Coronavirus: come accedere ai servizi di streaming video gratuiti

Dopo l'arrivo dei servizi digitali gratuiti per la questione Coronavirus (in costante aggiornamento, diverse aziende si stanno ancora accordando con il Governo), alcuni utenti hanno espresso diverse perplessità in merito a come accedere alle varie piattaforme di streaming video coinvolte. Ebbene, siamo qui per risolvere i principali dubbi, spiegandovi passo passo come usufruire di queste iniziative. Tenete bene a mente che le informazioni contenute in questo articolo possono essere soggette a variazioni. Aggiorneremo il testo, anche più volte, in caso di novità.

Infinity

Nel contesto dell'iniziativa Solidarietà Digitale, Mediaset ha deciso di raddoppiare il periodo di prova gratuito del suo servizio di streaming on demand Infinity. portandolo a due mesi gratis. Quest'ultimo garantisce l'accesso a migliaia di film, programmi e serie TV per tutta la famiglia. Ogni mese ci sono contenuti esclusivi. Per farvi un esempio concreto, a marzo 2020 sono stati aggiunti al catalogo diversi contenuti interessanti, come i film "Dragon Trainer" e "Il Corriere - The Mule". Molto interessante anche l'iniziativa Infinity Premiere, che ogni venerdì aggiunge un film uscito relativamente pochi mesi nelle sale cinematografiche o comunque inedito. Questi contenuti si possono guardare nella loro interezza per qualche giorno e sono inclusi nella sottoscrizione gratuita.



È già stato annunciato che fino al 12 marzo è possibile vedere "La regina del crimine", dal 13 al 19 marzo ci sarà "Annabelle 3", dal 20 al 26 marzo sarà accessibile "Teen Titans go! Vs Teen Titans" e dal 27 al 2 aprile si potrà guardare "Godzilla II - King of the Monsters" (vi consigliamo di consultare la nostra recensione della pellicola di Michael Dougherty). Grande attesa anche per i contenuti di aprile 2020, che dovrebbero includere "Joker" (dal 10 al 16 aprile), "Doctor Sleep" (dal 24 al 30 aprile) e molto altro.

Per usufruire di questa possibilità, attiva a partire dal 7 marzo 2020, basta registrarsi tramite il sito ufficiale di Infinity. Una volta collegati al portale, bisogna premere sul pulsante "Prova 2 mesi gratis" ed effettuare la registrazione oppure eseguire il login con il proprio account Mediaset. È necessario inserire i dati di un metodo di pagamento valido. Quest'ultimo è necessario per verificare che sia la prima volta che usi Infinity. Sono accettati Amazon Pay, PayPal e i circuiti VISA, MasterCard, Maestro, American Express e PostePay. Al termine della prova gratuita, il prezzo sarà di 7,99 euro al mese, 39 euro per sei mesi oppure 69 euro per un anno, a seconda del piano che avete selezionato.

Nel caso non vogliate continuare la sottoscrizione, potete disattivare il rinnovo automatico, e di conseguenza non pagare alcunché, recandovi nella sezione "Gestione Account" del portale ufficiale di Infinity e premendo prima sul pulsante "Modifica" e poi sul collegamento "clicca qui". Nei primi giorni seguenti la creazione dell'account potrebbe non essere possibile disattivare il rinnovo automatico, ma Infinity afferma che vi avvertirà con una comunicazione prima della scadenza del periodo di prova. Potete comunque fare un controllo ogni tanto per verificare che il profilo sia stato completato e sia possibile gestire il rinnovo automatico.

Per quanto riguarda le piattaforme, vi ricordiamo che, oltre che dal sito ufficiale, i contenuti di Infinity sono accessibili mediante l'applicazione ufficiale. Quest'ultima è disponibile anche per dispositivi mobili, Smart TV, console per videogiochi, Chromecast ed Apple AirPlay.

DPlay Plus

Al di fuori dell'iniziativa Solidarietà Digitale, DPlay ha deciso di offrire gratuitamente un mese di abbonamento a DPlay Plus. Per chi non lo sapesse, quest'ultimo include l'accesso ai canali Discovery Channel, Discovery Science, Investigation Discovery e Animal Planet. Non mancano inoltre una vasta libreria di film e serie TV e i contenuti on demand provenienti da canali come Real Time, NOVE, DMAX, Motor Trend, Giallo e Food Network. Tutti i contenuti sono disponibili senza pubblicità.

