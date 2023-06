Cos'è (e come funziona) Vision Pro? Tutto sull'ultima rivoluzione di Apple

"La giornata di oggi segna l'inizio di una nuova era per il computing": con queste poche, incisive parole Tim Cook, il CEO di Apple, ha presentato al mondo Apple Vision Pro, il primo visore per la Mixed Reality della mela morsicata.

Apple Vision Pro è dunque il nome definitivo di quello che finora abbiamo chiamato Apple AR o Reality Pro: "così come i Mac ci hanno introdotto al personal computing, e come gli iPhone ci hanno introdotto al mobile computing, anche Apple Vision Pro ci introduce all'era del computing spaziale. Costruito sulla base di decenni di innovazione targata Apple, Vision Pro è diverso da tutto ciò che avete visto finora", ha aggiunto trionfante il numero uno di Cupertino.

Ma cosa è, effettivamente, Vision Pro? Quali sono le sue caratteristiche? E, soprattutto, cosa potremo farci all'atto pratico?



Un design che viene dal futuro

Partiamo dalle basi: Vision Pro è un visore per la cosiddetta realtà mista (MR), capace cioè di generare ambienti in realtà virtuale (VR) e di proporre, sfruttando le sue telecamere, i suoi sensori e il suo display, un'esperienza in grado di replicare quella della realtà aumentata (AR), ma che di fatto aumentata non è.

Il design del dispositivo è un piccolo capolavoro di estetica e funzionalità.

Possiamo dividere idealmente l'headset in due parti, il fronte e il retro, collegate tra loro da un sistema di lacci arancioni (l'arancione è anche il colore dei dettagli della fascia posteriore del visore e in qualche modo richiama il look "premium" di Apple Watch Ultra) e da un connettore per collegare Apple AR alla batteria esterna. Sì, avete capito bene: il visore non ha una batteria integrata. Quella offerta da Apple, però, è di piccole dimensioni e sta facilmente in tasca.

I pro e i contro di questa scelta sono evidenti: se, da una parte, la batteria esterna riduce il peso del visore (ottima cosa, specie se ricordiamo che Apple ci ha rivelato che Vision Pro è stato pensato per essere indossato a lungo), dall'altra la sua presenza significa che, ogni volta che andremo ad usare l'headset, avremo un cavo penzolante che ci scenderà dalla testa.



Il vero capolavoro di design è la metà frontale del visore, con un pezzo singolo di vetro laminato tridimensionale che ricopre tutto il fronte di Vision Pro, "nascondendo" sia il doppio schermo del visore che le fotocamere integrate e i sensori, montati attorno al display in un arrangiamento "a occhiale" che abbiamo già visto in alcune immagini "rubate" di Apple AR. La copertura in vetro si mescola con il corpo in lega di alluminio, che avvolge il volto di chi lo indossa e che presenta anche delle parti morbide in tessuto capace di rimodellarsi (almeno entro certi limiti) per adeguarsi alla conformazione facciale dell'utente.

Il corpo in alluminio, infine, si collega alla fascia posteriore, chiamata Head Band da Apple, tramite un meccanismo semplice ma resistente, che evita che il visore si "apra" durante le sessioni di utilizzo intensivo e che, al contempo, permette il ricambio tra fasce di diverso colore e dimensioni.

Queste ultime, infine, dovrebbero presentare un sistema flessibile per la regolazione della posizione delle uscite audio, che saranno sempre vicine alle orecchie dell'utente (il quale però potrà decidere di collegare Vision Pro ai suoi AirPods o altri auricolari Bluetooth), nonché una sorta di cuscinetto cucito in 3D per il comfort della testa una volta indossato il visore. Insomma, sembra che il colosso di Cupertino non abbia lasciato nulla al caso in termini di design e indossabilità.



Un mostro di potenza

Secondo Apple, lo scopo di Vision Pro è quello di "garantire una potenza fenomenale in un form factor compatto e indossabile". Dopo esserci occupati del design, dunque, è ora il momento dell'hardware.

