Dreame svela i robot per il 2024: c'è anche un tosaerba smart!

Nel mondo dei dispositivi smart per la casa, Dreame è ormai un player consolidato, soprattutto nel mercato europeo. Lo testimoniano gli ultimi dati di mercato: la compagnia fondata nel 2017 è cresciuta del 125% nell'anno fiscale 2023, con 160 milioni di euro di ricavi dalle sue vendite in Europa. I numeri dicono anche che Dreame è particolarmente amata in Italia, unico mercato europeo insieme alla Germania in cui la compagnia è la prima per market share nel segmento degli aspirapolvere robot. Al di là dei dati, però, anche la nostra recente prova del robot Dreame L20 Ultra dimostra la solidità dell'offerta della compagnia. Dopo il lancio italiano di Dreame L10s Pro Ultra Heat a fine gennaio, l'azienda torna ora alla carica con la presentazione europea della sua lineup primaverile di prodotti per la casa: l'evento - che si è tenuto ad Amburgo e al quale abbiamo avuto il piacere di partecipare - ci ha svelato il futuro dei robot aspirapolvere della serie X, delle scope elettriche della linea H e, soprattutto, una novità assoluta per il portfolio Dreame: il tosaerba robotizzato A1, che promette di portare in giardino la qualità dei prodotti per l'interno della compagnia.



Dreame Robotic Mower A1: dai robot per la casa a quelli per il giardino

Partiamo proprio dal robot tosaerba Dreame Robotic Mower A1, dunque, dal momento che esso rappresenta la proposta più innovativa di quest'anno del produttore cinese. «Il nostro primo obiettivo è stato quello di liberarci dei processi di installazione complicati e noiosi.

Per l'A1 non servono cavi o altri sistemi di installazione: grazie al suo sensore LiDAR 3D e alla tecnologia OmniSense 3D Ultra Sensing, il robot permette una mappatura automatica e veloce di ogni giardino, rendendo tutta l'esperienza quanto più intuitiva possibile fin dal primo utilizzo», conferma l'azienda. Altra peculiarità del prodotto è il sistema di zonizzazione del prato, che può essere personalizzato dall'utente attraverso l'app DreameHome - la stessa che gli utenti già utilizzano per i propri robot aspirapolvere. Il software permette di scegliere tra quattro diverse tipologie di taglio dell'erba, ovvero "Tutto", "Zona", "Area" e "Punto", e può generare persino un modello 3D del vostro giardino durante la mappatura. Sempre tramite l'app, potete anche aggiustare l'altezza delle lame: una scelta votata alla sicurezza, anche se l'impostazione manuale resta una possibilità. A proposito di sicurezza (e di comodità): Robotic Mower A1 prevede un sistema di blocco automatico delle lame quando il robot si solleva o si ribalta. E c'è anche la resistenza IPX6 all'acqua: ciò significa che dovreste poter pulire l'esterno del dispositivo con una canna dell'acqua senza rischiare di danneggiarlo o di entrare a contatto con le sue lame.



Ma come se la cava Robotic Mower A1 con un giardino vero? Teoricamente molto, molto bene: il percorso di taglio dell'erba è a U, il che - a detta di Dreame - garantisce dei risultati professionali, pari a quelli di un giardiniere umano. Il prodotto dovrebbe anche essere un campione di resistenza e di efficienza, garantendo il taglio di un'area fino a 1.000 metri quadrati nel giro di 24 ore. Inoltre, il sensore OmniSense 3D permette al robot di "vedere" gli ostacoli fino ad una distanza di 40 metri anche in condizioni di luce scarsa e di assenza di segnale Wi-Fi.

Ci è stato poi assicurato che il device presenta un sensore per il vento e la pioggia molto preciso ed è in grado di tornare alla stazione di ricarica da solo quando le raffiche si fanno troppo intense o i temporali troppo scroscianti. Tutte funzionalità che, però, non abbiamo ancora potuto testare con mano, visto il meteo decisamente avverso della nostra prova tedesca: la pioggia incessante e l'erba bagnata, insieme al terreno fangoso, non hanno permesso al Robotic Mower A1 di flettere i muscoli, anche se quel poco che abbiamo visto ci è sembrato promettente. Il dispositivo è disponibile dal 4 aprile al prezzo di 1.999 Euro, con una promozione di lancio fino al 18 aprile che vi permette di portarvi a casa un garage per robot (dal valore di 199 Euro) in modo completamente gratuito.



Dreame X40 Master ridefinisce la pulizia di casa

Nel segno della continuità sono invece i tre nuovi robot aspirapolvere della Serie X di Dreame, ovvero Dreame X30 Ultra, Dreame X40 Ultra Complete e Dreame X40 Master - quest'ultimo esattamente identico al modello X40 Ultra Complete nelle specifiche, ma con una base di dimensioni davvero minuscole per lo standard del mercato e perfetto per l'incasso nei mobili di casa, grazie ai due attacchi posteriori per la corrente elettrica e per l'impianto idraulico. La più grande novità comune a tutti e tre i robot è la tecnologia Dual Flex Arm, che permette di estendere leggermente gli spazzoloni per una migliore pulizia degli angoli delle stanze di casa (non diversamente da quanto abbiamo già visto nella serie Deebot T30 di Ecovacs, lanciata in Europa giusto un paio di settimane fa).