Per usufruire di questa possibilità, vi basta collegarvi al sito ufficiale, premere sul pulsante "Attiva 1 mese gratis" e registrarvi oppure eseguire il login. Vi verrà richiesto di inserire i dati di una carta di credito valida (i circuiti supportati sono VISA, MasterCard e American Express). Vi consigliamo di effettuare, se possibile, la registrazione iniziale da PC, visto che abbiamo avuto qualche disguido tecnico provandoci da smartphone.

Al termine del periodo di prova, il prezzo sarà di 3,99 euro al mese. Per disattivare il rinnovo automatico e non pagare alcunché, vi basta accedere alle impostazioni del portale ufficiale di DPlay, premere sulla voce "Modifica piano" e selezionare "Passa al piano Free".



Nel caso non vogliate pagare il mese seguente, ricordatevi di farlo dopo aver finito di utilizzare i vantaggi del Plus, magari qualche giorno prima del rinnovo (almeno 24 ore prima della scadenza, come indicato nelle FAQ). Da segnalare il fatto che potrebbe essere eseguito un controllo di 4 euro sulla vostra carta, necessario per verificare che ci siano fondi sufficienti per l'eventuale prossimo rinnovo e per evitare truffe (è stato spiegato sul sito ufficiale di DPlay). Per il resto, il servizio è accessibile, oltre che dal portale ufficiale, anche dall'applicazione per dispositivi mobili e Smart TV. È possibile attivare questa promozione fino alle ore 23:59 del 3 aprile 2020.

RaiPlay

Un altro servizio di streaming che presenta delle novità è RaiPlay. Infatti, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia ha deciso di rendere accessibili tutti i suoi contenuti on demand senza richiedere di effettuare l'accesso con le proprie credenziali. Questo significa che in questo periodo non è necessario registrarsi per guardare film, programmi e serie TV.

Basta semplicemente collegarsi al sito ufficiale o sfruttare l'apposita applicazione, disponibile per dispositivi mobili e Smart TV, e selezionare il contenuto che si vuole vedere. Quest'iniziativa non rientra nel programma Solidarietà Digitale, ma è stata annunciata dalla Rai per consentire a tutti di accedere al servizio in questi giorni. Per maggiori dettagli sull'offerta contenutistica, vi rimandiamo al nostro approfondimento sul nuovo RaiPlay.

The Film Club

Minerva Pictures ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti, fino al prossimo 3 aprile, 100 film gratuiti accessibili mediante il portale The Film Club. Per accedere a questi contenuti, basta semplicemente registrarsi oppure effettuare il login.

Non serve nemmeno inserire un pagamento valido. Tra i film disponibili, riproducibili direttamente tramite browser, segnaliamo "Sharknado: The 4th Awakens" e "Dragon Crusaders". L'iniziativa non compare nel portale Solidarietà Digitale, ma è stata annunciata direttamente da Minerva Pictures.



TIMVISION

Per quanto riguarda TIMVISION, non abbiamo ancora dettagli su come accedere, ma dovete sapere che, nella giornata dell'11 marzo 2020, Michele Gamberini, Chief Technology and Information Officer di TIM, ha affermato ai microfoni dell'ANSA: "La decisione è presa ed estenderemo l'iniziativa a tutta Italia ai clienti consumer, cioè a famiglie e studenti". Gamberini si riferisce alle possibilità originariamente concesse alle iniziali "zone rosse". Per chi non lo sapesse, l'iniziativa comprende: "Giga senza alcun tetto sul telefonino, chiamate illimitate per il fisso, accesso gratuito a Tim Vision dalla rete fissa, e 100 giga al mese per i telefonini mobili delle imprese". Aggiorneremo l'articolo non appena avremo ulteriori dettagli.



Amazon Prime Video

Amazon Prime Video è stato offerto gratuitamente per qualche giorno agli utenti residenti nelle iniziali zone rosse (alcuni comuni delle province di Lodi e Padova). Tuttavia, in seguito all'estensione della zona protetta a tutta Italia, l'iniziativa è stata momentaneamente sospesa e non compare più sul sito ufficiale di Solidarietà Digitale.

Le informazioni che abbiamo non sono poi molte, ma sappiamo che il Governo e il colosso dell'e-commerce si stanno accordando per fornire alcuni servizi gratuitamente (ad esempio, ci sono già dei webinar per i docenti e Amazon Web Services). Vi terremo sicuramente aggiornati nel caso dovessero esserci novità per quanto riguarda Prime Video.