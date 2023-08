Elon Musk vs Mark Zuckerberg: niente scontro, niente Italia né beneficenza

Nel bel mezzo di un caldo record che ha investito l'Italia in queste settimane di agosto, nel mondo Tech (e non solo) non si è - quasi - parlato d'altro: Elon Musk contro Mark Zuckerberg in una fantomatica cage fight.

Vista inizialmente un po' da tutti come uno scherzo, ennesima ghiotta occasione da meme, poi si è quasi concretizzata: la lotta tra due delle figure più in vista del settore non poteva che fare il giro del mondo. Eppure, una parte importante di questa vicenda coinvolge proprio il nostro Paese, l'Italia, tra informazioni a metà, bugie, annunci prima del tempo e tanto altro. Tutto in ogni caso parte da un solo nome.



Elon Musk vs Mark Zuckerberg: la sfida dell'imprenditore di X

Quando si pensa a Tesla, SpaceX, Twitter, X, Neuralink e simili, il nome che accomuna tutte queste grandi realtà è solamente uno: Elon Musk. Conosciuto per le sue straordinarie imprese nei campi più disparati, la storia dell'imprenditore affonda le sue radici in PayPal, servizio ancora oggi ampiamente utilizzato per i pagamenti. Certo, prima ancora c'erano Zip2 e X.com (nome oggi tornato fortemente di moda), ma un po' tutti collocano gli inizi di Musk in quel di PayPal.

La sua scalata al successo inizia proprio dopo che quest'ultima viene venduta a eBay nel 2002, per una cifra di 1,5 miliardi di dollari. È infatti proprio nel giugno dello stesso anno che viene fondata SpaceX, mentre Tesla sarebbe entrata nella vita di Musk nel 2004.

L'ascesa che lo renderà uno degli imprenditori più conosciuti al mondo, che si interseca anche con la fondazione dell'organizzazione OpenAI nel 2015 (Musk si sarebbe poi allontanato dal progetto, mentre OpenAI avrebbe fatto parlare di sé soprattutto per il lancio del chatbot IA ChatGPT), ci porta dunque ai giorni nostri, alla controversa acquisizione di Twitter che tanto ha tenuto banco nel 2022.

La figura di Musk inizia a far parlare di sé in ben altri toni già nel 2018, quando proprio su Twitter l'imprenditore pubblicò quel "funding secured" legato a Tesla che gli sarebbe costato delle cause dagli azionisti e avrebbe attirato l'attenzione sull'utilizzo sconsiderato del social network dei cinguettii da parte dell'imprenditore.



Al 2023, la pubblicazione di tweet/post da parte di Musk è ormai entrata per certi versi nell'ecosistema del personaggio. Che si tratti di affermazioni assurde su Coca-Cola o addirittura di insinuazioni sulla questione Bronny James (con conseguente fact check di Community Notes scomparso), definire il suo personaggio e il suo comportamento sul web come "fuori dalle righe" sarebbe riduttivo.

Tanto da portare la stampa USA, tra cui anche The Verge, a interrogarsi su quanto le dichiarazioni di Musk possano davvero essere affidabili al giorno d'oggi, suggerendo di iniziare a trattare coi guanti quanto pubblicato online dall'imprenditore, adottando un approccio scettico nella copertura.

Ci sarebbero fiumi di parole da spendere sui controversi tweet pubblicati da Musk e sul rebranding di Twitter in X, nonché sulla nuova società xAI che si prefigge l'obiettivo di "comprendere la reale natura dell'universo", ma ad agosto 2023 la vicenda che ha attirato ancora una volta l'attenzione di tutto il mondo sull'imprenditore consiste in una fantomatica sfida lanciata al suo rivale Mark Zuckerberg. Un combattimento di arti marziali miste (MMA): una cage fight trasmessa in diretta Web per gli spettatori di tutto il mondo. Tutto è nato il 21 giugno 2023, quando, nell'ambito di una delle ormai abituali assurde conversazioni tra Musk e i suoi sostenitori sul Web, l'imprenditore scrisse in un tweet di essere pronto per una cage fight se Zuckerberg avesse accettato.

