di quarantena stanno portando le persone a trovare nuovi metodi per comunicare. Lo stiamo vedendo quotidianamente: anche quel parente poco "tecnologico" sta imparando a utilizzare le videochiamate. D'altronde, il nostro caro smartphone può risultare più utile che mai nella situazione attuale, dato che ci consente di vedere come stanno le persone a cui vogliamo bene mantenendo le distanze.

Non è quindi un caso che recentemente ci sia stato un boom di videochiamate in Italia. Esistono miriadi di applicazioni gratuite che consentono di effettuare quest'operazione ed è bene capire come utilizzare i vari software e quali sono le applicazioni adatte per chiamare più persone.

WhatsApp

L'applicazione più semplice da utilizzare per fare videochiamate è sicuramente WhatsApp. Infatti, la piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook viene utilizzata da un enorme bacino d'utenza e probabilmente anche il vostro contatto meno esperto in campo tecnologico ha a disposizione WhatsApp. Il limite in questo caso è fissato a 4 persone per videochiamata, quindi potete collegarvi in contemporanea con altre 3 persone.



La procedura è molto comoda: vi basta semplicemente aprire WhatsApp, selezionare il contatto che volete chiamare e premere sull'icona della videocamera presente in alto a destra. A questo punto, si avvierà la videochiamata e non dovrete fare altro che attendere che l'altra persona risponda.

Una volta avviata la videochiamata, è possibile aggiungere fino ad altre 2 persone tramite l'icona con il segno "+" presente in alto a destra. Premendola comparirà a schermo la lista dei vostri contatti WhatsApp e potrete invitare alla videochiamata le altre persone semplicemente selezionandole e, se richiesto, premendo sulla voce "Aggiungi".

Un'altra possibilità è quella di avviare una chiamata con dei membri di un gruppo WhatsApp. Per fare questo, non dovete fare altro che aprire la chat del gruppo, premere sull'icona della videocamera che si trova in alto a destra e scegliere i partecipanti.

Da notare il fatto che in alcuni gruppi potrebbe non comparire l'icona della videocamera. In questo caso, basta premere sull'icona della cornetta con il "+" che si trova in alto a destra, selezionare la voce "Nuova chiamata di gruppo", scegliere i partecipanti e premere sull'icona della videocamera. Per qualsiasi dubbio in merito alla procedura, vi consigliamo di consultare le linee guida di WhatsApp.

Skype

Un'altra applicazione molto popolare per fare videochiamate è Skype. In questo caso, il limite è fissato a 50 persone, quindi potete aggiungere ben 49 amici. Una volta scaricata e configurata l'applicazione per dispositivi mobili o il programma per computer, in entrambi i casi trovate i link per il download sul sito ufficiale, creare una videochiamata con un numero elevato di persone è molto semplice.

Dall'elenco "Chiamate" (ad esempio, su PC si trova in alto a sinistra), vi basta selezionare la voce "Nuova chiamata / Avvia una nuova chiamata", premere eventualmente su "Nuova chiamata di gruppo", scegliere i partecipanti e avviare la videochiamata premendo sul pulsante "Chiama" o sull'icona della videocamera.



Nel caso di videochiamate con meno di 25 partecipanti, l'applicazione chiederà se si vuole avvertire questi ultimi con uno squillo o meno, mentre quando si supera questo limite la videochiamata avverrà senza squillo. In quest'ultimo caso, i partecipanti verranno avvisati mediante una notifica e, quando saranno pronti, potranno partecipare premendo sulla voce "Partecipa alla chiamata".

In alternativa, se si è già all'interno di una videochiamata con un'altra persona, basta premere sull'icona dell'omino con la "+" in alto a destra, selezionare le persone che si vogliono aggiungere e premere sul pulsante "Aggiungi".

Ricordiamo che, per avviare una videochiamata con una singola persona, basta accedere alla scheda "Contatti", selezionare la persona coinvolta e premere sull'icona della videocamera che si trova in alto a destra. Per qualsiasi dubbio legato alle videochiamate di Skype, vi consigliamo di fare riferimento alle linee guida ufficiali.