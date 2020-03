Coronavirus: i servizi digitali gratuiti, tra film, Giga e riviste

Il Governo è stato molto chiaro per quanto riguarda le problematiche legate al Coronavirus: non bisogna uscire di casa, se non per motivi di primaria necessità (trovate tutti i dettagli sul sito ufficiale del Ministero della Salute). In parole povere, viene richiesto un piccolo "sforzo" a tutti noi, in modo da risolvere la situazione nel minor tempo possibile. Da questo contesto è arrivata una risposta incredibilmente positiva da parte delle aziende, che stanno fornendo gratuitamente innumerevoli servizi ai cittadini.

C'è davvero di tutto, dai servizi di streaming video agli strumenti di smart working, passando per riviste, e-book e molto altro. Le principali possibilità vengono elencate direttamente sul sito ufficiale di Solidarietà Digitale, iniziativa del MID (Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione) e dell'AgID (Agenzia per l'Italia digitale), ma ci sono anche altre aziende che hanno deciso di dare il proprio contributo al di fuori delle pagine del succitato portale.

Andiamo, dunque, a fare il punto della situazione sui servizi digitali disponibili gratuitamente e su come accedervi.

Informazione e intrattenimento

• Abbonamento La Repubblica. A disposizione 25.000 abbonamenti gratuiti. Si attendono ulteriori indicazioni per l'attivazione;



• Abbonamento La Stampa. A disposizione 25.000 abbonamenti gratuiti. Si attendono ulteriori indicazioni per l'attivazione;



• Abbonamenti Gruppo Mondadori. A disposizione 50.000 abbonamenti gratuiti ai magazine del Gruppo Mondadori (CasaFacile, Chi, Donna Moderna, Focus, Focus Junior, Focus Storia, GialloZafferano, Grazia, Icon, Icon Design e Tv Sorrisi e Canzoni). Si attendono ulteriori indicazioni per l'attivazione;



• Abbonamenti L'Automobile. Mensile edito da ACI Automobile Club d'Italia. Trovate i dettagli per l'attivazione sul sito Solidarietà Digitale;



• Gruppo Mondadori: un e-book a scelta. Sono disponibili 10.000 e-book gratuiti. Si attendono ulteriori indicazioni per l'attivazione;



• Il Saggiatore: un e-book in regalo ogni due giorni. Tutti i dettagli sul sito ufficiale;



• Abbonamento trimestrale gratuito alla rivista settimanale Film Tv. Maggiori dettagli sul sito di Solidarietà Digitale;



• Un e-book gratis da Youcanprint. Maggiori dettagli sul sito Solidarietà Digitale;



• Info-Chat Coronavirus. Chatbot gratuito che segue le linee guida del Ministero della Salute per aiutare medici e pazienti a capire come comportarsi in caso di sintomi sospetti da Nuovo Coronavirus. Maggiori dettagli sul portale Solidarietà Digitale;



• Riviste Nuova Ecologia e Qualenergia gratis. Maggiori dettagli sul sito Solidarietà Digitale;



• Un ebook gratis da Bertoni Editore. "Chiunque potrà scegliere un titolo dal sito www.bertonieditore.com, ed inviare una email a j.bertoni@outlook.it con scritto: nome, cognome e titolo scelto. Verrà inviato il libro in formato digitale (pdf o ebook)";



• Infinity gratis per due mesi. Bisogna registrarsi tramite il sito ufficiale (dopo una prima fase in cui non era chiaro, ora questa possibilità rientra ufficialmente nell'iniziativa Solidarietà Digitale);



• Abbonamento a Smart Tales gratis per tre mesi. Si tratta di libri interattivi e animati creati da educatori che insegnano le materie STEM. Basta scaricare l'app dal Play Store di Android o dall'App Store di Apple (trovate i link sul sito ufficiale) e inserire il codice ST2020IT;



• Gratis l'ultimo numero della rivista Hystrio. Il PDF si può scaricare dal sito ufficiale;



• Servizio del Libro Parlato Lions. 10.000 audiolibri disponibili al download e all'ascolto per persone con disabilità fisico-sensoriale. Maggiori dettagli sul sito Solidarietà Digitale;



• Copie digitali dei magazine Condé Nast gratis per tre mesi. Si tratta di Vanity Fair, Vogue, Wired, GQ, La Cucina Italiana, AD e Traveller. Maggiori dettagli sul sito Solidarietà Digitale;



• RaiPlay senza login. Non servono più le credenziali per accedere ai contenuti on demand (non rientra nell'iniziativa Solidarietà Digitale, ma è stata annunciata dalla Rai);



• DPlay Plus gratis per un mese. Servizio di streaming on demand con vari contenuti, tra cui alcuni canali Discovery. Si può accedere all'iniziativa tramite il sito ufficiale (non rientra nell'iniziativa Solidarietà Digitale, da notare che potrebbe essere effettuato un controllo di 4 euro sulla vostra carta per verificare eventuali problemi);



• The Film Club: 100 film gratis. Ci si può registrare tramite il sito ufficiale (non rientra nell'iniziativa Solidarietà Digitale);



• Notiziario sanità di Dire gratuito. Accesso riservato agli addetti ai lavori di testate locali, cartacee e Web.



