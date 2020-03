Coronavirus: tutti i servizi digitali gratuiti, da Prime Video ai giornali

Le indicazioni del governo italiano per limitare la diffusione del Coronavirus parlano chiaro: bisogna uscire di casa il meno possibile. Non è un periodo facile ed è chiaro che le persone abbiano bisogno di svagarsi un po' e di trovare soluzioni alternative a livello lavorativo e scolastico.

Per questo motivo, il MID (Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione) e l'AgID (Agenzia per l'Italia digitale) hanno lanciato l'iniziativa Solidarietà Digitale, pensata per fornire dei servizi digitali gratuiti a tutti gli italiani. In parole povere, le aziende che vogliono aiutare i cittadini in questa situazione possono farsi avanti. Hanno già aderito parecchie società: andiamo a vedere insieme la lista dei servizi messi a disposizione.



Informazione e intrattenimento

• Abbonamento tre mesi La Stampa. È necessario essere iscritti al sistema SPID, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale (consultare il sito ufficiale di Solidarietà Digitale per informazioni su servizi che richiedono questo metodo di autenticazione);

• Un e-book gratis di Mondadori, a scelta tra narrativa, saggistica, varia e libri per ragazzi. È necessario SPID;

• Abbonamento tre mesi La Repubblica. È necessario SPID;

• Abbonamento tre mesi a Il Mattino di Padova. È necessario SPID;

• Abbonamenti gratuiti per tre mesi ai magazine del gruppo Mondadori. Si accede via e-mail;

• Amazon Prime Video gratis fino al 31 marzo 2020. L'attivazione è automatica accedendo al servizio dal sito ufficiale o scaricando l'apposita applicazione (questa possibilità non compare più sul sito ufficiale di Solidarietà Digitale, attendiamo ulteriori sviluppi).

• Infinity gratis per due mesi. Bisogna registrarsi tramite il sito ufficiale (non compare nel sito di Solidarietà Digitale, ma è stata annunciata qualche giorno fa).



Connettività e servizi

• TIM: 100 Giga gratuiti per 30 giorni a PA e utenze business (indipendentemente dall'area). L'operatore telefonico invierà un SMS agli utenti interessati;

• Wind Tre: 100 Giga aggiuntivi per tutti i clienti che verranno contattati via SMS;

• Servizi di smart working gratuiti per aziende e professionisti: Webex (Connexia), Microsoft, Cisco Webex Meetings (per tutti i dettagli sull'attivazione, consultare il sito dell'iniziativa Solidarietà Digitale);

• TIM: per 60 comuni in provincia di Lodi e 23 comuni di Padova, gratis Giga o traffico voce verso numeri fissi e mobili fino al 27 marzo. Gli utenti coinvolti verranno contattati via SMS. È possibile anche accedere ai contenuti TIMVISION tramite il sito ufficiale;

• TIM: servizio WeSchool per l'e-learning. È stata predisposta una guida ufficiale;

• Eolo: un mese di connettività Internet gratuita. L'attivazione è automatica;

• Fastweb porta fino a 50 Giga il pacchetto dati delle SIM ricaricabili. L'attivazione è automatica;

• Libero Mail PEC da 1GB gratis per un anno. Attivabile dal 9 al 30 marzo 2020 tramite il sito ufficiale;

• Vodafone elimina il limite di minuti, SMS e Giga nelle zone rosse. L'attivazione è automatica;

• Amazon offre gratuitamente webinar di formazione. Tutti i dettagli per partecipare sono sul sito ufficiale dell'iniziativa Solidarietà Digitale;

• Amazon Web Services offre pacchetto di crediti per assistenza alle PA. Per l'adesione, consultare il sito ufficiale dell'iniziativa Solidarietà Digitale.



Come accennato in precedenza, le informazioni contenute in questo articolo possono essere soggette a variazioni. Aggiorneremo l'articolo a mano a mano che saranno rilasciati nuovi servizi.