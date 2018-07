Elon Musk entra nel mercato smartphone con Tesla Quadra?

segue da sempre con passione tutto ciò che riguarda la tecnologia: qualsiasi cosa abbia un chip stuzzica la sua curiosità. Sviluppa anche applicazioni per vari sistemi operativi (sia su ambiente desktop che mobile). E' l'autore del libro "Generazioni e tecnologia in un notch". Potete seguirlo su Instagram Google+ . Potete comprare i suoi libri su Amazon

Elon Musk, CEO di SpaceX e Tesla, è al centro dell'attenzione mediatica ormai da diverso tempo, nel bene e nel male. Basti pensare al lancio della sua "vecchia" macchina su Marte e alle più recenti polemiche con il sommozzatore inglese che aveva salvato i 12 ragazzi in Thailandia. Sappiamo bene come da un personaggio del genere ci si possano aspettare novità inattese da un giorno all'altro e non ci stupisce, dunque, il propagarsi di rumor che vorrebbero l'approdo di Tesla nel mercato smartphone con un dispositivo denominato Quadra.

Tesla Quadra: il primo smartphone di Musk presto in arrivo?

L'interessante indiscrezione è stata lanciata da SlashLeaks, che ha divulgato online anche le prime presunte foto del dispositivo. Da esse possiamo notare come il display di Tesla Quadra dovrebbe essere particolarmente ampio e disporre di un notch in alto. Molto interessante il fatto che i bordi siano essenzialmente ridotti all'osso, con Musk che potrebbe voler creare uno smartphone con screen-to-body ratio superiore a tutti i dispositivi in commercio. D'altronde, il CEO di Tesla ci ha abituato a idee del genere. Guardando la back cover, invece, notiamo una probabile dual cam con sviluppo orizzontale posta in alto a sinistra, mentre al centro fa capolino in bella vista il logo dell'azienda californiana.



Stando ai rumor, lo smartphone si chiamerebbe Tesla Quadra e potrebbe essere lanciato già nei prossimi mesi. Tuttavia, ricordiamo che oramai stampare in 3D elementi di questo tipo è piuttosto semplice, per cui la probabilità che si tratti di un fake è elevata . Vi invitiamo dunque a prendere le informazioni contenute in questo articolo con la dovuta cautela, anche perché non sappiamo nulla di più sul presunto smartphone di Elon Musk.