Inizialmente la proposta sembrava un po' a tutti assurda, ma col passare delle settimane la cosa si è fatta sempre più concreta, fino ad arrivare, a inizio agosto 2023, a un Mark Zuckerberg che accetta definitivamente la sfida, anche in risposta a diversi altri tweet di Musk.

Di lì è successo praticamente di tutto: la notizia ha fatto il giro del mondo, i due hanno iniziato a mostrarsi in foto in cui si allenavano per la sfida (più Zuckerberg che Musk, in realtà) e tutti hanno iniziato a cercare di comprendere dove potesse svolgersi la fantomatica cage fight. In un post su Threads, il nuovo social network di Zuckerberg, quest'ultimo ha affermato di prendere sul serio le arti marziali miste, indicando che lo scontro sarebbe dovuto essere patrocinato da organismi professionali come l'UFC.

Il CEO di Meta, inoltre, ha anche proposto una data per lo scontro, sabato 26 agosto 2023, lasciando anche intendere di non credere più di tanto a Musk, in quanto tutto ciò che aveva e avrebbe detto in futuro in merito a questa vicenda non sarebbe stato concordato tra le parti.

Dall'altra parte, Musk ha iniziato ad annunciare che l'evento sarebbe stato trasmesso sul suo social network, nonché a sciorinare informazioni relative al fatto che i proventi sarebbero andati n beneficenza per i veterani dell'esercito statunitense.

Questo, però, prima che Musk affermasse di doversi operare, ma la parte più assurda della vicenda deve ancora arrivare.

Totalmente a sorpresa, nella giornata dell'11 agosto 2023 arriva un annuncio importante. Musk afferma che la cage fight si farà in Italia, indicando l'approvazione di Giorgia Meloni (Primo Ministro italiano) e Gennaro Sangiuliano (Ministro della Cultura). L'imprenditore affermò di aver ottenuto accesso a una "location epica" legata in qualche modo all'Antica Roma. Tutto lasciava pensare al Colosseo e questa volta sembra essere ormai cosa fatta: arriva persino un tweet di Sangiuliano che conferma l'accordo, ma l'evento "non sarà a Roma".

Si citano persino una "ingente donazione a due importanti ospedali pediatrici italiani", che Musk si sarebbe ricordato di annunciare solamente con un tweet tardivo rispetto al primo annuncio relativo agli scopi benefici dell'incontro.

Si va da Pompei all'Arena di Verona, la cage fight riceve proposte praticamente in tutta Italia. A fine agosto 2023, quando è ormai chiaro che non ci sarebbe stato alcun combattimento, arriva persino una proposta da Prezzemolo di Gardaland. Prima che il bluff di Musk diventasse evidente per tutti, però, a riportare tutti coi piedi a terra ci ha pensato un post di Mark Zuckerberg, in cui il CEO di Meta ha spiegato che era giunta l'ora di "andare oltre", che dall'altra parte c'era una persona che non si è comportata seriamente. Zuckerberg spiega a quel punto di aver proposto una data e di aver valutato accordi con Dana White, presidente della UFC, per realizzare un combattimento in grado effettivamente di raccogliere fondi in beneficenza. Tuttavia, la risposta di Musk, al netto della questione dell'operazione, è stata quella di fare l'incontro nel giardino di casa di Zuckerberg.

Non è finita qui, in quanto nella giornata del 14 agosto 2023 Musk ha detto di voler andare a casa di Zuckerberg, a Palo Alto (California), per mettere alla prova al contempo l'FSD di Tesla (Full Self Drive: l'autopilot, per intenderci) e una nuova presunta funzionalità di livestreaming di Twitter X.

L'imprenditore affermò di voler chiedere a Musk di fare il combattimento nel suo giardino e di trasmetterlo in diretta proprio su X, cosa che però si sarebbe poi rivelata solamente un'altra bugia.

Si sarebbe poi scoperto, tra l'altro, che Musk non era nemmeno vicino a Palo Alto, in quanto si trovava a Cleveland. La vicenda per Zuckerberg però era già bella che archiviata, tanto da rispondere tramite un portavoce di non trovarsi a Palo Alto e che non aveva la minima intenzione di lottare con una persona che si fosse presentata davanti a casa sua.

