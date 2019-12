Dalla stella cometa al solstizio d'inverno, quanta scienza c'è nel Natale?

Nonostante il mondo continui a mutare e ad evolversi a velocità impressionante, ci sono alcune costanti che probabilmente non cesseranno mai di esistere, sopravvivendo alle ere e a intere generazioni dell'umanità. Le più lampanti che possono venire in mente sono le cosiddette "credenze", di carattere religioso o folkloristico che siano, le quali sopravvivono da centinaia di anni, e puntualmente si presentano alla nostra porta con il loro fascino e il loro carico di "usanze".

Se parliamo di credenze in questo periodo non si può non citare il Natale: una festività tanto famosa quanto spesso sottovalutata, soprattutto nell'ambito scientifico e di nostra competenza.

Arrivati l'ultima natività di questa decade è doveroso farci qualche domanda, un po' con atteggiamento festivo - come si conviene al periodo - e un po' con il nostro solito occhio scrutatore e curioso. Cosa si potrà mai dire del Natale in un articolo scientifico, o che quanto meno tenta di esserlo?

Il nostro viaggio inizia adesso, proprio con questo proposito: cercare la scienza perduta del Natale.

Origini e primi problemi

Inutile dire quanto il Natale sia conosciuto, dato che è senza alcun dubbio il periodo festivo più sentito da tutta l'umanità (non solo cristiana). Una tale importanza richiede un passato davvero antico, cioè delle solide spalle su cui si poggia la moderna concezione della festa. In effetti tale antichità c'è, anzi è cosi pronunciata che persino gli storici hanno avuto (e hanno tutt'ora) problemi nell' identificarne l'origine, tradizionalmente associata al 25 dicembre dell'anno 0, giorno della natività di Gesù. Sorgono però molteplici complicazioni in questa affermazione e le più peculiari sono essenzialmente due. Per prima cosa bisogna ricordare che già molti secoli prima della nascita di Gesù si era soliti festeggiare in tale periodo, persino ancor prima dei romani. Vi era però un filo conduttore a mantenere coese queste usanze: la posizione astronomica del Sole e la "fine" di una sua particolare situazione, di cui parleremo fra poco.

Altro problema invece è che l'anno 0 - come qualcuno erroneamente può pensare - non esiste né viene contemplato dagli storici. Teoricamente la nascita di Gesù fu stabilita tra il 7 e il 4 a.C, tra il 20 dicembre e il 6 gennaio. Ulteriori studi poi hanno portato a scegliere il 25 come data fissa anche in accordo con le vecchie festività pagane e precristiane (in modo da rendere meno "drastico" il cambiamento, quando il Cristianesimo diventò la religione dominante).

Sembra quasi un'insensatezza che il Messia sia nato "avanti Cristo". Nell'antichità, quando fu deciso di contare gli anni dalla nascita di Gesù, il concetto di "zero" non era ancora stato nemmeno concepito, e solo dopo un migliaio di anni le popolazioni orientali portarono tale novità nel mondo occidentale.

Il filo conduttore

Come abbiamo già detto in precedenza vi è una sorta di elemento comune tra il Natale precristiano e quello che conosciamo oggi, ed è il Sole. L'aspetto astronomico del nostro periodo festivo è la chiave non solo per estrarre un pizzico di scienza da una celebrazione totalmente religiosa, ma anche per comprenderne il significato, risalendo sino agli albori della civiltà. Sappiamo tutti - bene o male - che la figura di Gesù è spesso accomunata all'idea di nuova luce e di "infallibile giudizio".



Questo dualismo con la luce ricalca molto l'appellativo religioso del "Sol Invictus", ovvero del "Sole mai sconfitto", tipico del tardo Impero Romano, che guarda caso si riferiva a delle divinità festeggiate proprio nel periodo di nostro interesse. I richiami non mancano neanche nelle epoche preistoriche, e questo è un chiaro segno di come tutti gli esseri umani, di tutte le epoche, siano stati condizionati da un solo evento, visibile e incontrovertibile: il solstizio di inverno. Persino nell'antichità gli uomini si erano accorti, dunque, che il Sole in questo periodo si trovava alla sua più bassa declinazione, e che le ore di luce andavano sempre più a ridursi fino al giorno minimo (che noi oggi facciamo coincidere con il 21 o il 22 dicembre).



Dopo questa data le giornate tornavano ad allungarsi e dunque si poteva festeggiare la rinascita del Sole, ovvero la rinascita del corpo celeste invincibile, invitto. Oggi sappiamo inoltre che la nostra stella (a causa dell'inclinamento terreste e dell'orbita ellittica) ci impiega qualche giorno a riprendere il suo normale andamento in cielo, dando l'illusione che sia immobile per un po' (solstizio significa appunto sole fermo).

