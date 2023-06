EcoFlow Delta 2 Max: una batteria portatile può alimentare un ufficio?

Il mercato è stato letteralmente invaso dalle batterie portatili. Da EcoFlow a Bluetti, passando per tanti altri brand, sono in molti oggi a proporre questi prodotti, in pochi però possono vantare la qualità messa in campo proprio da EcoFlow. L'azienda ha da poco aperto la sua prima sede europea a Dusseldorf, e ha lanciato il modello Delta 2 Max, caratterizzato dall'utilizzo di batterie LFP e da un software semplice da usare ma completo.

Molto spesso dispositivi di questo tipo sono associati all'utilizzo all'aria aperta e sono una manna per camperisti e campeggiatori, ma tornano utili anche in casa, soprattutto se si hanno esigenze particolari. Ecco perché abbiamo messo alla prova EcoFlow Delta 2 Max inserendola all'interno di un impianto di accumulo solare preesistente, delegandogli il compito di alimentare un intero ufficio.

I numeri di Delta 2 Max

Prima di entrare nella prova vera e propria è meglio capire cosa offre la batteria Delta 2 Max. All'esterno è realizzata con un policarbonato molto solido e di qualità, con due maniglie che servono per trasportarla con più facilità. Il peso è di 23 Kg, possono sembrare tanti ma vista la capacità di accumulo siamo di fronte a una soluzione piuttosto leggera.

Sono presenti tanti connettori per alimentare i dispositivi più disparati, troviamo quattro prese CA di tipo schuko che possono erogare fino a 2400W (3100 con X-Boost attivo), quattro porte USB A (2 da 12 W e due da 18 W), due USB C (100W Max per porta) e una presa accendisigari da 12 v. Delta 2 Max può accumulare fino a 2048 Wh, ma sul lato destro ci sono due prese di espansione, per collegare fino a due batterie supplementari: in questo caso la capacità massima raggiunge i 6144 Wh.

Le batterie utilizzate sono di tipo LiFePO4 di ultima generazione e sono state pensate per mantenere l'80% della capacità anche dopo 3000 cicli di ricarica, per un tempo di utilizzo che l'azienda stima in circa 10 anni. La ricarica può avvenire in diversi modi, sia direttamente dalla presa AC che attraverso dei pannelli solari esterni, a 2300 W nel primo caso e a 1000 W nel secondo: questo significa che attaccandola alla prese si può ricaricare dallo 0 al 100% in 81 minuti, mentre con i pannelli il tempo sale a circa due ore e mezza. L'energia in entrata e in uscita è visibile dallo schermo frontale, ma in realtà è molto più semplice farlo dall'applicazione.

Espandere un sistema di accumulo esistente? Si può fare!

A cosa serve una batteria come Delta 2 Max? Si risparmia davvero se la si utilizza insieme a dei pannelli solari da balcone e a un inverter, come nel sistema EcoFlow PowerStream? Iniziamo subito col dire che se l'obiettivo è risparmiare allora meglio valutare bene l'acquisto, perchè un sistema come PowerStream può richiedere anche più di 10 anni per rientrare dalla spesa.

Il kit che comprende Delta 2 Max, due pannelli da 400 W, inverter ibrido e tutto il necessario per il montaggio costa infatti 2700 euro, mentre la sola batteria può essere acquistata per 2099 euro.

Una batteria di questo tipo la si compra soprattutto se si hanno necessità particolari, come possono averle i camperisti, o chi deve mantenere accesi dispositivi anche in assenza di energia, ad esempio durante un blackout. Dai computer a macchinari medici, Delta 2 Max trova la sua utilità in molti ambiti diversi, dipende tutto dalle proprie esigenze.

Per il nostro test abbiamo deciso di utilizzare Delta 2 Max con due scopi precisi: da un lato espandere un sistema di accumulo fisso già esistente, dall'altro alimentare un intero ufficio staccandolo dal resto dell'impianto, in modo che possa essere operativo anche in caso di blackout.

L'impianto solare domestico che abbiamo utilizzato genera 5.94 Wp mentre il sistema di accumulo può immagazzinare 4.8 kWh, a cui si aggiungono i 2 kWh della Delta 2 Max. Alla batteria abbiamo collegato direttamente una workstation di fascia alta con processore Intel i9 13900K e una RTX 4090, un secondo PC con processore i5 13600K e una RTX 3050, un sintoamplificatore, una soundbar, un Amazon Echo 8, due monitor (un LG C2 OLED da 48" e un NZXT Canvas 32Q), una lampada Philps Hue e una stampante laser. Già a questo punto i dispositivi connessi sono tanti e potenzialmente energivori se utilizzati al massimo, ma abbiamo voluto spingere maggiormente vista la capacità di questa batteria e così abbiamo collegato anche una macchina per il caffè di piccole dimensioni, un ripetitore eero per il Wi-Fi, un sistema di sorveglianza Arlo e anche due pesi massimi in quanto a consumi: un freezer da 90 l costantemente acceso e un condizionatore Olimpia Splendid Unico Pro.