Da lì in poi non sono più arrivate comunicazioni sulla vicenda da parte di Zuckerberg, mentre Musk ha deciso di scrivere a Sangiuliano in italiano. Il messaggio recitava che l'intento sarebbe stato quello di promuovere l'Antica Roma con l'aiuto di esperti e al contempo fare beneficenza. Musk ringraziò dunque il ministro per la gentilezza e la disponibilità, affermando che Zuckerberg avrebbe rifiutato l'offerta in quanto non interessato a questo approccio.

L'imprenditore si è comunque detto sempre pronto a combattere, esplicitando però che dall'altra parte ci sarebbe stata la volontà di partecipare solamente attraverso un'organizzazione tramite la UFC. Peccato che il primo a fare riferimento a un'arena legata all'organizzazione di arti marziali miste statunitense fosse stato lo stesso Musk, dato che in un tweet del 22 giugno 2023 aveva esplicitato di voler combattere al Vegas Octagon, cosa che implicava inequivocabilmente un coinvolgimento dell'UFC. Insomma, non era nemmeno stato Zuckerberg a tirare in ballo per primo l'organizzazione.

Il tweet di Musk è stato pubblicato il 17 agosto 2023, ma vale la pena fare un salto a qualche giorno prima, a Ferragosto. Prima di scrivere a Sangiuliano, infatti, l'imprenditore aveva pubblicato un tweet in cui faceva una sorta di riassunto della vicenda dal suo punto di vista. Musk ha scritto di aver scherzato sulla sfida, ma di aver poi ricevuto una controproposta da Zuckerberg (peccato che i tweet siano pubblici e dicano il contrario di ciò che afferma Musk).

Qui arriva però una delle più grandi bugie di Musk: l'imprenditore ha affermato infatti che l'Italia gli avrebbe offerto il Colosseo, quando in realtà il Governo Italiano ha sempre negato di averlo fatto (come si legge anche in un fact check effettuato sul tweet di Musk dallo stesso sistema Community Notes di Twitter X, che tra l'altro per un certo periodo era scomparso ma che al momento in cui scriviamo risulta tornato visibile).

A questo punto, la narrativa di Musk prosegue spiegando che Zuckerberg si sarebbe rifiutato di partecipare all'incontro, quindi lui avrebbe proposto di lottare a casa del rivale in quanto "spazio sicuro". Tuttavia, visto che Zuckerberg non era a Palo Alto, sarebbe saltato tutto. Manco a dirlo, cercando di ribaltare di nuovo la situazione dando la colpa al CEO di Meta.

Dopo il tweet di Musk rivolto a Sangiuliano, nessuno ha più fatto riferimento a livello ufficiale alla vicenda, che a questo punto pare essersi arenata definitivamente. Insomma, niente beneficenza, niente evento in Italia, niente diretta streaming su vari social network, niente organizzazione della lotta da parte delle fondazioni private e niente Colosseo (tutte cose promesse e addirittura annunciate esclusivamente da una parte, ovvero quella di Musk).

Ciò che ne rimane è un Musk che continua a parlare male di Facebook, arrivando addirittura, il 23 agosto 2023, ad affermare che quel social network manipolerebbe le persone essenzialmente ovunque nel pianeta Terra.

Nel frattempo, già a giugno 2023 era emerso lo spettro dell'uso di ketamina per Elon Musk.

Si fa riferimento a una presunta depressione dell'imprenditore, cosa che a fine agosto 2023 è tornata a far discutere anche sulle pagine di Futurism, in quanto di mezzo ci sarebbero delle persone a conoscenza dei fatti che avrebbero indicato l'uso di tale sostanza come possibile fonte dei sempre più strani comportamenti di Musk.

La presa in giro all'Italia sulla location di un evento inesistente (e sulla relativa beneficenza) rischia di finire quasi in secondo piano rispetto a una questione che va ancora oltre, nel caso in cui i report provenienti dall'estero dovessero rivelarsi veritieri. A tal proposito, il Wall Street Journal cita come primo nome di un presunto movimento psichedelico della Silicon Valley proprio quello dell'imprenditore sudafricano.