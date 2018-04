Crollano le vendite di smartphone in Cina: avanza solo Xiaomi, segnali di crisi?

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Il momento che i grandi produttori di smartphone temevano è arrivato? Siamo davvero di fronte alla saturazione del mercato? Domande lecite osservando lo studio condotto da Canalys, che mostra un mercato della telefonia in Cina in piena crisi. I numeri sono preoccupanti, dati del genere non si vedevano da cinque anni nel paese della grande muraglia, fino a poco tempo fa territorio di conquista per i grandi brand tecnologici del settore, oggi decisamente meno appetibile. Solo Xiaomi è riuscita a mantenere un andamento molto positivo, tutti gli altri brand hanno fatto segnare un inesorabile declino in questa prima parte dell'anno. A quanto pare dunque, la tigre cinese sembra oramai più docile di quanto ci si aspetterebbe. Ma se il più grande mercato del mondo vacilla, cosa accadrà al resto?

Qualcosa deve cambiare

A febbraio i dati diffusi da Strategy Analytics avevano mostrato una parte finale del 2017 sottotono per le vendite, ma ancora più preoccupante era il dato annuale sulle vendite di smartphone, che ha fatto segnare un +1.3% rispetto alla chiusura del 2016. Un valore che può sembrare positivo, ma che inquadrato meglio mostra un trend di decrescita che a questo punto sembra essere conclamato. A fine 2016, il mercato smartphone era cresciuto infatti del 3.3%, segno che il trend negativo non accenna a fermarsi. Quanto mostrato da Canalys in Cina sembra confermare il momento buio per il settore, e con numeri ancora più negativi rispetto a quelli di inizio anno.

Nel primo quarto fiscale del 2018 infatti sono stati spediti 91 milioni di smartphone: era dal 2013 che la Cina non scendeva sotto quota 100 milioni di unità. Samsung e Meizu hanno praticamente dimezzato le spedizioni nel Q1 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Huawei e Honor, insieme, sono cresciute di un modesto 2%. Vivo e Oppo hanno visto un calo nelle spedizioni di circa il 10%. Xiaomi continua invece a crescere a ritmi sostenuti, con un netto +37%, superando Apple al 4 posto dei brand più acquistati in Cina. Al terzo posto troviamo Vivo, seguita da Oppo, mentre in cima alla classifica c'è Huawei, con un market share del 24%.

Ma cosa ha provocato un calo così marcato? Secondo Canalys, il problema è dovuto a prodotti sempre più simili gli uni agli altri. Appena arriva un'innovazione sul mercato, questa viene subito ripresa da tutti i concorrenti, influenzando anche le strategie di marketing, anche queste sempre meno diversificate da un produttore all'altro. Sempre per Canalys, la soluzione al problema è molto semplice: creare dispositivi unici che si distinguano dalla massa. Senza di essi, il mercato sembra diretto verso una inevitabile saturazione.

Se escludiamo la tripla fotocamera di Huawei P20 Pro però, che ha dato un piccolo scossone al settore, dall'inizio dell'anno novità vere non se ne sono proprio viste, un chiaro segnale che anche i big della tecnologia sono in difficoltà nel trovare avanzamenti tecnologici di peso. La cosa certa è che se il progresso non troverà nuove vie, la saturazione del mercato prenderà il sopravvento, e a quel punto di certezze ce sono poche, per un settore abituato a crescere a ritmi sostenuti senza sosta.