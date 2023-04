La creazione casalinga delle IA: perché Auto-GPT va oltre ChatGPT

Il 2023 si sta sicuramente rivelando l'anno di ChatGPT in campo Tech. Al netto delle questioni relative alla privacy sollevate anche dal Garante italiano, il servizio di OpenAI non sta di certo passando inosservato in termini di progresso tecnologico.

La più recente evoluzione di questo mondo si chiama però Auto-GPT e in queste ore sta lasciando a bocca aperta gli appassionati di tecnologia.

Ciò a cui si fa riferimento è un'applicazione open source che mira a mostrare le capacità di GPT-4, uno showcase delle potenzialità di questa IA stando semplicemente a guardare. Detta così può sembrare poco chiaro o entusiasmante, ma aspettate un attimo.



Creare un'IA in casa: questione di qualche minuto

Immaginate di avere bisogno di un'IA tutta vostra legata a un compito specifico, come scandagliare il Web in automatico alla ricerca di contenuti su un argomento specifico da pubblicare sui social network. Quanto sarebbe bello poterla creare in pochi minuti (se non secondi) a partire da una semplice descrizione testuale in inglese di quello che l'IA deve fare, seguita banalmente da degli obiettivi principali (fino a cinque)?

Uno di questi potrebbe essere, ad esempio, quello di cercare sul Web informazioni relative all'argomento scelto, mentre un secondo potrebbe essere quello di trovare tutorial validi sul tema. Un terzo obiettivo potrebbe invece essere quello di far suggerire all'IA idee relative ai contenuti trovati sul Web. Pensate ora di poter fornire queste indicazioni a partire dal Prompt dei comandi di Windows, dopo aver impostato correttamente alcuni requisiti relativi a strumenti e API.

Immaginate poi che, una volta forniti gli input, l'IA vi risponda a schermo coi suoi "pensieri" relativamente a quanto chiesto e inizi rapidamente a svolgere i compiti assegnati, mantenendovi aggiornati in merito a quanto sta facendo (ad esempio, "sto effettuando una ricerca su Google su questo argomento").



Bene, ora togliete le parole "immaginate" e "pensate": questo è proprio ciò che può fare Auto-GPT già ora, così come si può vedere in video come quello pubblicato da Matt Wolfe su YouTube.

A fine marzo 2023 l'applicazione open source è stata pubblicata su GitHub, attirando rapidamente l'attenzione degli appassionati del mondo Tech. Attenzione che si è catalizzata in modo importante sul progetto attorno al weekend del 15 aprile 2023 e coperta anche da altre testate come Euronews e Repubblica.



Va detto che configurare manualmente Auto-GPT non è esattamente per tutti, visto che, per quanto il progetto miri a essere per certi versi user-friendly in termini di input testuale, di mezzo ci sono comunque Git, Python, API OpenAI e API Pinecone (con rispettive chiavi).

Si passa per la registrazione a tutti i servizi necessari, inclusi anche i costi per i crediti OpenAI.

Se non si conosce bene questo mondo, si potrebbe incappare in problemi come loop e altro, cosa che viene esplicitata anche direttamente da Auto-GPT. In parole povere, non si tratta di un progetto per tutti, perlomeno a livello di configurazione manuale.



I risultati ottenuti dagli appassionati che hanno fatto uso per primi del progetto sono però importanti. In un tweet di Varun Mayya datato 6 aprile 2023 viene mostrato come, chiedendo ad Auto-GPT di creare un'app, quest'ultima sia stata in grado di riconoscere la mancanza di Node.js, noto ambiente di sviluppo, sul computer dell'utente, trovando poi sul Web un link per scaricarlo. Dopodiché, Auto-GPT ha estratto il tutto e avviato il server. "Il mio contribuito? Sono rimasto a guardare", scrive Mayya.



Insomma, capite bene che si tratta di qualcosa in grado di espandere le potenzialità dell'intelligenza artificiale in modo importante e di cambiare radicalmente flussi di lavoro professionali come quelli di uno sviluppatore, tutto questo partendo da descrizioni testuali, per ora in inglese.

Auto-GPT è abbastanza diverso rispetto a quanto visto finora e apre le porte a nuove possibilità di creazione, anche di interessanti automatismi casalinghi. Certo, come già detto ci sono di mezzo le API di OpenAI, la configurazione e così via, ma quanto si sta vedendo in queste ore risulta molto interessante, anche solamente in termini di concetto e applicazione.



Tuttavia, ci sono anche altre interessanti opzioni all'orizzonte. Per esempio, collegandosi tramite browser al portale AgentGPT, avrete accesso a un altro progetto che si è fatto notare di recente: questo non consente per ora di avviare il codice generato in automatico, ma si tratta di una demo persino più accessibile per un utente meno esperto.

In poche parole, su questo sito Web si può creare una propria IA descrivendo, sempre in inglese, nome e obiettivo di quest'ultima. Provando, ad esempio, a creare un'IA che può scrivere "GG" in una pagina Web, AgentGPT ha tentato, da sola, di capire dove avrebbe potuto scrivere "GG", generando successivamente la stringa. Dopodiché, mediante il pannello "Current tasks", l'IA ha spiegato di non essere stata in grado di interagire con la pagina Web, ma stava cercando un metodo per farlo.



Per questo motivo, ha generato un web scraper e sviluppato uno script per provare a svolgere l'operazione, indicando poi che ci sarebbe stato bisogno di un'estensione per il browser o di un tool di terze parti. Il processo si è infine fermato perché quella da browser rappresenta, come ben potete immaginare, solamente una demo e quindi non è possibile proseguire per molto tempo.

In ogni caso, la richiesta in questo contesto era un po' assurda e quantomeno generica, formulata come "benchmark" per vedere come si comporta una soluzione di questo tipo, ma il numero di operazioni svolte in un lampo lascia a bocca aperta.



Sicuramente sarà configurando Auto-GPT sul proprio computer che si potranno avere le migliori sorprese, ma anche AgentGPT fa comprendere quanto il ragionamento alla base del tutto possa espandere in modo importante il modo di usare l'IA.



Insomma, per quanto per ora ci siano delle limitazioni, anche in termini di costi relativi ai crediti OpenAI, progetti di questo tipo stanno attirando l'attenzione degli appassionati del mondo Tech (e probabilmente non solo) per delle valide ragioni.

Come si evolverà il mondo dell'intelligenza artificiale? Staremo a vedere: ci sono buone probabilità in merito al fatto che in futuro sentiremo fare ulteriormente riferimento a soluzioni come queste, ovvero ad "agenti autonomi" in grado di compiere operazioni per noi a partire da poche e semplici indicazioni testuali, imparando anche dagli errori commessi durante il procedimento e potendo gestire una memoria a lungo termine. Chissà se in futuro basterà dire a un assistente integrato nell'OS di generare un file o sviluppare un programma per vedere l'operazione svolgersi "da sola" a schermo. Microsoft potrebbe essere all'ascolto.