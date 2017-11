DVB-T2: tutto sullo switch-off delle polemiche

Se ne è parlato per lungo tempo ma ora la data sembra diventata definitiva. Dal 30 giugno 2022 verrà ufficialmente spento l'attuale segnale del digitale terrestre per dare il via ad un nuovo standard di trasmissione, il DVB-T2, molto simile al primo per concetto ma con profondi cambiamenti che, sotto quasi tutti i punti di vista, sconvolgeranno l'esperienza di visione di tutti i telespettatori italiani. La maggior parte dei televisori prodotti prima del 2017 diventerà inutilizzabile se non con l'aiuto di un decoder apposito che gli permetta di ricevere il nuovo segnale. Quattro anni di tempo per adeguarsi a un cambiamento ancora più radicale rispetto a quello storico del 2010 che aveva visto, tra mille polemiche, disagi e problemi, l'arrivo del digitale terrestre. La storia, seppur con modalità diverse, potrebbe ripetersi.

Parla la legge

L'articolo 89 della Finanziaria del 2018 regola in maniera finalmente netta il passaggio verso il nuovo standard del digitale terrestre. Il motivo riguarda una riorganizzazione totale delle spettro di frequenze, in modo che quelle "nobili", attualmente occupate dai canali TV, siano lasciate libere agli operatori telefonici per la nascita delle nuove reti mobili in 5G. Un passaggio obbligatorio, espressamente richiesto dall'UE e che in Italia comincerà, all'atto pratico, da gennaio del 2020, data in cui i canali cominceranno a spostarsi sulle nuove frequenze per un processo che andrà avanti per circa due anni e mezzo, fino al fatidico 30 giugno 2022, giorno in cui le vecchie frequenze non ci saranno più e tutti i canali saranno visibili solo con i nuovi standard. Il passaggio, un po' come accaduto con la prima ondata digitale, sarà differenziato a seconda delle aree geografiche e secondo un calendario di switch off che sarà deciso dall'Agenzia delle Telecomunicazioni. L'articolo 89 non fa altro che ufficializzare un passaggio già deciso da tempo e che aveva portato, dal 1° gennaio 2017, alla vendita dei soli apparecchi televisivi compatibili con il nuovo formato.

Cosa sono DVB-T2 e HEVC

Il T2 rappresenta un miglioramento dello standard DVB-T, quello di trasmissione in digitale terrestre in Italia già da parecchi anni, arrivato in sostituzione dell'ormai quasi del tutto dimenticato segnale analogico, scomparso dai nostri schermi nel 2010. I miglioramenti riguarderanno in primo luogo un aumento della qualità sonora e visiva di trasmissione, ma anche un miglioramento generale della qualità di ricezione. Questo nuovo standard permetterà la trasmissione degli stessi canali, anche in qualità maggiore, ma con un utilizzo molto ridotto delle frequenze. Altro nodo importante è quello della codifica, con l'HEVC che verrà utilizzato come standard comune per la compressione video. Si tratta di un sistema ad alta efficienza, ben più performante rispetto agli standard ad oggi in uso e vero baluardo per il futuro delle trasmissioni video. HEVC supporta l'altissima definizione delle immagini, già ampiamente misurata con i contenuti in rete, ma crea non pochi problemi alla maggior parte degli apparecchi televisivi ad oggi presenti nelle case degli italiani. Se il DVB-T2 da tempo non rappresenta un problema, lo è lo standard HEVC, compatibile quasi esclusivamente con i televisori venduti da inizio 2017. Questo perchè in Italia si è preferito puntare su un formato come l'HEVC, più pronto per il futuro ma anche di difficile gestione. In Francia, ad esempio, si è scelto l'Mpeg 4 per il passaggio al DVB-T2, che consente una maggiore compatibilità con TV e decoder in già in commercio.

