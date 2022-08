Costumi in poliuretano e record stracciati nel nuoto professionistico

Negli ultimi mesi di questo atipico 2022, si sono svolti sia i mondiali di nuoto di Budapest che gli europei di nuoto qui a Roma e in entrambe le edizioni i risultati degli azzurri sono stati degni di nota.

Non poteva esserci occasione migliore, quindi, per parlare di una questione che ha fatto parecchio discutere e che probabilmente in molti ricorderanno: l'utilizzo dei costumi in poliuretano e il conseguente problema del "doping tecnologico", com'è accaduto nel 2019 con il ban delle Nike Alphafly alle olimpiadi.



I costumi Speedo LZR Racer

L'utilizzo di soluzioni innovative e all'avanguardia non deve stupire se parliamo di sport professionistico - basti pensare ai grandi marchi e sponsor che ruotano attorno ai club e alle scuderie - e il nuoto, in questo, non fa eccezione.

Già dagli anni 1999/2000, un massiccio aumento nell'utilizzo del costume intero da parte degli atleti di sesso maschile ha comportato un incremento delle prestazioni medie che si attesta intorno all'1%.

Sempre utilizzando dei costumi interi, a cavallo tra le olimpiadi di Atene del 2004 e quelle di Pechino del 2008, la Speedo ha plasmato una nuova tecnologia di costumi basata sul poliuretano, gli LZR Racer: stiamo parlando di una ricerca che ha coinvolto anche la NASA e numerose università e istituti per il suo sviluppo.

Si tratta di costumi con base gli LZR Pulse, ovvero la precedente tecnologia della Speedo che combinava tessuti quali nylon ed elastan, leggeri e ideati per avere piccole scanalature per imitare la pelle degli squali; ai Pulse sono stati aggiunti panelli in poliuretano, posizionati nelle zone in cui l'atleta riceve la maggior frizione dell'acqua.



Inoltre, sia gli LZR Racer che i Pulse sono cuciti a ultrasuoni, per ottenere un costume senza cuciture esterne che avrebbero potuto incidere sulle performance, rendendoli di contro complicati da indossare, con tempistiche che possono arrivare anche a 30 minuti.



Un vantaggio sostanziale

I costumi così ideati non tardarono a dare i loro frutti: l'incremento delle prestazioni medie passò dal 1% a circa il 3%. Come mai? Sono due i fattori principali da prendere in considerazione: la galleggiabilità e la compressione.

Il galleggiamento, su cui inizialmente si era concentrata l'intera informazione mediatica, è dato da una diminuzione di volume dell'atleta in acqua, diminuendo l'attrito dell'acqua in favore di quello dell'aria, la quale è meno densa. Il "sollevamento" è dato da livelli di aria che si forma all'interno della tuta, in combinazione con una la densità ridotta del costume che fa diminuire di conseguenza anche la densità dell'atleta.



Tuttavia, calcoli di idrodinamica hanno dimostrato che, in realtà, ciò che impatta maggiormente sulle prestazioni dei costumi LZR Racer è la compressione, la quale è esercitata sul corpo dell'atleta rendendolo maggiormente idrodinamico: questo perché lo si assottiglia maggiormente su punti critici di attrito, come fianchi e glutei, cercando di imitare la struttura di un animale marino.

Formula alla mano, con d che rappresenta la densità dell'acqua e parlando la lingua dei fisici:

Ne consegue che al diminuire di A, cioè l'area di contatto trasversale all'acqua, e C, il coefficiente di frizione del nuotare (fenomeni che effettivamente avvengono), per avere lo stesso valore di attrito F che si avrebbe senza i costumi della Speedo, il nuotatore dovrebbe andare a velocità più elevate.

Per quanto riguarda i contro, è da annoverale la longevità del materiale, che difficilmente supera le 10 gare, tant'è che non viene mai usato negli allenamenti, e la sua rigidità che comporta un aumento della fatica all'aumentare del numero delle vasche, in quanto si tratta di un costume più rigido della media.



Le annate 2008/2009 e le limitazioni imposte dalla FINA

Tra il 2008, anno delle Olimpiadi a Pechino, e il 2009, con i mondiali di nuoto svolti a Roma, numerosi atleti si sono muniti della miglior tecnologia in circolazione. Se inizialmente è stata la Speedo a farla da padrona in Cina, i suoi concorrenti non sono rimasti a guardare: tra i più interessanti possiamo citare le aziende italiane Arena e Jaked, responsabili dei maggiori record durante gli eventi nella nostra capitale. Ciò è dato dall'utilizzo di costumi totalmente in poliuretano, che hanno fatto balzare gli incrementi dal 3%, di cui sopra, fino al 5%.

Non deve stupire, quindi, se in quegli anni numerosi record mondiali in questa disciplina sono stati aggiornati: stiamo parlando di un ammontare di 25 record infranti nel 2008 e di 47 nell'anno successivo.



Nacquero discussioni sulla stampa riguardo l'eticità di tale galleggiamento e se si trattasse o meno di doping.

Gli allenatori e nuotatori stessi si fecero sentire, dato lo scombussolamento degli equilibri: basti pensare che a trarne maggiore vantaggio furono gli atleti più robusti, che disponevano di una maggiore superficie di tessuto addosso, al punto che una personalità di spicco come Michael Phelps, l'atleta più medagliato di sempre, mise sul piatto della bilancia il suo ritiro dal mondo professionistico.

La FINA (Federazione internazionale del nuoto, dal francese Fédération Internationale de NAtation) prese infine provvedimenti già durante il mondiale, per poi riportare nero su bianco dal 1 Gennaio 2010 le nuove regole che andarono a bandire costumi che favoriscono il galleggiamento e che ricoprono molta superficie.

Tant'è che i modelli con più tessuto oggi permessi sono i Leg Skin per gli uomini (dall'ombelico alla caviglia) e i Full body per le donne, ma con schiena scoperta, come si può leggere sulle regole aggiornate al 2017.



