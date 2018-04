Detriti spaziali: dobbiamo iniziare a preoccuparci?

La caduta senza conseguenze di Tiangong 1 ha fatto tirare a tutti noi un sospiro di sollievo. Per la prima volta il nostro Paese si è ritrovato coinvolto nella possibile caduta di un detrito dallo spazio, evento che avrebbe potuto creare conseguenze più o meno gravi se avvenuto nei pressi di persone o centri abitati. Uno stato di ansia limitato ma che ci ha comunque fatto vivere da vicino uno dei problemi su cui numerosi studiosi si stanno interrogando negli ultimi anni, quello dei rifiuti spaziali. Tra satelliti, razzi lanciati nell'atmosfera e missioni di esplorazione stiamo intasando l'orbita terrestre con rifiuti di ogni tipo, difficili da individuare e quasi impossibili da smaltire, che già hanno iniziato a creare problemi e potrebbero farlo, in maniera ancora più grave, in futuro.

Il caso Tiangong

In Italia ne avevamo sentito parlare molto poco ma quello della caduta di satelliti o rifiuti dallo spazio è un problema di non poco conto. Tiangong 1 era una staziona spaziale cinese che era sparita dai radar dell'agenzia spaziale orientale dal 2016. Dichiarata quasi subito fuori controllo, ha ripreso a far parlare di se nelle scorse settimane, quando è ritornata a farsi sentire nei radar di mezzo mondo, pronta a ricadere in un punto non troppo precisato del pianeta. Un problema di una certa serietà per un veicolo grande come un autobus e pesante quasi 8 tonnellate. Dodici agenzie spaziali si sono barcamenate nel tentativo di capire con precisione il luogo di caduta, fino all'ultimo compreso tra i 43 gradi di latitudine sud e i 43 di latitudine nord, in una zona che comprendeva anche il sud dell'Italia. Tanto scetticismo, un po' di divertimento ma anche un bel po' di paura per una situazione incontrollabile fino all'ultimo e poi fortunatamente spentasi in un nulla di fatto, quando Tiangong si è schiantato senza conseguenze dentro l'Oceano Pacifico.

Spazzatura spaziale

Un caso risoltosi nel migliore dei modi ma che ha riportato alla ribalta il problema dei detriti spaziali. A oggi si contano almeno 21.000 detriti intorno alla Terra: quelli più grandi, come Tiangong, rischiano di cadere in modo incontrollato e provocare danni in aree abitate; quelli più piccoli ne creano altrettanti andando a scontrarsi con satelliti attivi e rendendo del tutto impraticabili alcune orbite intorno al nostro pianeta. Spinti dalla voglia di scoprire lo spazio intorno a noi ed esplorare l'universo non ci siamo preoccupati della scia di conseguenze che avremo lasciato dietro di noi. Da ormai più di 60 anni in pratica non facciamo altro che gettare spazzatura "sulle nostre teste". A roteare nei cieli ci sono infatti oltre 16.000 oggetti grandi più di 10 centimetri e oltre 300 milioni di dimensioni superiori a un millimetro. Si passa dai frammenti di metallo alle scaglie di vernice, dai bulloni agli oggetti smarriti dagli astronauti come chiavi inglesi, forbici e guanti. Abbiamo iniziato a vivere le conseguenze delle nostre azioni già nel 1979, quando lo Skylab, la storica stazione spaziale americana, è caduta in Australia con tutte le sue 77 tonnellate di peso e i suoi 25 metri di lunghezza. Nel tempo gli incidenti si sono ripetuti, per fortuna senza conseguenze per il nostro pianeta, ma fino a quando continueremo a essere così fortunati?

Piccoli o grandi? Nessuna differenza

Il problema è il numero sempre maggiore di detriti che stanno invadendo la nostra atmosfera e i campi gravitazionali intorno alla Terra. Molti di questi rifiuti bruciano al contatto con l'atmosfera, ma altri assumono traiettorie impreviste a seconda dell'altezza in cui si ritrovano. Sotto i 600 km di altezza questi oggetti ricadono sulla terra entro pochi anni, mentre sopra i 1000 rischiano di rimanere in orbita per oltre un secolo. Se la caduta crea problemi per la Terra, l'orbita prolungata e imprevista crea altrettanti pericoli a satelliti e missioni spaziali. Navicelle e Space Shuttle vengono danneggiati anche dalle più piccole scaglie di vernice, che diventano letali e pericolose quando viaggiano a grande velocità: un detrito di soli 10 centimetri rischia di causare danni pari all'esplosione di 25 candelotti di dinamite. Problemi di difficile soluzione che, tra l'altro, potrebbero portare a conseguenze per alcuni più che mai catastrofiche.

Scenari apocalittici

A tracciare un quadro piuttosto grave di quello che potrebbe succedere in futuro è stato, nell'ormai lontano 1991, il consulente della Nasa Donald J. Kessler. Secondo lo studioso, teorico della famosa sindrome di Kessler, il volume dei detriti spaziali nelle orbite più basse diventerà così elevato da portare a una serie di collisioni a catena che, a loro volta, porterebbero a un incremento esponenziale del volume dei detriti stessi e a un effetto domino che creerebbe nuovi impatti e oggetti via via sempre più grandi. Questo scenario darebbe vita a un numero talmente consistente di rifiuti in orbita da rendere impossibile per molte generazioni sia l'esplorazione spaziale che l'uso di satelliti artificiali. La Terra sarebbe in sostanza occlusa e circondata da un cerchio quasi impossibile da attraversare di detriti e rifiuti di ogni sorta. Secondo questa teoria basterebbe la collisione tra due oggetti di massa abbastanza grande, come una stazione spaziale e un satellite, per creare una quantità di detriti a cascata che renderebbe del tutto inattraversabile l'orbita più bassa del nostro pianeta. Tutto verrebbe reso ancora più complicato dalla quasi totale impossibilità per l'uomo di intervenire sul problema in maniera diretta: l'alta velocità dei rifiuti e le loro traiettorie inattese e casuali, unite alle dimensioni più piccole di alcuni detriti, rendono praticamente impossibile il recupero e lo smaltimento della maggior parte di ciò che orbita intorno a noi.

Quali soluzioni?

La commissione internazionale per i detriti spaziali (IADC) si occupa da anni del problema, intavolando discussioni e provando a proporre delle soluzioni per ridurre o arginare il problema. La NASA ha creato una rete di sorveglianza spaziale, con stazioni di rilevamento sulla Terra che seguono giorno per giorno lo spostamento dei detriti più grossi per evitare che si scontrino con shuttle o satelliti. A livello internazionale si stanno cercando strategie congiunte per rallentare o gestire al meglio il fenomeno. A oggi si sta provando a ridurre il rilascio di esplosioni in orbita con lo spegnimento totale dei veicoli spaziali; si stanno studiando metodi efficaci per il recupero dei satelliti in orbita dopo la fine della loro vita tramite l'utilizzo di un cavo o tramite processi di deorbitazione che portano i satelliti in orbite estreme, definite cimitero, destinate ad accogliere le apparecchiature che hanno terminato il loro ciclo vitale. Si tratta però solo di palliativi o di tentativi di arginare un fenomeno che rischia di diventare incontrollabile se non nasceranno strategie comuni di risoluzione prima e prevenzione poi. Ancora una volta dobbiamo essere bravi a risolvere i danni che noi stessi abbiamo creato, per evitare che le nuove generazioni si trovino tra le mani l'ennesimo fardello troppo grande che abbiamo lasciato loro in eredità.