Due mesi con Ecoflow Blade: il robot tagliaerba è ora più maturo

Ecolfow Blade è stato uno dei prodotti più innovativi presentati al CES di Las Vegas dello scorso gennaio. C'è voluto qualche mese per poterlo provare ma alla fine siamo riusciti ad averne uno, scoprendo un robot tagliaerba dall'elevato carico tecnologico ma ancora un po' acerbo, soprattutto nel software e nella gestione della vista 3D di cui è dotato.

Ne abbiamo parlato nella prova di Ecoflow Blade, ora però dopo qualche settimana di utilizzo in più e tanti aggiornamenti software possiamo dire che l'azienda cinese ha fatto un buon lavoro, ascoltando anche qualche nostro feedback che ha permesso di aggiungere delle funzioni utili e interessanti.

EcoFlow Blade, dove eravamo rimasti?

Durante la prima prova del Blade avevamo riscontrato diversi aspetti positivi ma anche alcuni negativi. Di positivo c'era sicuramente il design, un aspetto che può risultare marginale per un tagliaerba ma qui le linee aggressive del robot non sono solo una semplice facciata.

Grazie alle due ruote posteriori dentate e a quelle anteriori il Blade può ruotare su sé stesso e spostarsi con un'agilità impossibile per altri prodotti simili. Altro punto di forza è la semplicità nella configurazione, non servono cavi perimetrali perchè il movimento viene gestito tramite un'antenna GPS e tramite i sensori montati sul robot, che vanno a comporre il sistema X-Vision: c'è il Lidar ma anche un sensore IMU, così come un sensore che rileva il ribaltamento e una videocamera.

Una volta configurato il Blade si comportava in modo differente rispetto ai tradizionali tagliaerba, impostando percorsi decisamente più razionali, coprendo così al meglio l'area di taglio, per di più con tempi molto più ristretti, bastavano infatti circa 30 minuti per tagliare un'area di circa 100 mq.

Velocità e tecnologia c'erano tutte quindi, ma con qualche limite, a partire dalla configurazione iniziale, facile ma fortemente dipendente dalla copertura GPS. L'antenna era semplice da piazzare, un po' meno la base di ricarica, che doveva essere anche questa sotto copertura GPS.

C'erano poi dei limiti software nella visione 3D del robot, alle volte troppo conservativa nel misurare le distanze, senza contare che qualche piccola area del prato rimaneva non tagliata. Mancavano poi delle opzioni per personalizzare al meglio il robot sulla base del contesto di taglio, così come mancava una modalità di taglio manuale.

Gli aggiornamenti hanno fatto bene al Blade

A grandi linee questi erano i pro e i contro del prodotto, potete trovare più informazioni nella nostra prova originale di Ecoflow Blade. Ma cosa è cambiato da allora? Dobbiamo dire di essere rimasti sorpresi dalla quantità di aggiornamenti arrivati in questi mesi, praticamente a cadenza settimanale.

Se all'inizio i cambiamenti non erano molto visibili con le ultime release del firmware del robot e dell'applicazione abbiamo visto arrivate diverse opzioni, tra cui una delle più importanti che avevamo richiesto a Ecoflow durante la prova iniziale, ovvero il taglio in modalità manuale.

Fino a poco tempo fa era possibile muovere il robot dall'applicazione tramite un piccolo stick analogico virtuale, un'opzione utile ma incompleta, perché non era consentito spostare il robot manualmente e allo stesso tempo tagliare l'erba. Ora invece è possibile tagliare l'erba in modalità manuale, guidando quindi il robot nelle aree del prato di difficile accesso. Un esempio può essere quello di una piccola aiuola in giardino, dove il robot potrebbe fare fatica ad avvicinarsi, oppure i bordi del prato, sempre ostici da fare con precisione. Ora è possibile tagliare anche in queste zone in tutta facilità, guidando manualmente il robot e ottenendo così un taglio più omogeneo dell'area.

Migliorata è anche la vista 3D, che rimane sempre un po' troppo conservativa in alcuni casi, portando il robot a stare più lontano dagli ostacoli del dovuto, ma ora più personalizzabile. Sotto la voce "Miglioramento Intelligente" dell'applicazione è infatti possibile abilitare il rilevamento dei confini e quello degli ostacoli ad altezza ridotta. Il rilevamento dei confini conferma in parte la sensazione che avevamo avuto durante la prima prova, il robot era troppo dipendente dal GPS per il movimento, utilizzando poco i sensori e la cam installata a bordo.

Abilitando questa opzione il Blade utilizza la videocamera per rilevare i confini, come un muretto se presente, facilitandone lo spostamento quando il segnale GPS è debole.

Il rilevamento degli ostacoli ad altezza ridotta permette di abilitare o disattivare il rilevamento degli oggetti più piccoli di 10 cm, come possono essere dei semplici fiori nel proprio prato, in questo modo il robot non ci farà caso e continuerà con il taglio. Sempre in tema di automazione, Blade è ora in grado di ricordare le zone in cui si è bloccato per qualche motivo, evitandole. In generale il numero di errori durante il taglio, ad esempio il blocco del robot su un'ostacolo o il mancato rilevamento di un'oggetto, si è ridotto ed è ora prossimo allo zero, dopo decine di tagli abbiamo davvero visto crescere questo Blade, diventando un prodotto più maturo. Ora non manca nemmeno un'impostazione per decidere il verso nel taglio del prato, prima assente, e una per evitare che il robot giri su sé stesso a 360°, quest'ultima un'opzione utile per i prati più delicati, dove la giravolta improvvisa del robot potrebbe alzare delle piccole zolle di terreno.

Nelle prossime settimane torneremo a testare il robot per vedere se ci saranno ulteriori sviluppi, nel frattempo Ecoflow ha messo diversi tasselli che vanno a migliorare non poco l'esperienza d'uso di un dispositivo che speriamo di vedere evolvere ancora nel corso del tempo.