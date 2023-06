Diablo IV e DLSS3: performance alla prova sulla RTX 4060 Ti in 4K

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

A poco meno di quattro anni d'attesa da quel primissimo trailer di Diablo IV, Blizzard Entertainment ha finalmente rilasciato il suo gioiellino per la gioia dei fan di tutto il mondo.

Ve ne abbiamo parlato in maniera particolarmente approfondita nella nostra recensione di Diablo IV, ma tra gli aspetti dell'esperienza che più di tutti hanno colpito addetti ai lavori e non, c'è sicuramente il fronte tecnico, probabilmente uno dei migliori visti in questo 2023 sia per prestazioni che per stabilità.

Tra le sorprese del day one c'è stata anche l'implementazione del parco completo di tecnologie NVIDIA, che abbiamo deciso di affrontare sulla neonata RTX 4060 Ti.



Requisiti meno infernali del previsto

Su Diablo IV troviamo la più recente build del DLSS3, finora inedita e pronta a mostrarci di cosa è capace. Ma prima, i requisiti per tutti.

Blizzard raccomanda che il suo gioco venga riprodotto perlomeno su un i5-2500K o su un AMD FX-8350, in tandem con 8 GB di RAM e una GTX 660 o Radeon R9 280: si tratta di requisiti davvero molto contenuti, se si pensa che nel caso di Intel stiamo parlando di un processore di tredici anni fa, seguiti dalle raccomandazioni "medie" che invece suggeriscono almeno un i5-4670K "Haswell" o un Ryzen 3 1300X, sostenuti da una GTX 970 o da una Radeon RX 470.

Per ottenere il massimo, e parliamo di preset "Ultra" in 4K, si deve puntare come minimo su un i7-8700K o su un Ryzen 7 2700X, con almeno 32 GB di RAM e almeno una RTX 3080 o una Radeon RX 6800K. A massima qualità, tutte le RTX Serie 40 sono supportate, con o senza DLSS3.

Il peso su disco è di 90GB e l'azienda suggerisce per tutti i livelli l'utilizzo di un'unità a stato solido.



Sul banco di prova troverete la nostra classica configurazione benchmark, composta sempre dal Ryzen 7 7700X con 32 GB di RAM DDR5 e base X670E.

Il fronte grafico, come accennato, sarà coperto dall'ultima nata del team verde, di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione della RTX 4060 Ti Founders Edition, la prima opzione davvero mainstream della Serie 40 ma al contempo anche un prodotto parecchio divisivo, soprattutto in virtù della scelta di dotarla di 8 GB di memoria video su bus a 128-bit.

Nonostante ciò, la scheda ha dimostrato di poter reggere egregiamente la sfida gen over gen alla risoluzione target, soprattutto per via di una straordinaria efficienza e di performance ulteriormente incrementate tramite il DLSS3 con Frame Generation.



Come da previsioni... o quasi

Abbiamo deciso di provare Diablo IV a tutte le risoluzioni possibili, mentre per quel che riguarda le impostazioni grafiche abbiamo deciso di dare la priorità alla qualità massima, testando poi il gioco sia a risoluzione nativa, con e senza Frame Generation, che con l'ausilio dell'upsampling (Super Resolution), anche in questo caso con e senza tecnologia di generazione di frame aggiuntivi.

In FullHD non abbiamo trovato particolari limitazioni, con una scheda che già in partenza riesce a produrre una media di 175 fotogrammi al secondo, ulteriormente migliorabili a risoluzione nativa 1080p con Frame Generation (senza DLSS 2), arrivando a 225 FPS di media.

Attivando Super Resolution con preset "Qualità", invece, si passa a 230 e 245 FPS di media, rispettivamente senza e con FG: a dimostrazione di quanto i benefici delle due tecnologie combinate possano incidere positivamente sulle prestazioni, l'incremento percentuale è del 40% con tutto attivo rispetto alle impostazioni di base, cifre in grado di cambiare radicalmente l'esperienza di gioco.