Partiamo dallo schermo del visore, che sulla carta sembra incredibile: stiamo infatti parlando di due display micro-OLED 4K da 1,4" con tecnologia Ultrabright (per ora non sappiamo nello specifico cosa intenda la mela con queste parole, ma proprio pochi giorni fa un leak ci aveva spiegato che Apple AR avrà una luminosità di picco di 5.000 nits) e con la bellezza di 23 milioni di pixel per ciascuno schermo.

A questi schermi si uniscono poi delle lenti catadiottriche realizzate appositamente dagli ingegneri di Cupertino, che avranno il compito di mantenere nitide e chiare le immagini visualizzate dagli utenti. Apple ha poi confermato di aver collaborato con ZEISS a degli inserti ottici per eventuali lenti correttive, che saranno disponibili in formati diversi, adatti alla maggior parte dei problemi visivi, e che assicureranno praticamente a tutti un'elevata fedeltà dell'immagine e un tracking dell'occhio estremamente accurato.



Il tracking dell'occhio umano, così come le riprese dell'ambiente circostante e la cattura di suoni e rumori, saranno gestiti dalla bellezza di 12 fotocamere, 6 microfoni e 5 altri sensori non meglio precisati. Tutti saranno montati dietro al vetro protettivo di cui abbiamo parlato in precedenza o ai lati del frame di alluminio di Vision Pro.

Per il tracking oculare, inoltre, Apple ha pensato a delle fotocamere ad altissima velocità e ad un anello di LED che proietta pattern di luce invisibili direttamente sull'occhio dell'utente. Questo set di sensori permetterà anche al visore di utilizzare la tecnologia OpticID, un nuovo sistema biometrico per l'identificazione dell'utente che analizza e riconosce l'iride come strumento di sblocco.

Per questioni di sicurezza, inoltre, i dati di OpticID saranno completamente criptati e non verranno condivisi con Apple o con gli sviluppatori di altre app, ma resteranno rigorosamente on-device.

Infine, Vision Pro adotta delle soluzioni di fascia altissima anche per la riproduzione audio, con un sistema Spatial Audio basato su quattro driver (due per orecchio) amplificati singolarmente. I driver sono contenuti in quello che viene chiamato audio pod, che può essere riposizionato sulla fascia laterale del visore, in modo da rimanere costantemente vicino all'orecchio dell'utente.

Dalla descrizione di Apple, sembra che l'audio di Vision Pro funzionerà come la Modalità Trasparenza di AirPods Pro 2, cancellando tutti i rumori di fondo (o quasi) e ritrasmettendoli, quando e se necessario, dopo averli catturati con i microfoni integrati nel device.

Se, invece, desiderate una maggiore immersione nel film, nella serie TV o nel videogioco che vi state godendo, gli audio pod si limiteranno a riprodurre la musica e gli effetti sonori creati dal visore, sopprimendo l'audio circostante.



A far funzionare questa pletora di sensori, schermi e sistemi di I/O sarà un SoC Apple M2 Silicon insieme all'esclusivo chip R1.

Sul chip M2 è inutile soffermarsi: si tratterà dello stesso già presente sull'appena annunciato Macbook Air M2 da 15", né più, né meno.

Il chip R1, invece, è il capostipite di una nuova linea di processori di Cupertino, che si affiancherà alla linea A per iPhone, alla linea M per Mac, alla linea S per Apple Watch e alla linea H per AirPods. Si tratterà dunque di un chip sviluppato esclusivamente per Vision Pro e per i suoi eventuali successori, e si occuperà unicamente di analizzare in tempo reale l'input di fotocamere e sensori, di elaborare le immagini e di trasmetterle allo schermo del visore - riducendo in questo modo la latenza che si verrebbe a creare se tali aspetti dell'esperienza fossero processati dal processore principale.