Un passaggio complicato

Altro nodo piuttosto importante è quello del passaggio ai nuovi standard di trasmissione e alle nuove frequenze che, per forza di cose, non potrà essere graduale e contemporaneo come quello di sette anni fa. I motivi sono in primo luogo temporali, viste le tempistiche piuttosto strette decise dal Governo, ma anche tecnici. Lo switch-off dei canali sarà definitivo: una volta iniziate le trasmissioni nel nuovo formato bisognerà automaticamente "spegnere" quello vecchio. Si tratta di una differenza cruciale rispetto al 2010, quando i canali potevano occupare le nuove frequenze sul digitale e, allo stesso tempo, continuare a trasmettere anche in analogico. Tutto questo non sarà più possibile, rendendo il processo molto più complesso. Il 31 maggio del 2018 l'AGCOM redigerà il nuovo Piano di Assegnazione delle Frequenze, primo passo che deciderà quale capacità di trasmissione avrà ogni canale televisivo. Decise le nuove collocazioni si passerà allo switch off che, come in precedenza, non sarà contemporaneo in tutto il territorio ma vivrà di piccoli passi a livello locale. Regione per regione vedremo, quasi certamente, delle date diverse di switch-off e successivo passaggio al nuovo sistema di trasmissione. Il vero nodo sarà la ritrosia dei canali ad abbandonare il "vecchio" per passare al "nuovo": gli editori avranno il timore di una forte perdita di ascolti, visto che non saranno visibili sugli apparecchi che non saranno stati aggiornati in tempo. Mediaset e Rai hanno già affermato che non passeranno alle nuove frequenze finché non arriverà lo switch-off definitivo e anche gli altri gruppi televisivi potrebbero tirarsi indietro o addirittura presentare ricorso se verranno chiamati ad occupare le nuove frequenze troppo presto rispetto ai loro piani.

Quali problemi per gli italiani?

La situazione è parecchio complessa, soprattutto per il consumatore. Se è vero che tutti i televisori in vendita dal 2017 sono conformi con i nuovi standard, è altrettanto probabile che la maggior parte degli apparecchi ad oggi nelle case degli italiani potrebbe non esserlo. Difficile fare una stima precisa, ma si parla di circa 40 milioni di apparecchi che diventeranno inutilizzabili al momento dello switch-off: solo una percentuale minima di televisori, compresa tra il 5% e l'8%, è ad oggi compatibile con il DVB-T2 e il codec HEVC. Questo porterà ad un cambio di apparecchio per molti utenti, soprattutto per quelli acquistati parecchi anni fa, ma anche ad un'altissima percentuale di persone che preferiranno non cambiare televisore, avendolo acquistato negli ultimi tempi. Considerando che in Italia, ogni anno, vengono cambiati circa 4,5 milioni di televisori, nel 2022 sarebbero meno della metà i dispositivi compatibili con i nuovi standard; più della metà degli italiani avrebbe tra le mani un apparecchio vetusto e sostanzialmente inutilizzabile, almeno per le trasmissioni televisive. Questo porterà all'immancabile crescita della soluzione "di riserva", che per molti sarà quasi obbligatoria, l'acquisto di un decoder compatibile con i nuovi standard da affiancare alla propria televisione.

Ritorno al passato

Gli apparecchi di vecchia generazione che non verranno sostituiti entro il 2022 dovranno quindi essere affiancati da un decoder esterno che gli permetterà di essere perfettamente compatibili con i nuovi standard. Come accaduto nel 2010, ci sarà una corsa forsennata alla ricerca della magica scatoletta, con un ritorno al doppio telecomando e a un elemento da molti odiato per la sua scomodità e mai visto del tutto di buon occhio fin dalla sua comparsa nei negozi di elettronica. Un ritorno mal visto ma necessario, che comunque non comporterà una spesa eccessiva per l'utente, visti i prezzi ormai accessibili e le dimensioni ridotte dei decoder, alcuni dei quali disponibili sul mercato con prezzi di 25 o 30 euro. Lo Stato, consapevole dei disagi e della rabbia di una buona fetta di pubblico, dovrà giocarsela nel migliore dei modi. Nel vecchio passaggio i disagi erano stati nascosti dalla forza propulsiva della novità, dall'arrivo di tanti nuovi canali e dal debutto della pay tv di Mediaset. Il tutto era inoltre edulcorato da un passaggio graduale e preparato con maggiore accortezza. In questo caso, a livello di immagine, non ci si potrà giocare nessuna di queste carte, visto che le novità saranno ben poche, limitate al probabile - ma non certo - aumento della risoluzione dei canali, che dovrebbero diventare più o meno tutti in alta definizione. Anche gli investimenti per favorire l'acquisto dei decoder potrebbero non bastare per accontentare tutti: dei circa 2 miliardi acquisiti con la vendita delle frequenze per il 5G, lo stato reinvestirà circa 750 milioni per favorire il passaggio al nuovo digitale. Di questi solo 100, divisi in quattro tranche annuali da 25 milioni, saranno utilizzati per finanziare l'acquisto dei decoder, un'inezia rispetto al numero di utenti coinvolti nel cambiamento. Questo porterebbe la maggior parte del pubblico a comprare un decoder di tasca propria, senza nessun sostegno da parte dello stato. C'è poi la possibilità, da non sottovalutare, che anche le antenne dovranno subire un adeguamento per ricevere le nuove frequenze, un altro disagio che potrebbe diventare di grandi proporzioni quando tanti utenti inizieranno a chiedere all'unisono l'intervento di un tecnico per l'impossibilità di vedere i nuovi canali.

