Da Netflix ad Amazon, non dimentichiamoci della qualità dello streaming

Il Coronavirus e il conseguente lockdown in tutta Europa hanno portato a un aumento considerevole del traffico internet. Chiuse in casa, le persone si sono affidare alla rete per passare il tempo. Alcuni si sono fiondati a testa bassa sui social, altri hanno scoperto le videochiamate, poco utilizzate prima della pandemia e ora oggetto di un vero e proprio boom. In molti si sono invece rivolti allo streaming per passare le giornate, con Netflix, Amazon Video e Disney+ a fare da ancora di salvezza contro la noia della nuova quotidianità.

L'aumento del traffico ha però costretto i principali fornitori di servizi a correre ai ripari: per evitare il collasso della rete si è deciso dunque di ridurre la qualità dello streaming, agendo però sul bitrate e non sulla risoluzione. Una scelta comprensibile e necessaria, a patto che, con il progressivo ritorno alla normalità, l'attuale qualità non diventi una costante.

Perché tagliare il bitrate e non la risoluzione?

La scelta di diminuire il bitrate invece della risoluzione ha perfettamente senso, sia in un'ottica di riduzione del flusso dei dati, sia dal punto di vista commerciale. Numeri alla mano, la quantità di contenuti in 4K è nettamente inferiore rispetto a quelli in 1080p, per cui la mole di dati trasmessa è più alta in questo formato rispetto alla risoluzione più elevata. Tagliare il bitrate e la risoluzione dei soli contenuti UHD non avrebbe avuto l'impatto necessario per ridurre in modo consistente il traffico dei dati.

A livello commerciale poi i vantaggi sono evidenti. Ad esempio, se Netflix avesse fermato lo streaming dei contenuti in 4K il relativo piano di abbonamento avrebbe causato problemi, con richieste di rimborso da parte degli utenti, che pagano per vedere i contenuti a questa risoluzione. La stessa cosa può essere applicata anche ad Amazon Video e Disney+, che alle attuali tariffe includono contenuti in UHD: perché pagare uguale per avere un servizio inferiore?

Tagliando il solo bitrate è stato possibile applicare una transizione morbida e che non riguarda nemmeno tutti gli utenti.



Pensiamo a chi usa lo streaming principalmente su tablet o su smartphone, dove le dimensioni ridotte del display rendono meno evidente la qualità più bassa che in passato. Su TV di grandi dimensioni tuttavia la differenza si vede, ecco perché, con il progressivo ritorno alla "normalità" nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, è bene che la questione della qualità dello streaming non venga dimenticata.



Le fonti sono importanti

Se si guarda al mercato TV i trend sono sempre gli stessi da ormai diverso tempo. Le dimensioni crescono di anno in anno, oggi è possibile portarsi a casa un 75 pollici a meno di 1000 euro, un televisore enorme al prezzo che solo pochi anni fa era dedicato ai tagli sotto ai 50 pollici. Chi è in cerca di un'elevata qualità di visione poi ha solo l'imbarazzo della scelta. Insomma, oggi a mancare non sono tanto i televisori per vedere bene i contenuti, quanto le fonti di alta qualità. In questo lo streaming, pur senza raggiungere le vette dei supporti ottici, si è sempre difeso bene, riuscendo a portare film e serie TV in 4K e HDR al pubblico di massa.



Giusto in questo periodo abbiamo provato un Sony AG9 da 65 pollici, uno dei migliori TV in commercio, e i limiti derivanti dalla riduzione del bitrate si sono visti tutti. Basta osservare la scena iniziale di Star Trek Into Darkness per capire che l'abbassamento del bitrate richiede un prezzo da pagare in termini di qualità video. Tanti elementi piccoli sullo schermo in movimento bastano a creare scompiglio nella compressione, che si riempie di artefatti dovuti al bitrate ribassato. In altre scene il problema è meno evidente, ma rimane. In generale sono soprattutto i contenuti in 1080p ad essere colpiti, ma anche in 4K la compressione elevata rende tutto meno definito.

In un periodo come questo, dove il ritorno alla normalità è ancora un lontano miraggio, il bitrate non è certo un problema fondamentale, di questo ne siamo consapevoli. Non stiamo nemmeno criticando i servizi di streaming, che hanno dovuto affrontare una situazione senza precedenti. La nostra richiesta è semplicemente quella di non fare di questa situazione uno standard.

Con il progressivo allentamento del lockdown il traffico internet dovrebbe ridursi, ecco perché bisogna monitorare la situazione, anche se per ora non ci sono indicazioni di un ritorno a breve alla qualità originale. Netflix tuttavia, pochi giorni fa, ha fatto sapere di essere al lavoro insieme ai gestori di servizi internet per migliorare la situazione. Un piccolo segnale di attenzione che fa piacere notare e che testimonia come i colossi dello streaming hanno tutte le intenzioni di ritornare alla normalità non appena sarà possibile.