L'idea alla base del chip è quella di permettere lo "streaming" del mondo reale sul display di Vision Pro, dando all'utente l'idea di non avere uno schermo davanti agli occhi: questa feature sarà particolarmente utile per le applicazioni e i software in Realtà Mista, mentre il chip R1 sarà in grado di trasmettere una nuova immagine ogni 12 millisecondi. Si tratta, secondo Apple, di un lasso di tempo "otto volte più veloce di un battito delle ciglia", perfetto per replicare con estrema fedeltà l'ambiente che circonda l'utente.



visionOS: la rivoluzione passa per il software

Lato software, a "tenere in piedi la baracca" sarà visionOS, il nuovo sistema operativo di Cupertino per la sua linea di AR/MR/VR.

Il sistema operativo visionOS sembra essere costruito sulla base di iOS, watchOS e, benché in misura minore, di macOS.

Nonostante ciò, Apple conferma che quelle ai suoi "vecchi" sistemi operativi sono solo delle ispirazioni: visionOS è stato costruito da zero "per supportare i requisiti di bassa latenza del computing spaziale", conferma l'azienda.

Il risultato è definito dalla casa di Cupertino come "rivoluzionario": il sistema operativo, d'altro canto, è in grado di adattarsi dinamicamente all'ambiente che circonda l'utente, rimodellando le finestre e le app attive per occupare tutto lo spazio disponibile (o, viceversa, per non sovrapporsi alle parti di ambiente che l'utente desidera sempre tenere sotto controllo). Grazie al tracking oculare, visionOS permetterà agli utenti di scorrere tra le applicazioni semplicemente con lo sguardo, eseguendo alcune azione mediante le dita, senza muovere eccessivamente le mani, come invece avviene con altri visori che supportano modalità "controller-free". Ampio spazio sarà dedicato anche ai comandi vocali, specie nell'ambito della dettatura.



La principale novità di visionOS sarà però la funzione EyeSight, che replica gli occhi dell'utente in tempo reale. In altre parole, lo schermo esterno del visore non servirà solo come "copertura" del display interno e dei sensori di Vision Pro, ma restituirà a chi ci circonda la vista dei nostri occhi, altrimenti costantemente coperti dall'headset.

In questo modo, EyeSight sarà in grado di far sembrare Vision Pro trasparente, mostrando all'utente le persone che lo circondano e, al contempo, fornendo alcuni indizi a chi si trova all'"esterno" su quale attività sta svolgendo chi si trova connesso al visore.

Svariate saranno poi le app preinstallate su Vision Pro: tra la suite di iCloud "base", con Note, Safari, Promemoria, Messaggi, FaceTime e compagnia, le principali app di streaming, come Apple TV, Apple Music, nonché le nuove app di iOS 17 e watchOS 10, come la revisione di Salute, l'app di Journaling, Freeform e l'app di Mindfulness, il pacchetto di visionOS sembra il più completo mai realizzato per la prima iterazione di un sistema operativo dell'azienda.

Fa ben sperare anche Reality Composer Pro, un tool che permetterà agli sviluppatori di realizzare facilmente app per Vision Pro, insieme alla già annunciata collaborazione di Apple con Unity e le library per il porting "facilitato" delle app sviluppate per iOS, iPadOS e macOS anche su visionOS.



Un visore "tuttofare", tra produttività e intrattenimento

Ma cosa si potrà fare davvero con Vision Pro quando verrà lanciato? Un po' di tutto, secondo Apple. E ci mancherebbe altro: per un device dal costo di 3.499 dollari, aspettarsi che non vi siano limiti alle sue potenzialità è più che lecito.

Al di là delle ovvie implementazioni "social", come le chiamate FaceTime in Realtà Mista, pare che la mela si sia concentrata su tre macroaree principali: produttività, intrattenimento e gaming.