Chiaramente, chi cerca la minor latenza possibile dovrà puntare sul DLSS 2 su Qualità con tecnologia Reflex attiva e Generazione dei frame spenta.



A 1440p il cambio di passo resta evidente, con 120 FPS di partenza che possono diventare 150 con il solo Frame Generator, ma è con il DLSS attivo che si inizia a percepire un vero e proprio boost, toccando la media di 160 fotogrammi al secondo che diventano 170 chiamando in causa il DLSS3.

Da notare come si assottigli il gap tra questi due valori perché le cose cambiano ulteriormente, e non necessariamente in meglio, quando si decide di alzare ulteriormente l'asticella della risoluzione.

In 4K nativo, la RTX 4060 Ti riesce a garantire 55 FPS di media, un risultato già di per sé più che dignitoso per una scheda di fascia media. Il dato si alza fino a 75 con Frame Generation attivo, mentre con l'upsampler di NVIDIA si arriva a 90. Tuttavia, se decidiamo di attivare il DLSS3, quindi con Super Resolution e Frame Generation entrambi attivi, si scende a una media di 85 FPS, pur alzando l'1% Low di una manciata di FPS.

Si tratta della prima volta che osserviamo un comportamento del genere e non è un caso che a mostrarlo sia proprio la RTX 4060 Ti.



Il motivo di questo peggioramento (o, per meglio dire, livellamento) è da ricercare nei limiti intrinseci della carta, che non è pensata per giocare a questa risoluzione - "ma non lo sa e lo fa lo stesso" - ed è stata spinta al limite delle sue possibilità.

Operando appunto al limite, la tecnologia che più di tutte può consentirle di migliorare la situazione è il DLSS classico; Super Resolution, per intenderci. Al contrario, come sottolineato da NVIDIA sin dal lancio della sua più recente tecnologia, il DLSS3 mostra i muscoli in particolar modo in caso di bottleneck CPU, quindi nei casi in cui sia non la GPU ma il processore a mostrare il fianco.

Ecco perché in questo caso specifico le cose vadano diversamente rispetto a come ci saremmo aspettati. Quale sia il principale responsabile, invece, è difficile stabilirlo in termini assoluti: potrebbe trattarsi di un limite hardware (processore grafico, Tensor Core o sistema Optical Flow), ma anche del frame buffer, che sulla RTX 4060 Ti è limitato per definizione. Quest'ultimo aspetto, tuttavia, ci sentiamo cautamente di escluderlo dal momento che, a differenza di altri titoli, qui non abbiamo osservato grosse variazioni nell'utilizzo della memoria tra una modalità e l'altra.



A nostro avviso, chi deciderà di avventurarsi tra i demoniaci pericoli di Sanctuarium in 4K con questa scheda dovrebbe trovare il suo sweet spot con dettagli al massimo, DLSS Super Resolution attivo e cap a 60 FPS.

Per bloccare il framerate a 120, invece, abbiamo trovato come miglior compromesso quello di agire a partire dal preset "Ultra", andando a spostare su "Alto" la qualità di ombre e texture e impostando il DLSS Super Resolution su Bilanciato, anche qui senza Frame Generator.

In definitiva, la RTX 4060 Ti non è una scheda pensata per il 4K ma è in grado di poter dire la sua a questa risoluzione anche con produzioni di alto spessore del 2023, mentre il DLSS3 si riconferma una tecnologia molto interessante nel presente, ma la cui consacrazione probabilmente arriverà solo sul lungo periodo.

Diablo IV risulta particolarmente godibile a tutte le risoluzioni, con e senza l'ausilio di tecnologie aggiuntive. Indice, questo, di un lavoro certosino sul fronte dell'ottimizzazione e di un titolo arrivato sul mercato con delle legittime incertezza ma in condizioni di giocabilità davvero ottime. Un plauso anche per la versione PC, quindi, dopo la"diabolica" prova di Diablo IV su Xbox Series S.