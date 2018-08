DAZN: la presentazione italiana con Diletta Leotta, il palinsesto e i prezzi

L'arrivo di DAZN ha segnato la fine di un'era per il calcio in TV. L'era di Sky e di Mediaset, quella che ha contraddistinto gli ultimi anni e che ora vede DAZN entrare di prepotenza sul mercato, portando nuovi stimoli e un nuovo modo di vedere lo sport. Non più legato al satellite o al digitale terrestre, ma a internet, attraverso un app che, fin dal primo sguardo, riprende molto dai canoni stilistici imposti da Netflix. Non che sia un male, anzi, il colosso dello streaming e la sua interfaccia non potrebbero essere migliore ispirazione per DAZN, visti i risultati raggiunti.

Per celebrare l'arrivo del servizio in Italia, il CEO James Rushton, insieme a Diletta Lotta, ha portato a Milano tutta la squadra di presentatori e opinionisti che vedremo durante l'anno, mostrando inoltre il palinsesto completo della piattaforma, sempre più ricco e variegato.

Non solo calcio

L'assegnazione dei diritti TV di quest'anno è stata più difficile del previsto, e ha portato qualche malumore anche tra il pubblico. Gli italiani non erano più abituati al doppio abbonamento, un'anomalia tutta nostrana, visto che all'estero, in Francia, in Germania e nel Regno Unito ad esempio, la copertura è affidata a più broadcaster. In molti credevano che alla fine DAZN avrebbe venduto i diritti di visione a Sky, consentendogli la copertura completa del campionato di Serie A, ma non è stato così. Il motivo è semplice: DAZN è qui per restare, vuole entrare sempre di più nei meccanismi del calcio italiano e nelle abitudini di visione dei tifosi. Nei prossimi tre anni, saranno trasmesse 114 partite di Serie A in esclusiva, mentre saranno 462 quelle di Serie B, di cui 428 in esclusiva, anche qui per tre stagioni. Ma gli appassionati di calcio potranno anche contare su LaLiga, il massimo campionato spagnolo, che sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, come anche sulla Ligue 1 e la Ligue 2 francese, senza dimenticare la Coppa Libertadores, la Coppa d'Africa e l'FA Cup (compresi anche Coupe de Ligue, Trophée des Champions, OPEL Cup, Recopa Sudamericana ed EFL Cup). Un'offerta, quella dedicata al calcio, che sarà gestita da nomi noti del panorama televisivo e calcistico italiano ed internazionale, a partire da Diletta Leotta per finire a Pierluigi Pardo e Massimo Callegari. Tra gli opinionisti troviamo invece leggende del calcio come Andriy Shevchenko e Luis Figo, insieme a Francesco Guidolin.

"DAZN potrà contare su una squadra eccezionale di talent per raccontare al meglio la Serie A e tutto lo sport. Proporremo analisi, approfondimenti, passione e statistiche con uno stile fresco e innovativo" ha commentato Marco Foroni, Head of Sports di DAZN per l'Italia.

Si comincia con Lazio-Napoli il 18 agosto alle 20:30 per quanto riguarda la Serie A, a cui seguiranno Napoli-Milan alla seconda giornata e Parma-Juventus alla terza. Già il 4 agosto tuttavia si potrà avere un primo assaggio di calcio in diretta streaming, con la sfida tra PSG e Monaco, che si contendono la Supercoppa Francese, probabile esordio nel campionato transalpino di Gianluigi Buffon.

Il calcio sarà sicuramente il protagonista del palinsesto di DAZN, ma non sarà l'unico sport disponibile sul servizio. Troviamo infatti anche la MLB, il massimo campionato di Baseball al mondo, la NHL, il Rugby internazionale, la Boxe, con 40 eventi all'anno, l'UFC, l'MMA e il campionato del mondo di Rally, un gradito ritorno per gli appassionati di motori.

Il costo per l'abbonamento al servizio è di 9.99€ al mese, senza vincoli, e da diritto alla visione contemporanea dei contenuti su due dispositivi, ma se ne possono associare fino a sei in un solo account. L'app è disponibile per smartphone, tablet, smart TV (alla presentazione milanese erano presenti rappresentanti di Panasonic, LG e Samsung), PC e console.

Gli abbonati Sky potranno contare, a breve, anche sulla presenza dell'app per SkyQ, che permette di vedere DAZN direttamente dal decoder. In questo caso, il costo di abbonamento scende a 7.99€ mensili, grazie all'accordo raggiunto con Sky poche settimane fa. Possibile anche l'abbinamento con i servizi Mediaset Premium, che include l'abbonamento a DAZN in un pacchetto che comprende anche film e serie TV a 19.90€ mensili.

A questo punto non resta altro che attendere il 4 agosto, giorno del debutto del calcio in diretta, per capire la qualità del servizio. Servizio attivo all'estero da diverso tempo e che può quindi contare su una piattaforma già rodata e pronta a diffondersi anche in Italia.