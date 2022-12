Cosa accadrebbe se il Sole si spegnesse all'improvviso? Cose... gelide!

Per alcuni una divinità da idolatrare, per altri il protagonista di poesie, canzoni e storie da tramandare alla posterità. Il Sole scandisce i ritmi e le giornate delle specie viventi che abitano il nostro pianeta, fornendo loro luce e calore.

La nostra conoscenza di questa stella cresce continuamente, eppure i misteri sul suo conto continuano a stimolare la curiosità degli scienziati: sappiamo come il Sole concluderà la sua esistenza, un evento che sarà spettacolare, ma vogliamo provare a volare con la fantasia dritti verso uno scenario che, qualora si verificasse, avrebbe dell'incredibile: che cosa succederebbe se la nostra stella si spegnesse all'improvviso?



La fine del Sole

Prima di analizzare che cosa succederebbe qualora si verificasse lo scenario da noi descritto, cioè quello dello spegnimento totale ed improvviso del Sole, vediamo di partire da qualcosa di più realistico. Andiamo, cioè, a vedere quale sarà effettivamente la modalità attraverso cui il Sole giungerà alla fine della sua lunga vita.



La nostra stella ha raggiunto la veneranda età di circa 4,6 miliardi di anni e si calcola che ci vorranno più o meno altri 10 miliardi di anni prima che giunga la sua fine.

Stiamo parlando di un evento al quale difficilmente la razza umana potrà assistere: il crescente aumento della luminosità del Sole (pari al 10% ogni miliardo di anni) porterà il nostro pianeta a essere inabitabile per le specie viventi che lo popolano tra un miliardo di anni.

Nessuna forma di vita sopravviverebbe, ma in ogni caso per il nostro mondo ci sarebbe comunque una vera e propria data di scadenza.



Gli scienziati ritengono che tra circa 5 miliardi di anni il Sole subirà una trasformazione che lo porterà a diventare una gigante rossa: l'esaurimento dell'idrogeno, presente nella parte interna della stella, comporterà l'interruzione dei processi di fusione nucleare che a oggi consentono al nucleo di evitare un collasso, che a quel punto diventerebbe inevitabile. Successivamente il Sole inizierebbe ad espandersi, andando a raggiungere l'orbita di Marte e quindi inghiottendo qualsiasi corpo celeste incontrato sul suo cammino.

Una volta esaurito anche l'idrogeno presente nella parte più esterna, inizierebbe un processo inverso di contrazione causato dall'incapacità della stella di reggere il peso degli elementi costituenti.

Il risultato finale di questa riduzione sarà una nana bianca delle dimensioni più o meno del Pianeta Terra, circondata da una densa nube di gas e particelle che andrebbe a costituire una nebulosa.

Un finale spettacolare, che consegnerebbe a osservatori di un altro pianeta un nuovo oggetto splendente da osservare nel cielo.



Un sole spento

Ora, però, proviamo a immaginare uno scenario che difficilmente potrebbe verificarsi sulla base di quanto conosciamo del Sole e delle stelle a lui simili: l'improvviso spegnimento della nostra stella.

Partiamo dal presupposto che, qualora questo accadesse, noi ci accorgeremmo di quanto accaduto solo dopo 8 minuti e 20 secondi, cioè il tempo necessario ai raggi solari per raggiungere il nostro Pianeta: una volta che anche l'ultimo raggio avrà raggiunto la nostra superficie, di colpo il buio più totale scenderebbe su tutta la Terra.

La Luna si perderebbe nell'oscurità, mentre gli altri pianeti resterebbero ancora visibili per un breve lasso di tempo. La Via Lattea offrirebbe uno spettacolo magnifico e luminoso nel cielo, ma la sua luminosità non sarebbe sufficiente a garantire la possibilità di vedere senza l'utilizzo di luci artificiali.

La totale mancanza di illuminazione non sarebbe ovviamente l'unico problema: nel giro di pochi minuti avremmo un calo delle temperature di quasi 5 °Cnelle aree precedentemente illuminate dal Sole, ma sarebbero le specie viventi a patire le conseguenze peggiori.