Questione Amazon Prime Video: la possibilità di ottenere gratuitamente questo servizio è stata rimossa dall'iniziativa Solidarietà Digitale, che inizialmente era destinata unicamente alle cosiddette "zone rosse". L'azienda di Jeff Bezos e il Governo stanno cercando di capire cosa si può fare ora che l'area è stata estesa a tutto il territorio nazionale. La situazione è in rapido mutamento e serve del tempo per accordarsi. Aggiorneremo l'articolo non appena avremo ulteriori informazioni.



Questione TIMVISION: il servizio era stato "promesso" insieme ai Giga illimitati già attivati. Vi terremo informati in caso di novità.



Se siete interessati ai servizi di streaming video, abbiamo realizzato un approfondimento che vi spiega passo passo come usufruire gratuitamente di queste possibilità.



Connettività e servizi

• TIM: Giga illimitati da mobile per un mese per tutti i clienti con un bundle dati attivo. Chiamate illimitate da fisso fino a fine aprile per tutti i clienti che non hanno le chiamate incluse. I Giga si possono attivare tramite il sito ufficiale. Per le chiamate da rete fissa bisogna chiamare il 187 e attivare la promozione;



• Vodafone: Giga illimitati gratis per un mese agli studenti tra i 14 e i 26 anni. Si attiva chiamando il 42100 e si disattiva in automatico dopo un mese;



• Corse gratuite mezzi Helbiz. Disponibili 25.000 corse gratuite da 20 minuti, valide fino al 4 aprile nelle città di Milano, Torino, Roma e Verona. Maggiori dettagli sul sito Solidarietà Digitale;



• Wind Tre: 100 Giga aggiuntivi per tutti i clienti mobili voce ricaricabili che verranno contattati via SMS a partire dalla seconda metà di marzo;



• Servizi di smart working ed e-learning gratuiti per aziende e professionisti: Webex (Connexia), Joinconference, Cisco Webex, Microsoft, Sygma Connect, G Suite, TIM WeSchool, Treccani Scuola, Teach Corner, Hunters Group (pubblicazione annunci lavoro), WeTurtle, IP PBX, Centralino telefonico Cloud e piattaforma Webmeeting, Realtime Marketing, DKTS (corso di italiano per stranieri), bonus 10 euro ripetizioni Skuola.net, 1to1 Progress, Avaya Spaces, Supporto ai Team Smart, Smart Working Training, Kiber 3 Field, Valarea, ShellRent, Digital360, Docety, Cassiopea Roma (per tutti i dettagli sull'attivazione, consultare il sito dell'iniziativa Solidarietà Digitale), Coursera (al di fuori di Solidarietà Digitale, tutti i dettagli sul sito ufficiale);



• Vodafone: un mese di utilizzo illimitato della connessione dati su tutte le SIM voce per le imprese, P.IVA ed istituzioni italiane. Attivazione automatica tramite SMS;



• Fastweb: dalla seconda metà di marzo verrà regalato un totale di un milione di Giga gratuiti, che verranno condivisi da tutti gli utenti su scala nazionale. L'attivazione sarà automatica: il plafond di dati si fermerà e potrete utilizzare i Giga condivisi;



• Iliad: 10 Giga e chiamate illimitate verso fissi in più di 60 destinazioni internazionali verso mobili in Canada e USA. Valida per gli utenti che hanno sottoscritto l'offerta Voce fino all'11/3/2020. L'attivazione è automatica: gli utenti coinvolti verranno contattati via SMS;



• Amazon offre webinar gratuiti per i docenti (scuola primaria e secondaria di primo grado). Durata di un'ora e trenta su materie STEM. Trovate maggiori indicazioni per la partecipazione sul sito di Solidarietà Digitale;



• Libero Mail Pec da 1GB gratis per un anno. Attivabile dal 9 al 30 marzo 2020 tramite il sito ufficiale;



• PagoPA, software per i pagamenti online, gratis per 3 mesi per la Pubblica Amministrazione. Maggiori dettagli sul portale Solidarietà Digitale;



• PEC Legalmail da 8GB gratis per tutto il 2020. Si può attivare fino al 3 aprile 2020 attraverso il sito ufficiale;



• ShippyPro gratis per tre mesi. È una piattaforma di spedizioni completa per aziende e-commerce. Si può creare un account gratuito tramite il sito ufficiale;



• Eat Italy Food gratis per tre mesi. Servizio B2C e B2B rivolto a produttori enogastronomici;



• Deliverart gratuito per i ristoratori in difficoltà in questo periodo. È un software per la gestione ottimizzata delle consegne a domicilio. Maggiori dettagli sul sito ufficiale;



• CLICKDOCK Teleconsulto gratuito per tutto il periodo dell'emergenza. Soluzione software destinata a medici e altri operatori sanitari. Maggiori dettagli sul sito di Solidarietà Digitale;



• Amazon Web Services: offre servizi di cloud computing e supporto. È stato messo a disposizione un form ufficiale.



Sul portale ufficiale dell'iniziativa, si legge: "A causa della grande risposta all'iniziativa sulla solidarietà digitale e alle centinaia di offerte che stanno arrivando in queste ore, l'istruttoria e la pubblicazione potrebbero richiedere qualche giorno. Ci scusiamo per l'attesa".



Le informazioni contenute in questo articolo possono essere soggette a variazioni. Articolo in continuo aggiornamento.