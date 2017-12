Da Vodafone a TIM, tutte le offerte degli operatori telefonici per Natale

Come ogni anno, in concomitanza con l'avvicinarsi della stagione natalizia, i vari operatori telefonici del nostro Paese si stanno adoperando per offrire ai propri utenti offerte che permettano loro di approfittare degli sconti di Natale per ottenere più gigabyte, minuti o SMS per fare gli auguri. Un trend inaugurato ormai qualche anno fa con le vecchie Christmas Card, ma che col passare del tempo, viste anche le diverse esigenze degli utenti, è cambiato radicalmente, sia a livello di prezzi che di offerta. E se una volta il massimo che potevano offrire gli operatori erano minuti ed SMS, oggi diventano sempre più fondamentali i gigabyte inclusi e, come vedremo poco sotto, anche servizi aggiuntivi come Netflix, ormai entrati nelle abitudini quotidiane delle persone. Non mancano nemmeno le promozioni per incentivare l'acquisto di smartphone.

Vodafone

La proposta di Vodafone è, e non ce ne vogliano gli altri operatori, sicuramente la più interessante. Innanzitutto perché non comporta alcuna spesa per gli utenti, e poi perché prevede la disattivazione automatica. I clienti potranno scegliere uno dei tre Pass che Vodafone propone ormai da tempo ai propri utenti. L'offerta si articola su tre piani:



- Vodafone Pass Video, che consente di guardare tutti i video illimitatamente senza consumare i gigabyte previsti dall'offerta. Questo Pass include anche tutti i canali in diretta ed i contenuti on demand di Vodafone TV Mobile. La risoluzione è ottimizzata a 480p, sulle piattaforme che lo prevedono, e quella originale sugli altri servizi;

- Vodafone Pass Social & Chat consente di navigare sui social e chattare senza limiti e senza consumare in alcun modo i GB previsti dalla promozione attiva. È bene però precisare che Social & Chat non prevede le chiamate, le videochiamate e VoiP, ma include tutti i video presenti sui social network;

- Vodafone Pass Music, come suggerisce il nome, consente di ascoltare tutta la musica in streaming senza limiti e senza consumare i giga. Questo Pass include anche Tidal Premium in regalo per sei mesi.



In tutte e tre le occasioni, indipendentemente dalla scelta, non è previsto alcun rinnovo automatico. Le promozioni di Natale Vodafone però non finiscono qui, perché l'operatore rosso propone anche uno sconto importante su tre smartphone. Non si tratta certamente delle offerte top di gamma sperate dagli utenti, ma i dispositivi offerti sono comunque importanti, e non prevedono alcuna rata aggiuntiva, che viene pagata da Vodafone.

Il Galaxy A3 del 2017, ad esempio, sarà disponibile ad un contributo iniziale di 99,99 Euro, il P8 Lite di Huawei del 2017 costerà 79,99 Euro ed il Vodafone Smart E8 solo 9,99 Euro. A questa offerta può ovviamente essere abbinata anche Vodafone Red, che per lo smartphone di Huawei e Samsung offre a 15 Euro ogni quattro settimane, 5 gigabyte di internet, 1000 minuti verso tutti, 1000 SMS, e Vodafone Pass Social & Chat Incluso. Per lo Smart E8 prevede, a 10 Euro ogni quattro settimane, 2 gigabyte, 500 minuti e 100 SMS.

Wind

Wind, invece, punta tutto sul raddoppio delle offerte esistenti, e propone una ricca scelta ai propri clienti.



All Inclusive Unlimited Under 30, che come suggerisce il nome è rivolta a tutti coloro che hanno meno di trent'anni, prevede raddoppi sull'offerta esistente per sei mesi, ed include, a 9 Euro al mese (rinnovi ogni 30 giorni), 10 Gigabyte di internet (contro i cinque previsti precedentemente), 1000 SMS (l'originale ne prevedeva 500) e minuti illimitati verso tutti. L'offerta è attivabile fino al 21 Gennaio 2018 presso tutti i negozi Wind.



