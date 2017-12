Da Batman ad Iron Man, quanto inquinano i supereroi?

Tutti sappiamo chi sono supereroi del calibro di Superman, Spider-Man e Batman. Le loro storie vengono raccontate ormai da molto tempo nei fumetti, al cinema e nei videogiochi. Si tratta solitamente di personaggi che eseguono buone azioni e hanno il generico obiettivo di "salvare il mondo dai cattivoni", semplificando enormemente il tutto. È ovvio, dunque, che l'opinione generale sia quella che si tratti unicamente di figure che possono migliorare il posto in cui vivono.

Avete mai provato, però, a pensare a cosa potrebbe accadere al mondo se questi personaggi esistessero davvero? Ovviamente no, e non ci avevamo pensato neanche noi sino ad oggi. Ecco, allora, che un team di scienziati della Stanford University sono corsi in nostro aiuto, presentando i risultati dei loro studi alla annuale riunione della American Geophysical Union. Vediamo assieme quanto emerso.

I supereroi inquinano

I problemi relativi all'inquinamento peggiorano di anno in anno, ma l'arrivo dei supereroi sul suolo terrestre non migliorerebbe la situazione, anzi. Stando a quanto divulgato dal gruppo di scienziati con a capo Miles Traer, infatti, i beniamini del pubblico inquinerebbero moltissimo vagando per le nostre città. Flash brucia circa 60 miliardi di calorie al secondo e dovrebbe mangiare un hamburger alto tre metri alla settimana per reggersi in piedi. Non se la passa meglio Batman, che per volare consuma quanto 344 viaggi in aereo da New York a San Francisco, per non parlare della Batmobile, non certo un modello di efficienza energetica.

Anche Spider-Man non scherza, con la sua tuta in nanotubi di carbonio. Si passa poi alla combustione di Firebird e alla tuta di Iron Man. Chi inquinerebbe un po' meno è Jessica Jones, che però presenta delle abitudini non proprio sane come il fumo e l'abuso di whiskey. Swamp Thing non sarebbe invece nocivo per l'ambiente e potrebbe anzi ridurre l'inquinamento grazie alla sua abilità di accelerare la crescita della vegetazione terrestre. Per vedere l'infografica presente qui sopra a risoluzione maggiore vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Traer.

Lo scopo della ricerca

Quanto avete appena letto potrebbe sembrarvi quantomeno futile, ma l'intento di questo progetto denominato "Stop saving the Planet!' è molto serio: sensibilizzare le persone sui problemi relativi all'inquinamento. Infatti, l'aver inserito i supereroi in questa ricerca è stato fatto solamente per attirare la curiosità delle persone, ponendo l'accento su un problema che oggi viene spesso messo in secondo piano, come avvenuto pochi giorni fa con Donald Trump, che ha ironizzato sul riscaldamento globale tramite il suo account Twitter. "Se calcolassi il mio consumo di carbonio alle persone non interesserebbe, ma se calcolo quella di Batman le cose si fanno interessanti", ha dichiarato Traer invitando a consultare nel dettaglio la sua ricerca e ad informarsi su come possiamo nel nostro piccolo migliorare l'ambiente in cui viviamo. Non possiamo che essere d'accordo con lui.