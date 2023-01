DAZN rinnova l'offerta: dal 2023 il nuovo pacchetto Start e tante modifiche

Nel bel mezzo della pausa dei Mondiali di Qatar 2022, DAZN ha annunciato la sua nuova offerta che sarà disponibile per nuovi e già clienti a partire dal mese di Gennaio 2023. Un'offerta che si articola su più fronti e che guarda anche ai tanti tifosi che non seguono solo il calcio e che sono interessati di più agli altri sport presenti sulla piattaforma.



Dopo i problemi iniziali della prima parte di campionato, infatti, la piattaforma si è stabilizzata e anche grazie alle migliorie alla gestione della banda si è potuta concentrare sull'estensione del proprio catalogo, tramite la firma di nuovi accordi come quello con Eleven Sports, centrale nella nuova offerta. Un'offerta che, come spiegato dalla stessa DAZN, mira a garantire anche maggiore flessibilità per i propri abbonati, a cui viene data la possibilità di associare ancora più dispositivi ai propri account.



Sempre più contenuti: DAZN non è solo calcio

Le novità per DAZN riguardano innanzitutto i contenuti. La piattaforma ha siglato un accordo con Eleven Sports, il servizio OTT noto per la trasmissione della Serie C, che si aggiunge a quello firmato in precedenza con Eurosport e che permette alla compagnia di James Rushton di proporre ai propri abbonati nuovi sport e competizioni.



Il focus principale resta chiaramente il calcio: DAZN propone tutta la Serie A TIM e la Serie Bkt, ma anche tutta LaLiga Spagnola, la UEFA Europa League e il meglio di Conference League e Serie C. Sempre a livello di calcio estero, DAZN continuerà a trasmettere la Carabao Cup, la Copa Libertadores, la Recopa e la CONBEBOL Sudamericana, la D1 Arkema, la FA Cup, la MLS e la Women's Champions League.



A questo ricco palinsesto si aggiungono la NFL, gli sport da combattimento, il tennis, il ciclismo, l'atletica leggera, ma anche il grande basket italiano ed europeo con le migliori partite di Eurolega, di Eurocup e la Serie A UnipolSai. Per gli appassionati di rugby, invece, arriva la Peroni Top10.

Spazio anche gli sport da combattimento, con UFC in esclusiva, Golden Boy Promotion e Matchroom Boxing di boxe.

"Arricchire la nostra offerta in app con nuovi sport come il basket, e completare l'offerta del calcio anche con la Serie C, non fa altro che rafforzare il nostro impegno di portare la passione per lo sport a un numero sempre crescente di tifosi. Abbiamo l'ambizione di diventare la principale destinazione degli appassionati di sport e vogliamo perseguirla. È in quest'ottica che si inserisce la partnership stretta con Eleven Italia che ci permette di creare un palinsesto di contenuti unico per il nostro Paese, arricchendo ulteriormente la nostra proposta editoriale accendendo ancora di più i riflettori sul mondo multisport, da sempre priorità di DAZN" ha commentato il CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi.



Come cambiano gli abbonamenti DAZN Standard e Plus

La stagione 2022/23 si è aperta con i nuovi abbonamenti DAZN Standard e DAZN Plus, caratterizzati dalla stessa offerta in termini di contenuti ma differenziati dai limiti in termini di visioni contemporanee e dispositivi associabili, oltre che di prezzo mensile.

DAZN ha annunciato quasi a sorpresa l'aumento del numero di device massimi che si possono registrare per ogni profilo: da gennaio 2023 al piano Standard viene garantita la possibilità di collegare all'account 6 dispositivi con possibilità di utilizzarne due in contemporanea sotto la stessa abitazione. Una manna dal cielo che permette di seguire, ad esempio, due squadre in contemporanea dallo stesso abbonamento.

Sempre da gennaio cambia anche DAZN Plus, a cui si possono associare fino a sette dispositivi con quattro visioni contemporanee su due reti internet diverse: viene fissato un limite massimo di due dispositivi per ogni IP, quindi due dispositivi per ogni abitazione, per due abitazioni differenti.



Nel comunicato distribuito da DAZN, l'azienda ha voluto sottolineare che, nonostante la crescita dei contenuti e questi nuovi vantaggi, i prezzi mensili degli abbonamenti non cambieranno: DAZN Standard resta a 29,99 Euro al mese e DAZN Plus a 39,99 Euro al mese, sia per i nuovi abbonati che per i già clienti.

Nessuna variazione prevista nemmeno per coloro che hanno deciso di mettere in pausa l'abbonamento a DAZN per i Mondiali di Qatar 2022: alla riattivazione anche questi ultimi potranno godere delle novità annunciate.



La novità di DAZN Start: 12,99 Euro al mese per il resto dello sport

La novità più interessante è senza dubbio rappresentata dal nuovo pacchetto DAZN Start: si tratta di una mini-rivoluzione non tanto per il catalogo di DAZN, ma per l'intero comparto dei diritti tv sportivi in un mercato molto focalizzato sul calcio come quello nostrano. Con DAZN Start, la piattaforma OTT vuole rivolgersi alla cerchia di sportivi a cui non interessa il calcio e che non hanno sottoscritto i piani Standard o Plus in quanto evidentemente poco convenienti per le loro esigenze.



DAZN Start parte da lontano: occorre precisare che pur avendo come punta di diamante del catalogo i diritti TV di Serie A, di Europa League, di Conference League e di altri campionati stranieri, DAZN dal debutto in Italia ha guardato anche altrove, e ne è un chiaro esempio la partnership siglata con Eurosport per l'arrivo dei due canali che propongono una programmazione extra calcistica molto ampia.



A 12,99 Euro al mese, coloro che sceglieranno il nuovo piano avranno la possibilità di accedere a un pacchetto di contenuti che si distingue proprio per l'assenza del calcio, eccezion fatta per la UEFA Women's Champions League. L'offerta multisport include tutto il basket italiano, il meglio di quello europeo, l'NFL, la grande boxe, l'UFC e il meglio del fighting internazionale.

DAZN ha già preannunciato che questo catalogo sarà ulteriormente allargato con altri diritti televisivi.

I dispositivi associabili saranno quattro, con due visioni in contemporanea nella stessa abitazione.