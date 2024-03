Elon Musk sorprende tutti con Neuralink e il paziente umano 'telecinetico'

Elon Musk è un personaggio controverso, famoso per le sue posizioni spesso opinabili (se vi siete persi gli ultimi sviluppi, Musk ha ammesso il suo utilizzo di ketamina). Tuttavia, è indubbio che le sue aziende, da Tesla a SpaceX, riescano spesso ad attirare l'attenzione pubblica per via dell'impatto che hanno o potrebbero avere in futuro sulla società.

Oltre alle due più famose, Musk è anche il fondatore di società come The Boring Company e cofondatore di Neuralink. Quest'ultima, dedicata alle neurotecnologie e alle interfacce cerebrali, ha recentemente fatto notizia grazie al primo impianto eseguito apparentemente con successo e al primo, per così dire, "paziente telecinetico".



Il video del paziente

A febbraio 2024 circolavano già notizie sulla sperimentazione clinica di Neuralink condotta sul primo paziente umano, con risultati promettenti: Musk aveva annunciato che il paziente era in grado di muovere il cursore del mouse semplicemente con il pensiero. Tuttavia, questa dichiarazione non era supportata da prove visive, al contrario della più recente presentazione di marzo 2024.

Stiamo parlando di una diretta su Twitter/X di circa 9 minuti in cui il paziente, Nolan Arbaugh, mostra come sia capace di giocare a scacchi con la mente. Il video ha ottenuto più di 80 milioni di visualizzazioni.

Il nuovo aggiornamento sul progetto ha suscitato clamore, rivelando che Arbaugh, diventato tetraplegico dopo un incidente durante un tuffo, può per l'appunto controllare il mouse con il pensiero.

Grazie al dispositivo Neuralink, il chip Telepathy, Arbaugh può svolgere varie attività come giocare a scacchi, divertirsi col videogioco strategico Civilization VI (sua grande passione da prima dell'incidente) e studiare lingue straniere senza bisogno di tastiera o mouse fisici.

Arbaugh deve il suo recupero funzionale a un impianto costituito da cinque componenti: una batteria wireless ricaricabile, 64 fili, 1.024 elettrodi collegati al cervello, microchip trasduttori dei segnali cerebrali e una capsula esterna realizzata con materiali biocompatibili.



L'operazione è stata eseguita su Arbaugh a gennaio 2024 e prevede che un robot, appositamente progettato, impianti precisamente i fili attraverso un ago più sottile di un capello umano. Secondo il racconto dello stesso paziente, il processo è stato relativamente semplice e gli ha permesso di lasciare l'ospedale soltanto un giorno dopo l'intervento. Dopo aver provato il dispositivo, Arbaugh ha affermato: "Pazzesco: sono telecinetico", verificando un aumento significativo della propria autonomia nell'interazione con la tecnologia. "È un po' come usare la Forza sul cursore: posso muoverlo quando voglio. Devo solo fissare qualcosa sullo schermo".

Tuttavia, ci sono ancora sfide importanti da superare prima che Neuralink possa realizzare completamente le sue ambizioni. Arbaugh sostiene, però, che il chip abbia già cambiato la sua vita e auspica che possa cambiare il mondo.

Tra gli obiettivi futuri di Neuralink, c'è anche quello di consentire, alle persone che ne hanno perso capacità, di camminare nuovamente.