Quali televisori comprare? Quali sostituire?

Tra tv sul mercato e apparecchi già presenti nelle case degli italiani diventa davvero difficile districarsi. Va detto che dal 1° luglio 2016 i produttori sono stati obbligati a immettere sul mercato solo televisori conformi al nuovo standard DVB-T2 e al codec HEVC a 10 bit, cui va aggiunto il già citato obbligo per i rivenditori di non proporre più in vendita le vecchie tv dal 2017. Per favorire il passaggio è stata comunque offerta la possibilità di finire le scorte dei vecchi apparecchi vendendoli insieme ad un decoder abilitato per le nuove specifiche. Ad oggi è comunque improbabile che i rivenditori abbiano nei loro scaffali degli apparecchi così vecchi e, se li avessero, sarebbero comunque obbligati a venderli abbinati a un decoder. Più complicata la situazione delle TV attualmente nelle case degli italiani. Solo quelle prodotte tra il 2015 e il 2016 supportano lo standard DVB-T2 e il codec HEVC. Basta tornare indietro al biennio precedente, il 2014-2015, per trovare tv conformi allo standard DVB-T2 ma senza la possibilità di supportare il codec HEVC. Quelle precedenti invece, prodotte fino al 2014, non supportano ne l'uno ne l'altro standard. In questi casi i consumatori saranno "obbligati" ad agire per guardare la TV in futuro. Attenzione anche ai decoder: questi, oltre allo standard DVB-T2, dovranno essere compatibili con il codec HEVC a 10 bit e non a 8 bit.

Quattro anni di fuoco

Quello che ci attende fino al 2022 sarà un periodo di fuoco, in cui non mancheranno le polemiche e le modifiche alla legge, per non parlare dei ricorsi e dei conseguenti e immancabili ritardi. Molte emittenti, per paura di vedere compromessi i loro interessi, ricorreranno in appello per ritardare il più possibile l'adeguamento alle nuove norme. Come di consueto non si parlerà ampiamente di questo importante cambiamento fino a quando non sarà troppo tardi per correre ai ripari. Già ora i disagi paiono talmente insormontabili e preoccupanti da portare ad un immancabile slittamento della scadenza, non vogliamo nemmeno immaginare cosa succederà quando le prime regioni saranno obbligate allo switch-off. Scenari foschi, cui si unirà un percorso legislativo complesso che coinciderà con le elezioni e un cambio di Governo che potrebbe cambiare ulteriormente le carte in tavola. Quel che è certo è che prima o poi, nel 2022 o più avanti, il passaggio avverrà, con tutte le polemiche e i disagi del caso. La paura di molti è che tutti questi disagi non porteranno a nessun miglioramento concreto e che le tecnologie su cui si sta puntando diverranno obsolete nel giro di qualche anno. La Svizzera ha già da tempo deciso di spostare tutti i canali in HD sul satellite, limitando al digitale solo quelli a definizione standard. La banda satellitare è abbondante e costa un decimo rispetto a quella digitale e rappresenta per molti il vero futuro delle trasmissioni TV ad alta definizione. Per ora però, almeno in Italia, questo passaggio è da escludersi: dovremmo sopportare l'ennesimo switch-off che, vista anche la disaffezione delle nuove generazioni alla TV tradizionale e la crescita sempre più forte dei servizi internet e dello streaming, potrebbe dare il colpo definitivo alla popolarità della televisione agli occhi degli italiani, sempre più indisposti a guardare i contenuti in modo tradizionale e a pagare il tanto odiato canone. La TV non sarà più la stessa, e nemmeno il pubblico, ammesso che un pubblico in futuro ci sarà ancora.