X40 Ultra e Master vantano la tecnologia chiamata "Sidereach Vacuuming", che permette di estendere la spazzola anti-detriti per raggiungere aree finora irraggiungibili, come lo spazio al di sotto di alcuni mobili e divani - ovviamente per una profondità di qualche centimetro. Altra differenza tra la serie X30 e la serie X40 è la pulizia automatica del mocio per il lavaggio del pavimento, che nei due robot più avanzati avviene a 70 °C, mentre nell'X30 Ultra si ferma a 60 °C. Nonostante ciò, tutti e tre i dispositivi vantano una base capace di "staccare" in automatico gli spazzoloni per pulirli e asciugarli al termine di ogni lavaggio (oppure quando non sono richiesti dal robot, per esempio in caso di pulizia semplice del pavimento). L'altra grande differenza tra le due sotto-serie della linea X è da ricercare nella potenza di aspirazione dei tre robot, pari a 12.000 Pa per X40 Ultra e X40 Master - che dunque rappresentano le due soluzioni top di gamma sul mercato - ma che scende a 8.300 Pa su Dreame X30 Ultra.



Inutile dire che il Dreame X40 Master è il fiore all'occhiello dell'intera lineup, grazie anche a quella che viene definita con buonissime ragioni una "Ultra Compact Station".

La base di ricarica è alta soli 28 centimetri e permette al robot di auto-svuotarsi dalla polvere e dall'acqua, facendovi dimenticare del dispositivo per ben 75 giorni di fila. Le soluzioni di refill dell'acqua e di ricarica elettrica "a muro" esistono anche per Dreame X40 Ultra e Dreame X30 Ultra, ma vanno acquistate a parte, mentre la loro base resta in linea con lo standard dimensionale del mercato, ed è alta circa il doppio di quella dell'X40 Master. Infine, vale la pena segnalare che tutti e tre i dispositivi supportano la tecnologia OmniDirt Detection, che usa l'IA e la fotocamera dei robot per identificare le macchie più ostinate e pulirle fino in fondo. La fotocamera, per concludere, può anche essere utilizzata - sempre mediante l'app DreameHome - per controllare la vostra casa (e i vostri animali domestici) al bisogno. Dreame X40 Ultra Complete arriverà in Italia il 9 aprile, ad un prezzo di 1.499 Euro. Per Dreame X30 Ultra e Dreame X40 Master, invece, ci sarà da aspettare un po' di più: i due prodotti faranno il loro debutto italiano rispettivamente a maggio e giugno, con prezzi pari a 1.399 Euro e a 1.699 Euro.



Il meglio per la pulizia della casa... e dei capelli!

Sempre nel campo della pulizia della casa, Dreame ha presentato la scopa elettrica H13 Pro, che combina la pulizia ad acqua e aria calda a 60°C con il lavaggio a spazzola a doppia rotazione.

Rispetto al predecessore H12 Pro (qui trovate la nostra prova di Dreame H12 Pro, se volete saperne di più), il modello di nuova generazione garantisce una pulizia umida e secca di qualità maggiore e un'esperienza priva di qualsiasi impegno per l'utente, dal momento che le spazzole dell'aspirapolvere elettrico si autopuliscono quando vengono posizionate nella base di ricarica. La potenza di aspirazione della scopa è pari a 18.000 Pa, mentre le sue spazzole girano a ben 520 RPM, garantendo una pulizia e un'asciugatura pressoché perfette anche per le macchie più ostinate. Inoltre, la spazzola vanta una testina a LED capace di illuminare anche gli angoli più bui di casa, permettendovi di identificare ed eliminare le macchie più nascoste. Infine, la scopa è dotata di un sensore capace di identificare i diversi tipi di sporco e di regolare la potenza di aspirazione e lavaggio di conseguenza, unendo l'efficienza energetica alla rimozione di virus e batteri grazie all'elettrolisi automatica dell'acqua. Secondo Dreame, questo processo - che non è mai arrivato prima in Europa - garantisce l'eliminazione del 99,99% dei germi dai pavimenti. Dreame H13 Pro sarà disponibile nel nostro Paese dal 5 aprile al prezzo di 599 Euro.



Per concludere, c'è il piccolo - ma per nulla trascurabile - Dreame Phon Pocket, un asciugacapelli da viaggio che si fa forte dell'esperienza acquisita con il lancio - un anno esatto fa - di Dreame Hair Glory. A questo giro, il phon diventa veramente portatile, grazie ad un form factor dalle dimensioni ridotte al minimo e a una lunga serie di accessori per tutti i gusti - specialmente per quanto riguarda il pubblico femminile. L'asciugacapelli, in uscita in Italia il 16 aprile, arriva infatti completo di un diffusore, di un arricciacapelli e di una piastra lisciante, in modo da garantire una capigliatura perfetta anche mentre vi trovate in viaggio.

In termini prettamente tecnici, sotto la scocca del phon troviamo un motore "high-speed" a 110.000 RPM, che secondo l'azienda garantirà un'asciugatura in tempi brevissimi, compresi tra i 40 secondi (per chi ha i capelli corti) e i 4 minuti (per chi invece li tiene più lunghi). Il prezzo del prodotto? Non è dei più bassi: parliamo di 169 Euro sul mercato italiano. Un pricetag piuttosto proibitivo, dato anche il tipo di dispositivo, che però viene giustificato dalla pletora di accessori e dall'ambizione di Dreame di rivaleggiare con Dyson e gli altri grandi nomi del settore.