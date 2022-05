Cosa giocare con POCO F4 GT? I giochi Android più validi, anche soulslike

Il mondo del gaming in mobilità si è evoluto enormemente negli ultimi anni, facendo approdare produzioni interessanti anche su smartphone. La scelta, ormai, è talmente vasta che anche coloro che si definiscono hardcore gamer possono probabilmente trovare qualcosa che fa al caso loro. Infatti, se qualcuno preferisce rimanere ancorato alla concezione classica di gaming, legata a console e PC, avere pregiudizi su una piattaforma può precludere senza motivo apparente l'accesso a titoli piuttosto validi.



Discostandoci, dunque, per un momento dalla concezione del mobile gaming inteso principalmente come casual e microtransazioni, cogliamo l'occasione dell'uscita di POCO F4 GT, dispositivo che strizza l'occhio anche ai videogiocatori (venduto a un prezzo di 599,90 euro nel modello da 8/128GB), per dare un'occhiata ad alcuni titoli da provare su Android.



Niente casual gaming, promesso

Abbiamo già parlato delle potenzialità di questo smartphone nel gaming nella nostra recensione di POCO F4 GT, ma ricordiamo che sotto la scocca prendono posto un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8/12GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria UFS 3.1, nonché il sistema di raffreddamento avanzato basato su vapor chamber LiquidCool Technology 3.0, quindi non servirà scendere più di tanto nel dettaglio anche in questa sede: siamo ai vertici della categoria.

Più che altro, vale la pena sottolineare che tutti i titoli indicati in questa sede funzionano a dovere su POCO F4 GT.

Al netto di ciò, abbiamo deciso di evitare produzioni più blasonate, generalmente legate al mondo del casual gaming e in larga parte già note ai più, come COD Mobile, Fortnite, Pokémon GO, Dead by Daylight Mobile, Mario Kart Tour, Pokémon UNITE, Trials Frontier, FIFA Calcio, Asphalt 9: Legends, Real Racing 3, Rayman Adventures, Among Us, Roblox e Super Mario Run. D'altronde, anche questa lista dimostra come su mobile sia ormai disponibile un discreto ventaglio di scelte.

Il primo dei titoli a cui suggeriamo di dare una possibilità è Pascal's Wager, venduto sul Play Store a 7,49 euro.



Si tratta, a tutti gli effetti, di un soulslike in grado di garantire parecchie ore di intrattenimento, con supporto al controller (sebbene su POCO F4 GT sia comunque possibile configurare i trigger fisici pop-up per parare ed effettuare attacchi melee), uno stile dark fantasy, un comparto tecnico interessante e la presenza di quattro differenti personaggi.

Non è certamente questa la sede per trarre le dovute conclusioni sulla produzione, ma potrete trovare sicuramente qualche spunto in più nella nostra recensione di Pascal's Wager. In ogni caso, se avete apprezzato particolarmente Bloodborne, quest'opera potrebbe fare al caso vostro con le dovute proporzioni. Non sono in pochi, infatti, a ritenere che si tratti di un'esperienza godibile anche da mobile.

Se Pascal's Wager può, da un certo punto di vista, risultare divisivo anche tra gli amanti dei soulslike, un titolo di questo genere che ha ottenuto un ottimo riscontro in generale anche da parte della critica è Animus - Stand Alone, dal costo di 4,19 euro.

Questo action RPG, ispirato alla serie Dark Souls di FromSoftware, è pieno zeppo tanto di missioni principali quanto di attività secondarie, implementando un sistema di combattimento semplice e immediato, che su mobile ha catturato un buon numero di persone, nonché una progressione del personaggio appagante. Se volete approfondire la produzione nel suo complesso, potete fare riferimento alla nostra recensione di Animus - Stand Alone. Tra l'altro, non è da sottovalutare il fatto che questo titolo appartiene a una serie, quindi potreste voler dare un'occhiata alla pagina dello sviluppatore TENBIRDS sul Play Store.

Non ci sono, in ogni caso, solamente soulslike da giocare con uno smartphone Android che strizza l'occhio al gaming. A tal proposito, una produzione interessante e che si può apprezzare anche su mobile è Genshin Impact. Sì, l'action GDR open world free-to-play di miHoYo, disponibile sul Play Store, si può giocare tranquillamente anche da dispositivi mobili. In questo caso non c'è bisogno di troppe presentazioni, ma potete consultare la nostra recensione di Genshin Impact per tutti i dettagli del caso. Da notare la presenza su mobile dell'indie Sky: Figli della Luce di thatgamecompany. Inutili anche qui le presentazioni: trovate eventualmente tutto nella nostra recensione di Sky: Figli della Luce.



Impossibile, poi, non citare il sontuoso Monument Valley (2,99 euro) e le sue meccaniche intriganti (per tutte le informazioni del caso, c'è sempre la nostra recensione di Monument Valley), per non parlare di avventure grafiche come Life is Strange e The Walking Dead: Season One, giusto per citarne alcune. Anche queste produzioni si presentano da sole, ma sappiate che sono tutti titoli perfettamente godibili su smartphone come POCO F4 GT.



Su queste pagine abbiamo sempre dato ampio spazio anche alla nostalgia. Per questo, su dispositivi Android è possibile giocare gratuitamente a trasposizioni di titoli noti e passati alla storia come Carmageddon e Crazy Taxi Classic, al netto delle novità in continua uscita su mobile, che vanno decisamente oltre a quelle citate in questa sede.

Un'ultima menzione la meritano, poi, l'indie Gumslinger e l'interessante avventura di Oceanhorn), ma ricordiamo che esiste anche la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento Google Play Pass, che, al costo di 4,99 euro al mese o 29,99 euro all'anno, permette di accedere a un catalogo di centinaia di giochi e app aggiornato di mese in mese. Tra l'altro, non manca anche una prova gratuita di trenta giorni per coloro che non hanno mai provato il servizio.

Insomma, il mondo del mobile gaming è particolarmente ricco di opzioni e smartphone come POCO F4 GT consentono di poter giocare in mobilità senza problemi (pensate che questo modello ha la tecnologia di ricarica rapida Xiaomi da 120W, con l'estremità del cavo a L per giocare senza soluzioni di continuità anche mentre lo smartphone è in ricarica).