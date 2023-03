Lo scioglimento dei ghiacciai non è certamente un fenomeno da sottovalutare. Questo avvenimento in crescita continua sta segnando la nostra generazione e potrebbe diventare irreversibile, con conseguenze gravissime per il nostro pianeta.

Lo scioglimento è causato anche dal cambiamento climatico, conseguenza dell'estesa industrializzazione della Terra negli ultimi 200 anni circa. Proprio per questo motivo vogliamo parlarvi di un "What If" abbastanza plausibile: cosa succederebbe se tutti i ghiacciai si sciogliessero?



È troppo tardi per intervenire?

Rispondiamo subito a questa domanda: è tardi per fare qualcosa? No, non lo è: è ancora possibile impegnarsi per non far cadere la Terra in una condizione di danno irreversibile. Vediamo di capire quali siano le cause scatenanti e le conseguenze che potrebbero esserci in seguito allo scioglimento dei ghiacciai.

Quali sono le cause dello scioglimento dei ghiacciai? Innanzitutto dobbiamo sapere che le origini di questo fenomeno non sono da ricercare in eventi unicamente naturali: lo scioglimento dei ghiacci è dovuto principalmente all'intervento dell'uomo e al suo comportamento. I primi effetti sono stati riscontrati già a partire dall'inizio del XX secolo. Infatti, gli studi più recenti registrano un peggioramento generale dei dati ambientali, con il valore della temperatura media in crescita continua.

Le attività umane, soprattutto quelle industriali, hanno determinato nel corso degli ultimi 150 anni un incremento anomalo della temperatura, dando vita al fenomeno del surriscaldamento climatico.

Si parla di effetto serra antropico e si aggiunge all'effetto serra naturale. Dalla Rivoluzione Industriale l'uomo ha rilasciato nell'atmosfera un'enorme quantità di CO2: basti pensare che la quantità di gas inquinanti è doppia rispetto ai valori di sostenibilità per il pianeta.



Rivelazioni scientifiche

Ogni giorno, attraverso le osservazioni scientifiche, è possibile rilevare i livelli di andamento del fenomeno di scioglimento e di erosione dei blocchi ghiacciati. Negli ultimi 15 anni, i dati osservati dai principali osservatori scientifici dimostrano che il global warning è causato dall'effetto antropico.

In effetti, già nel XIX sec. il premio nobel Svante Arrhenius aveva sollevato la questione parlando dei danni dell'effetto serra causato dal comportamento umano.

Le basi scientifiche del collegamento tra i livelli di anidride carbonica e la temperatura erano state stabilite già nel XIX secolo, proprio grazie al lavoro di Arrhenius, confermate poi dallo scienziato statunitense David Keeling negli anni Sessanta.

Le cause dirette sono, naturalmente, l'importante produzione di CO2, l'intensiva combustione di carboni fossili e l'esteso processo di deforestazione.



Conseguenze del riscaldamento globale

Il valore medio della temperatura nel nostro Pianeta è aumentato di 0, 98 °C con una tendenza che, in mancanza di significative riforme in campo ambientale, non potrà fare altro che crescere con un trend negativo, tanto da arrivare ad un incremento di +1,5 °C nel periodo 2030-2050.

Le conseguenze del riscaldamento globale sono già evidenti: negli ultimi dieci anni si è registrata una diminuzione del ghiaccio artico con una media del 12,85%, mentre i dati sulle maree indicano un incremento del dato medio pari a 3,3 millimetri del livello del mare rispetto ai rilievi del 1870.

Nel periodo 2000-2019 è stato registrato un forte aumento delle temperature a livello globale. Il primato però è detenuto dall'estate 2016, in cui sono state raggiunte temperature medie a livello globale pari a 13,63 °C.

Le "stagioni degli incendi" sono diventate più lunghe e intense, come in Australia nel 2019: dal 1990 a oggi ogni anno sono aumentati gli eventi meteorologici estremi, come i cicloni e le continue alluvioni, che si verificano in periodi dell'anno nei quali solitamente non si sarebbero dovuti verificare. Questi eventi, oltretutto, si manifestano con una forza molto più devastante rispetto al passato: casi straordinari come El Niño si manifestano con elevata irregolarità, causando lunghi periodi di siccità, andando così a creare un enorme danno ambientale in zone già precedentemente segnate da un clima arido e secco.

Questi cambiamenti improvvisi inducono le specie vegetali e animali a spostarsi in modo imprevedibile da un ecosistema all'altro, creando danni incalcolabili alla biodiversità in tutto il mondo.

Quali sono gli effetti causati da questo fenomeno? Tra le principali conseguenze abbiamo: squilibrio delle temperature e delle precipitazioni; rischi per la vita dell'uomo e delle specie animali; scioglimento dei ghiacciai polari e montani.



Gli effetti dello scioglimento dei ghiacci

Oggi abbiamo la necessità, oltre alla responsabilità, di far fronte alla problematica dello scioglimento dei ghiacci e alle sue importanti conseguenze. L'impatto che questa condizione sta avendo sul nostro pianeta è gravissimo e va aumentando ogni giorno sempre di più. Lo scioglimento dei ghiacciai comporta una serie di conseguenze.

Esse riguardano principalmente: aumento del livello degli oceani con conseguente possibilità che alcune aree continentali vengano sommerse; stravolgimento del clima e delle condizioni meteo (l'aumento dei livelli del mare e degli oceani può comportare cambiamenti repentini delle temperature e l'avvento di fenomeni atmosferici estremi come alluvioni e tornado); riduzione della biodiversità, dovuta al cambiamento dell'habitat di molte specie marine e terrestri (e cambiano le caratteristiche del luogo che ospita alcune specie animali, quest'ultime non potendo adattarsi rischiano di scomparire).



Lo scioglimento dei ghiacciai al Polo Nord

Il Polo Nord è la zona dove è più semplice osservare l'avvenimento dello scioglimento dei ghiacciai. Nel corso degli ultimi 30 anni, la superficie dei ghiacciai artici si è ridotta drasticamente. Inoltre, l'età media della calotta artica è sempre più bassa: solo pochissime porzioni dei ghiacciai superano i 5 anni di età. La maggior parte del ghiaccio al Polo Nord si forma durante la stagione invernale e si scioglie in estate: secondo alcune proiezioni, tra qualche anno del Polo potrebbe rimanere soltanto un enorme lago salato.

Anche l'Antartide è abbondantemente affetta dalle problematiche causate dallo scioglimento dei ghiacciai. La superficie della calotta del Polo Sud si è ridotta, tra il 2010 e il 2016, di circa 1500 km². La calotta perde ogni anno circa 5 metri di spessore dalla base dello strato di ghiaccio, vicino al fondale.

Negli ultimi 50 anni circa, il fenomeno dello scioglimento dei ghiacci si è particolarmente intensificato. Solamente in Italia, durante questo arco di tempo, abbiamo infatti perso il 30% dei ghiacciai e si stima che tra circa 30 o 40 anni i ghiacciai potrebbero scomparire del tutto.