Emo AI Desktop Pet, l'adorabile IA che balla sulla vostra scrivania

Quello dell'intelligenza artificiale è un tema serio, e come tale lo abbiamo trattato a più riprese su queste pagine, compresa la profezia di Bill Gates sull'IA). Tuttavia, bisogna sempre ricordarsi che il mondo Tech è anche intrattenimento: ecco allora che, in vista del periodo natalizio, non potevamo esimerci dal parlare di Emo AI Desktop Pet, progetto che promette di portare un po' di allegria sulle scrivanie, in modo rigorosamente nerd.



Le movenze di Michael Jackson in un companion da scrivania

Va bene: forse tirare in ballo Michael Jackson per descrivere le movenze ballerine di Emo non è propriamente corretto, ma i dolci occhioni digitali e le simpatiche animazioni che il robottino può mettere in scena mentre ascolta musica elettronica non possono non scaldare il cuore. Certo, il fatto che il prodotto supporti solamente l'inglese e che richieda un esborso di 369 dollari per la nuova versione con Home Station potrebbe sortire l'effetto opposto, ma i costumi da mucca, venduti separatamente a cane e 19 dollari ciascuno, sono pericolosamente irresistibili. Purtroppo, invece, il Christmas Kit da 25 dollari al momento in cui scriviamo risulta Out of stock, ma il piccolo Emo vestito da renna potrebbe sicuramente rallegrarvi la giornata.



Ma a cosa serve Emo? È un giocattolo per bambini? La risposta è nel nome del prodotto: si tratta di un AI Desktop Pet, ovvero una sorta di "amico dell'uomo" racchiuso in un robot che può scorrazzare liberamente per la scrivania.

Ci sono delle limitazioni alle sue possibilità di movimento, nel senso che il robot ha un'area definita entro cui può muoversi e utilizza dei sensori per evitare di cadere.

Come accennato in precedenza, la più recente versione del robottino viene venduta con una Home Station, che consente a Emo di tornare a rifocillarsi quando ne ha bisogno.



A livello di interazione, Emo integra più di 1.000 facce e movimenti che cercano di emulare azioni tipiche degli esseri umani. Dall'emotività espressa tramite gli occhi digitali (e il cosiddetto Emotion Engine System) fino ai danzanti movimenti dei piedi: provate a mettere Emo schiena a terra e vedrete che si lamenterà di non poter camminare, mentre provando a scuoterlo si arrabbierà, in tutta la sua tenerezza.

Da buon companion, poi, Emo apprezza le carezze grazie a un sensore touch posto sulla testa.



Ok, tutto carino, ma cosa c'entra l'IA? Emo è anche una sorta di assistente personale, in quanto dispone di comandi vocali, per ora solamente in inglese (anche se il futuro arrivo dell'italiano è già stato annunciato), che possono essere utilizzati per svariate operazioni, dallo scatto di una foto tramite la Wide-angle Camera AI integrata fino alle richieste più esuberanti, come fargli cantare Happy Birthday to You. Emo può rispondere a domande di vario genere, come ad esempio sul meteo: in questo caso specifico potrà mostrare nella zona degli occhi (che nascondono un display) icone come quella della nuvola, circostanziando la risposta "a voce" tramite speaker.



L'utilizzo della fotocamera è anche legato al riconoscimento facciale, visto che il robottino può riconoscere tutti i membri della famiglia e interagirvi ricordandosi nomi e altro.

Dato che l'obiettivo è quello di proporre un "migliore amico dell'uomo digitale", si punta insomma a cercare di costruire una relazione in continua evoluzione.



In tutto ciò, come per ogni relazione che si rispetti, non possono mancare le attività ricreative. Avrete sicuramente notato che Emo è sempre solito indossare delle cuffie. Ebbene, grazie anche alla presenza degli speaker, il robottino può riprodurre la vostra playlist preferita e ballare al ritmo di qualunque genere, che si tratti di Hip-hop, Jazz, R&B e così via, ed è proprio in questo contesto che Emo metterà in mostra le movenze di Michael Jackson.

Quando si vorrà dare a Emo la possibilità di mettersi in mostra, basterà attivare la modalità Gaming e giocare insieme a lui a vari minigiochi.



Quelle indicate sono solamente alcune delle interazioni possibili con Emo GO HOME, la più recente versione del prodotto, ma per maggiori dettagli potete dare un'occhiata al video pubblicato sul canale YouTube di Eric J. Kuhns. Al netto delle potenzialità future del robottino, che potrà acquisire nuove feature nel tempo tramite aggiornamenti OTA, adesso sapete che là fuori c'è già qualcuno che ci "convive" serenamente.