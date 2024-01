Nuovo Digitale Terrestre, a Gennaio 2024 tocca alla Rai: sarà l'anno buono?

Il 2024 sarà un anno molto importante per il servizio televisivo italiano.

Dopo vari rinvii e polemiche, infatti, nel corso dei primi giorni dell'anno si procederà con l'attivazione della piattaforma DVB-T2 per i canali Rai, in quello che rappresenterà il primo switch-off su larga scala che coinvolgerà la televisione pubblica, uno switch-off che i dirigenti della TV pubblica hanno cercato di rinviare, ma che è previsto nel contratto di servizio siglato tra MIMIT e Rai per il periodo 2023-28.



Si parte a Gennaio 2024

Nonostante i dati Auditel-Censis, secondo cui 8,4 milioni di famiglie non disporrebbero né di TV né tantomeno di decoder in grado di ricevere il segnale DVB-T2, il 10 Gennaio 2024 un mux Rai passerà al DVB-T2, ma c'è da dire che i Governi che si sono alternati in questi anni hanno messo in campo vari incentivi per provare a rendere più soft tale passaggio.

Almeno a giudicare da quanto stabilito ed emerso, il mux interessato è il Rai Mux B, che contiene anche i canali generalisti, i quali, a loro volta, potranno essere agganciati solo da coloro che dispongono di decoder DVB-T2 o TV in grado di ricevere tale segnale. La lista comprende Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai 4, Rai 5, Rai Scuola, Rai Premium HD, Rai Gulp HD, Rai Yoyo HD e Rai Storia HD, ma c'è un escamotage anche per coloro che non sono provvisti di apparecchiature DVB-T2: la Rai spiega che Rai 1, Rai 2 e Rai 3 potranno essere sintonizzati in DVB-T e quindi con apparecchiature più datate, attraverso i mux regionali che contengono le versioni DVB-T MPEG-4 di tali emittenti.



La scelta di procedere con questo passaggio è stata spiegata dal Ministro Urso in audizione alla Camera e rientra nel piano del Governo che mira a trasformare la Rai da emittente pubblica a digital media company.

A riguardo, Urso ha affermato che "gli obiettivi che ci siamo posti nel processo di aggiornamento del contratto di servizio sono stati quindi indirizzati non solo a recepire le inevitabili novità registrate dal settore negli ultimi cinque anni, quanto a dare anche una nuova centralità della Rai nel sistema media audiovisivo nazionale".



Ma c'è chi non lo vuole

Le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy lasciano pochi spazi ai dubbi, ma nelle ultime settimane si è registrata una frenata da parte dei dirigenti Rai, con l'amministratore delegato Sergio e il direttore generale Rossi che, in audizione alla Camera, hanno parlato di possibili problemi per gli utenti finali con questo passaggio.

Il 2024 sarà un anno ricco di grandi eventi sportivi e la TV di Viale Mazzini ha investito ingenti somme di denaro per assicurarsi la loro trasmissione. Sebbene nel 2024 la Rai abbia intenzione di puntare in maniera massiccia sul 4K tramite Tivùsat, dove trasmetterà dal 14 Giugno al 14 Luglio 2024 gli Europei di Calcio in Germania e dal 26 Luglio all'11 Agosto le Olimpiadi di Parigi, il digitale terrestre rappresenta comunque la fetta più grossa degli utenti e telespettatori.

Dal momento che non tutte le famiglie sono pronte a ricevere il DVB-T2, molti appassionati potrebbero trovarsi di fronte all'impossibilità di seguire le partite della Nazionale Italiana di Calcio o gli atleti ai Giochi Olimpici.

Per tale motivo, Giampaolo Rossi ritiene che lo switch off al DVB-T2 debba essere rinviato a data da destinarsi, sebbene la TV pubblica sia pronta a livello di infrastrutture.



La questione DVB-T2 però riguarda anche le TV locali che, attraverso un comunicato diffuso dall'associazione Aeranti-Corallo (che rappresenta TV e radio locali), ha esortato il Governo ad andare avanti con il proprio piano e quindi procedere con lo switch-off a stretto giro in orologio. Le motivazioni portate avanti da Aeranti-Corallo sono molto semplici: la tecnologia DVB-T essendo obsoleta ha spazi radioelettrici limitati che non consentono alle televisioni locali di trasmettere i programmi a qualità tecnica buona ed in linea con i tempi che stiamo vivendo.

Secondo il presidente, "solo con il passaggio al DVB-T2 con codifica HEVC le TV locali potranno avere adeguati spazi di capacità trasmissiva e potranno diffondere i propri programmi con buona qualità tecnica, anche in HD". Ma non solo, Aeranti-Corallo ritiene che proprio gli Europei di Calcio e le Olimpiadi possano essere un volano per accelerare la transizione che, inevitabilmente, dovrà essere completata entro il 2024.