Questo è ben visibile nel percorso apparente che il Sole percorre nel cielo durante l'anno, e che va sotto il nome di "analemma": una sorta di 8, o infinito allungato, in cui si nota che il variare della declinazione è più lenta nella zona degli estremi, dove cadono appunto i solstizi. La rinascita della luce allora sembra essere proprio più evidente dal 25 dicembre in poi. Ciò conferma che il Natale - in qualsiasi modo lo si voglia intendere - è la festività della Luce ed ha delle profonde radici nell'astronomia.

Questo ovviamente non esclude nessun tipo di "fede", né si vuole sminuire il senso cristiano della festività, ma anzi, si cerca di darle un ulteriore significato, che possa interessare anche i negazionisti della fede o i "bastian contrari" di professione. Che siate scrupolosi uomini di scienza, o integerrimi uomini di fede, il Natale può forse soddisfare entrambi gli appetiti.

La Stella Cometa

La nostra ricerca nei meandri più insoliti del Natale ci porta a scontrarci con un'altra questione, riguardante la famosissima "Stella Cometa". Chi di noi non ne ha attaccata una alla cima del proprio albero, o magari posizionata sul proprio presepe? Solitamente bella sfavillante, d'orata e con una bella coda è ritenuta un simbolo di guida e di speranza, sin dal momento in cui si dice che abbia guidato i Re Magi verso la casa del futuro re dei giudei, a Betlemme. Ma sarà davvero esistita? E se fosse così, cosa avrebbero davvero visto i nostri tre astrologi? La situazione è quantomai spinosa e rischia di trainarci in ambiti che non ci competono (ci sono diatribe sulle traduzioni dei vangeli, sulla loro interpretazione e sulle modifiche che furono fatte nel corso dei secoli), tuttavia possiamo invece azzardare che la gente di allora di certo qualcosa aveva visto, e che probabilmente ne era rimasta profondamente influenzata. Andiamo però con ordine.

Il nome "stella cometa" ci fa intendere che qualcosa non torna: o è una stella - fissa e puntiforme - o è una cometa (nebulosa e provvista di code). Di questa apparente dicotomia si possono dare due possibili spiegazioni astronomiche: secondo alcuni calcoli avvalorati, anche da Keplero, tra l'anno 7 e 4 a.C. si sarebbe dovuto verificare un allineamento simultaneo tra Giove, Saturno e Marte, rendendoli come un unico corpo celeste particolarmente luminoso.

Potrebbe trattarsi della "stella guida" anche per un ulteriore prova, e cioè che tale allineamento si sarebbe verificato nella costellazione dei Pesci - in quel periodo a Sud/Sud-Ovest di Gerusalemme - e cioè proprio nella direzione che i Magi dovevano seguire per raggiungere Betlemme. Altra spiegazione invece tende ad avvalorare la tesi che si sia trattato sì, di una cometa, ma non nel periodo della nascita di Gesù.

Prendendo gli studi e le effemeridi fatte sulla cometa di Halley si è scoperto che intorno al 12 a.C. dovrebbe essere avvenuto un passaggio particolarmente brillante, che potrebbe aver lasciato studiosi e uomini colti del tempo (compreso l'evangelista Matteo) impressionati a tal punto da suggestionarli e convincerli nell' inserire nella propria opera - magari interpretandolo come simbolo profetico - tale fenomeno. Questa situazione fu ingarbugliata ancor di più nel corso della storia: per più di mille anni l'iconografia sacra classica era stata solita rappresentare la natività con una stella puntiforme, almeno fino a quando Giotto non decise di dare il suo contributo con una raffigurazione de "l'adorazione dei Magi" situata nella Cappella degli Scrovegni, a Padova: egli infatti rimase molto impressionato dal passaggio della cometa di Halley nel 1301 e decise di cambiare la raffigurazione della stella, facendola apparire come una meteora/cometa. Insomma, la cometa di Halley ha creato proprio un bel trambusto!

Conclusioni

Da allora non si è più riusciti a venire a capo sulla vera natura della Stella Cometa, né tanto meno su quella del Natale in generale, e forse non ha tutto questo senso porsi una domanda così minuziosa su una festività che tende per lo più ad un insegnamento religioso.

É anche vero che tale curiosità ci ha indotti a scoprire che ancora una volta l'astronomia e gli eventi del cosmo hanno influenzato profondamente la vita delle persone, inducendole a inserire il loro senso di meraviglia anche in opere che a noi uomini moderni possono sembrare concettualmente molto distanti.

Tale distanza, tra scienza e religione, tra astri e opere terrene, tra divinità e uomini si è andata ad inasprire con il corso del tempo, e in questo scorrere si è rischiato e si è speso molto in nome dell'una o dell'altra "fazione", a volte anche più del dovuto. Per fortuna poi arriva un particolare giorno dell'anno, che cade proprio il 25 dicembre e ci ricorda che non importa chi crede in cosa, perché qualunque assoluto può essere condiviso all'infinito anche tra i vari estremi; basta avere giudizio e animo coscienzioso.

Sperando di non aver urtato la sensibilità di nessuno vi lasciamo augurandovi semplicemente di esser mossi dall'amore per il sapere, e che ognuno possa credere in ciò che più lo rende felice, soprattutto a Natale. Auguri!