Partiamo dalla produttività, sulla quale in realtà non c'è molto da dire: le possibilità offerte in tal senso da Vision Pro, sia in combinazione con altri iDevice come Macbook e iPad che da solo, sono innumerevoli. Il visore potrebbe permettervi di raddoppiare o triplicare lo schermo del vostro iPad o Macbook (come già fa Meta Quest, per esempio), ma vi fornirà anche la possibilità di scrivere documenti, compilare tabelle e creare presentazioni in Realtà Mista, senza cioè perdere la concentrazione dal mondo che vi circonda pur godendo dei benefici di un visore, come le finestre di grandi dimensioni e il multitasking sfrenato. Restano però alcuni interrogativi: come funzioneranno i controlli tattili su Word, Excel e PowerPoint (tutte app già confermate per Apple AR)? Ci sarà la possibilità di collegare una tastiera Bluetooth al visore? Quanto peseranno (se ci saranno) le app di editing video e foto, nonché il multitasking, sulla CPU del dispositivo?



Lato intrattenimento, la conferenza della WWDC è stata chiarissima: Vision Pro porterà il cinema in casa vostra, proiettando enormi schermi sulle pareti e sul soffitto del vostro salotto o della vostra cameretta. Certo, ciò significa che la vostra visione sarà assolutamente individuale, a meno che non abbiate altri 3.499 Dollari per un visore aggiuntivo da regalare alla vostra dolce metà o a qualche parente per guardare film e serie TV con voi.

Il CEO di Disney, Bob Iger, era presente alla WWDC e ha confermato che Disney+ sarà su Vision Pro già al lancio: non ci stupirebbe affatto se anche Netflix, Prime Video e Max di HBO (insieme a tutti gli altri servizi di streaming americani) vengano confermati sin dal day one del visore. Oltre ovviamente a Apple TV+, con i suoi film e le sue serie.

L'intervento di Iger, però, è stato interessante soprattutto perché ha chiarito che la concezione di intrattenimento su Vision Pro andrà oltre quella "classica" di un grande schermo su cui guardare i film. Al contrario, il visore proietterà in diretta informazioni sul prodotto che state guardando, segnalerà costantemente cast e attori in scena, permetterà di vedere i sottotitoli e di scorrere tra i dialoghi e, per gli appassionati dello sport, fornirà delle statistiche delle partite in tempo reale, per un'esperienza quanto più immersiva possibile. Si tratta di dettagli che ci piacciono molto, perché dimostrano un approccio consapevole delle novità che il medium della Realtà Mista porta con sé, che finora invece sono sempre passate molto in sordina.



Infine, lato gaming abbiamo la conferma di ben 100 giochi di Apple Arcade compatibili con Vision Pro al lancio. Ora, dire che il visore di Cupertino sarà un device "da gaming" perché riceverà il parco giochi di Apple Arcade (neanche per intero) significherebbe sopravvalutare enormemente l'offerta Apple per i videogiocatori, ma sappiamo che Apple sta lavorando con decine di sviluppatori per l'AR e per portare anche giochi su Vision Pro.

Sul palco della WWDC, oltretutto, ricordiamo che è salito anche il leggendario Hideo Kojima, a testimonianza di come Apple stia finalmente guardando al settore gaming con convinzione.

Quello che abbiamo visto alla WWDC, però, ancora non basta, almeno non dal punto di vista del gaming: bella l'idea di poter giocare ai propri videogiochi preferiti su uno schermo virtualmente immenso, ma Apple non ha presentato esperienze in VR pensate appositamente per Vision Pro o convertite per quest'ultimo da prodotti già presenti - per esempio - su Meta Quest e PSVR 2.



Considerato l'hardware di primo livello di Vision Pro, che sulla carta dovrebbe essere molto più performante di quelli dei visori di Sony e Meta, ci domandiamo se in futuro non arriveranno davvero dei videogiochi in VR e in MR per il visore di Cupertino: tutto dipenderà ovviamente dalla risolutezza con cui Apple si getterà nel settore gaming, da quanto spingerà con accordi e partnership il suo visore e da quanto successo riscuoterà.