La prima cosa che abbiamo notato, e che fa riflettere molto su come viene consumata l'energia nelle case, è il consumo con i dispositivi spenti ma collegati (escluso il frigorifero e Amazon Echo, che rimangono sempre accesi), visibile direttamente dall'applicazione EcoFlow: tutte queste apparecchiature assorbono circa 140 W costanti, che si fanno sentire poi in bolletta.



Grazie alla presa smart di EcoFlow abbiamo automatizzato i cicli di carica-scarica, preservando la durata della batteria nel tempo, il tutto con estrema facilità. Durante le ore di sole la presa è attiva e così la batteria funziona da semplice backup, utilizzando l'energia in arrivo dai pannelli solari per mantenersi carica e allo stesso tempo alimentare i dispositivi connessi.

Le ventole si fanno sentire solo durante la ricarica, una volta raggiunto il 100% il dispositivo è inudibile nella stanza che abbiamo utilizzato per la prova, una caratteristica tutt'altro che scontata per prodotti di questo tipo e che rendono Delta 2 Max perfetta per l'uso in ambienti chiusi.

In caso di mancanza di corrente l'energia immagazzinata viene usata per mantenere acceso l'intero ufficio: abbiamo fatto diverse prove e siamo riusciti a mantenere accesi contemporaneamente due PC e il condizionatore (sia in modalità caldo che freddo), oltre al freezer, due schermi e a tutti dispositivi sempre attivi, come il sintoamplificatore, la soundbar e Amazon Echo. Siamo arrivati a circa 1500 W di picco senza alimentazione esterna e senza problemi, con questo consumo si ha circa un'ora e quindici minuti di autonomia, quanto basta per superare la maggior parte dei blackout.

Quando il sole cala e non arriva più energia dai pannelli la presa smart si spegne e a questo punto il sistema viene alimentato totalmente tramite EcoFlow Delta 2 Max, che può così gestire per tutta la notte il consumo dell'ufficio quando non utilizzato, quei 140 W costanti di cui parlavamo prima che non devono più essere alimentati dalle batterie del sistema di accumulo fisso.



Grazie ai 2048 Wh in più della batteria portatile abbiamo raggiunto l'obiettivo di una totale indipendenza energetica, visto che le batterie del sistema di accumulo fisso ora riescono ad alimentare lo stabile per tutta la notte, delegando alla Delta 2 Max l'approvvigionamento di energia nell'ufficio quando non utilizzato.

In un contesto dove sono già disponibili dei pannelli fotovoltaici fissi è molto semplice sfruttare le potenzialità di EcoFlow Delta 2 Max, ma cosa succede se invece si utilizzano i pannelli portatili e il Microinverter, ovvero il kit PowerStream appena lanciato dall'azienda? L'inverter serve a gestire la produzione e lo stoccaggio dell'energia, utilizzandola di giorno per caricare la batteria e per fornire energia a tutto ciò che è connesso ad essa, sfruttando poi quella immagazzinata quando non c'è più luce. É certificato IP67 e può essere messo all'esterno dell'abitazione, ad esempio sul balcone o in cortile.

L'azienda vende due tipologie di pannelli fissi, da 100 W flessibili e 400 W rigidi, ma se ne possono installare anche di terze parti, basta sempre tenere in considerazione che in ingresso non possono entrare più di 800 W dai pannelli verso l'inverter, suddivisi su due canali. Per la nostra prova abbiamo piazzato quattro pannelli da 100 W in cortile, una configurazione non proprio ideale visto che impiega parecchio tempo per caricare la batteria. I tempi di ricarica in questo caso sono molto variabili, dipende dal posizionamento dei pannelli, dalla posizione geografica in cui ci si trova, dalla presenza di foschia, insomma, le variabili in gioco sono molte.

Resta il fatto che il sistema funziona ed è facile da installare, meglio però puntare ai pannelli da 400 W se si vuole utilizzare PowerStream sul balcone, che riescono a caricare molto prima la batteria.

Una soluzione di questo tipo può tornare comodo in diversi ambiti, ma ribadiamo quanto detto prima: il risparmio in bolletta non è certamente il motivo principale per cui acquistare un sistema di questo tipo. Servono altre motivazioni, sta a voi capire quali e se questi dispositivi fanno al caso vostro.