Il comportamento degli animali verrebbe pesantemente influenzato dall'improvvisa interruzione del ciclo giorno-notte e alcuni uccelli smetterebbero addirittura di cantare, completamente disorientati. Mentre alcune azioni continuerebbero a essere relativamente regolari perché biologicamente regolate internamente dall'organismo, assisteremmo ad alcuni comportamenti bizzarri di taluni animali che, senza l'aiuto della luce solare, avrebbero delle serie difficoltà nel procacciarsi il cibo o per cercare un luogo sicuro dove trovare rifugio.

Non solo la fauna, ma anche il mondo vegetale subirebbe dei cambiamenti che si rifletterebbero direttamente su tutte le altre specie.

La mancanza di luce interromperebbe il processo di fotosintesi: questo, contrariamente a quanto si possa pensare, non porterebbe a un rapido esaurimento dell'ossigeno presente nell'atmosfera, che richiederebbe comunque migliaia di anni, ma causerebbe la lenta e inesorabile morte delle piante.

Ritrovandosi privi della possibilità di nutrirsi, le specie animali dipendenti dai vegetali per la loro alimentazione inizierebbero a patire la fame, costringendo il loro corpo a modificarsi per poter sopravvivere alle nuove, ostili condizioni di vita immagazzinando e sfruttando al meglio l'energia necessaria. Procacciarsi il cibo diventerebbe l'attività prioritaria e la fame spingerebbe gli animali ben oltre i loro abituali territori per poter mangiare anche a rischio della vita.



Come sopravvivere?

In uno scenario come quello appena descritto, la capacità di sopravvivere della razza umana sarebbe sicuramente messa a durissima prova e, con il passare del tempo, le problematiche che ci troveremmo ad affrontare continuerebbero ad aumentare. Tra queste, una delle più insidiose sarebbe la temperatura: giorno dopo giorno la Terra sarebbe sempre più fredda, al punto che gli umani sopravvissuti dovrebbero essere molto attenti nella scelta dei luoghi dove costruire i loro insediamenti.

In assenza del calore del sole, si dovrebbero cercare altre aree lontane dalla gelida oscurità che caratterizzerebbe la superficie del nostro pianeta: edifici sotterranei costruiti in prossimità di sorgenti termali e zone vulcaniche diventerebbero l'unica possibilità di sopravvivere per l'uomo.

Come per il resto della fauna terrestre, anche per noi diventerebbe sempre più complesso trovare del cibo: si potrebbe ricorrere a coltivazioni ed allevamenti sotterranei, ma sarebbe estremamente difficile, se non impossibile, trovare una soluzione in grado di permettere all'umanità di sopravvivere a lungo.



Un gelido futuro

Nel giro di pochi anni gli oceani inizierebbero a congelare, con uno strato di ghiaccio spesso centinaia o anche migliaia di metri, che però fungerebbe da isolante e permetterebbe all'acqua più in profondità di rimanere allo stato liquido. Negli oscuri abissi, in prossimità di vulcani sottomarini e sorgenti termali, alcuni organismi continuerebbero a vivere come fanno regolarmente, ricavando l'energia necessaria alla loro sopravvivenza dal calore e dallo zolfo presenti nelle vicinanze di queste spaccature dalle quali fuoriesce materiale proveniente dalla crosta terrestre.

Forme di vita come queste, cui la luce non risulta necessaria per la vita, e alcuni altri presenti in superficie che sono in grado di resistere a condizioni estreme o addirittura di sospendere le loro funzioni vitali con l'ausilio del freddo, sono gli unici esseri viventi che nel lungo periodo risulterebbero in grado di sopravvivere al profondo cambiamento che la Terra subirebbe in seguito allo spegnimento della nostra stella.



Il nostro amato e verdeggiante pianeta diventerebbe un globo freddo ed oscuro, destinato a ruotare intorno a una stella spenta e incapace di renderlo un posto compatibile con la vita come oggi. I tramonti rosso sangue, la vegetazione verdeggiante, il blu degli oceani e il canto degli uccelli resterebbero dei lontani ricordi nella nostra mente e nella nostra storia.

Ma state tranquilli, perché come già vi abbiamo raccontato in apertura, uno scenario come quello che vi abbiamo appena descritto rimarrà il frutto di un gelido volo di fantasia, pronto a sciogliersi come la neve sotto la calda luce del Sole.



Image Credits: PIXABAY