Per coloro che hanno più di 30 anni, arriva in soccorso All Incluse Unlimited, che raddoppia gigabyte ed SMS per sei mesi. A 12 Euro al mese, anche in questo caso il rinnovo avverrà ogni trenta giorni, si potranno avere 10 Gigabyte di internet in 4G, 1000 SMS e minuti illimitati. Se la si acquista fino al 3 Dicembre con PayPal, si riceveranno 10 Euro di ricarica in omaggio. La promozione sarà attivabile fino al 21 Gennaio 2018.



Wind quest'anno ha deciso di proporre delle offerte anche sull'acquisto di un cellulare Samsung, raddoppiando All Inclusive Unlimited per un anno (e non sei mesi), e scontando vari smartphone della società coreana.



Di seguito gli smartphone proposti dall'operatore arancione:

- Galaxy J3 (2016): anticipo 39,90 Euro - 0 Euro al mese;

- Galaxy J3: anticipo 79,90 Euro - 0 Euro al mese;

- Galaxy J5: anticipo 99,90 Euro - 0 Euro al mese;

- Galaxy J7: anticipo 99,90 Euro - 4 Euro al mese;

- Galaxy A5: anticipo 99,90 Euro - 5 Euro al mese;

- Galaxy S8: anticipo 99,90 Euro - 15 Euro al mese;

- Galaxy S8 Plus: anticipo 149,90 Euro - 17 Euro al mese;

- Galaxy Note 8: anticipo 199,90 Euro - 24 Euro al mese;



La promozione All Inclusive Unlimited ha un costo di attivazione di 19 Euro sulle SIM attive da 24 mesi, 19 Euro per i già clienti con diversa promozione e 3 Euro per coloro che l'abbinano ad uno degli smartphone in questione.

Per l'acquisto del telefono, leggiamo nelle condizioni che "è previsto un anticipo e 30 rate che si rinnovano ogni mese per le offerte Ricaricabili e ogni 4 settimane per le offerte in Abbonamento e una rata finale. In caso di inadempimento o recesso anticipato, il cliente sarà tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, di tutte le restanti rate dovute e della rata finale". Il pagamento potrà avvenire solo con carta di credito e su durata contrattuale pari a 30 rinnovi. Nei negozi Wind aderenti sarà possibile sottoscrivere anche Samsung Mobile Care, l'offerta che protegge gli smartphone per 12 mesi dai danni accidentali.

TIM

Non poteva mancare all'appello tra gli operatori che offrono promozioni natalizie TIM, che ha basato l'intera gamma di offerte per Natale su Turbogiga, rinnovata nella versione Xmas.



Gli utenti avranno a disposizione due versioni:

Turbogiga Xmas, che include 10 gigabyte in 4G e 2 Turbogiga Day a 10 Euro per due mesi;

Turbogiga Xmas Plus, che offre 10 gigabyte e 2 Turbogiga Day per due mesi, a cui si aggiunge una Turbogiga Xmas da regalare ad un amico o attivare sulla propria linea, a 15 Euro.

Per quanto riguarda quest'ultima, gli utenti riceveranno un SMS che li reindirizzerà ad una pagina che consentirà di attivare, entro sessanta giorni dall'avvenuta attivazione della prima, la seconda Turbogiga Xmas o di regalarla ad un amico o familiare.

Interessante anche notare il Turbogiga Day, che offre - in questo caso per due giorni - 10 gigabyte di navigazione da utilizzare in Italia nei Paesi dell'Unione Europea. L'attivazione avviene nella sezione "offerte per te" dal sito web o dall'applicazione.

Tre

Più modesta invece la promozione di Tre, che si limita ad ALL-IN Master e 3Cube, entrambe in versione Special per Natale, sia a livello di costo che di offerte. All-In Master Special include minuti illimitati, 1000 SMS, 30 gigabyte di internet con Giga Bank, e tre mesi di Netflix a 10 Euro al mese con prezzo bloccato. 3 Cube Special, invece, include 50 gigabyte di internet illimitato da mezzanotte alle 8 e tre mesi di Netflix a 10 Euro al mese.

Entrambe le promozioni possono essere combinate, ed offriranno, a 20 Euro al mese con prezzo bloccato, 80 gigabyte, minuti illimitati e Netflix per sei mesi. L'ideale per chi è alla ricerca di una promozione che garantisca anche abbastanza intrattenimento.