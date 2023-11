Erazer esplosiva alla Paris Games Week: ecco tutti i nuovi PC da gaming

Dopo il totale rinnovo del brand di Medion Erazer nel più semplice "Erazer", la divisione tedesca di Lenovo è pronta a sganciare tantissimi prodotti nel mondo dei PC da gaming, sia nel segmento desktop che in quello laptop.

La Paris Games Week, che si è tenuta tra il 1 e il 6 novembre, è stata l'evento perfetto per presentare la nuova gamma di PC fissi di Erazer, che quest'anno comprende alcune proposte pensate esplicitamente per i giocatori più esigenti, dotate di CPU Intel Core di quattordicesima generazione - dunque con architettura Intel Raptor Lake Refresh - e di GPU NVIDIA fino alla GeForce RTX 4090.

Al contempo, la fiera parigina è stata anche il contesto del rilancio della proposta notebook di Erazer che, dopo il rebranding, punta in maniera ancora più risoluta verso i giocatori in mobilità. In questo caso, però, il produttore ha ri-presentato i laptop già in commercio, in attesa che la nuova generazione possa arrivare sugli scaffali dei negozi: perché ciò avvenga, però, ci sarà da aspettare l'inizio del 2024, quando Intel lancerà le CPU Meteor Lake.



Il "nuovo corso" di Erazer

Prima di addentrarci nella lineup di fine 2023 di Erazer, è bene fare un piccolo passo indietro. Erazer nasce come sub-brand di Medion, produttore di PC assemblati per il gaming e per l'ufficio fondato a Essen nel 1983 ed entrato a far parte del gruppo Lenovo nel 2012.

Per questo, tutti i prodotti Erazer usciti fino a un paio di mesi fa hanno utilizzato il branding "Medion Erazer", a indicare la loro origine tedesca. Tutto però è cambiato alla Gamescom 2023, quando Erazer ha abbandonato il riferimento a Medion e ha annunciato un cambio totale d'identita, passando per una nuova palette di colori e per un linguaggio visivo rinnovato. L'obiettivo di questa transizione è quello di "ispirare maggiore fiducia nei consumatori e rendere l'azienda più moderna e ancora più affascinante per i giovani" - oltre che quello di ridurre la confusione tra i prodotti Medion ed Erazer, ovviamente. Di fatto, Erazer è diventato un marchio indipendente, ma sempre sotto l'ombrello di Lenovo: a ribadirlo sono il nuovo logo e i colori tonali dell'azienda, chiamati "Blue", "Dark Blue", "Aqua Blue" e "Purple", ben diversi da quelli di Medion. Infine, Erazer vuole puntare tutto sulla community, sfruttando in particolare la propria piattaforma online Erazer.gg, il suo canale Twitch e una pletora di concorsi e giveaway che, purtroppo, non sono ancora arrivati in Italia.



In effetti, lo stand di Erazer alla Paris Games Week è stato pensato per confermare il nuovo volto del marchio e la sua indipendenza. Anche a questo giro, Erazer ha realizzato un "Truck Tour" itinerante, partito alla Games Week francese e che continuerà al Comic-Con olandese del 18-19 novembre e al DreamHack Sweden del 23-26 novembre. Il truck di Erazer è un ambiente all'avanguardia, diviso dall'azienda in due parti e utilizzato per presentare i suoi prodotti, sia con un'esposizione più "tecnica" concentrata sulle specifiche e sul design di laptop e desktop, sia con una demo in un ambiente meno formale.

L'azienda di Essen ha ricostruito la "tana" dei sogni di ogni PC gamer nel suo truck, utilizzando ovviamente laptop e desktop Erazer, insieme a tanti accessori e prodotti di compagnie terze, che spaziano dalle TV ai sistemi audio di ultima generazione, passando per sedie da gaming e controller. Non si tratta dunque di uno spazio espositivo tradizionale, ma di un esempio di come potrebbe essere il vostro setup utilizzando i prodotti Erazer, andando però ben oltre la sola scrivania. Una trovata veramente intrigante, che ci auguriamo venga replicata in futuro e usata come esempio da altre compagnie.



Ancora meglio: l'intera "Game Room" è al centro di un giveaway, per ora riservato solo ai fan francesi, svedesi e olandesi di Erazer, a cui sarà possibile partecipare interagendo con i profili social della compagnia.

Un'altra sezione dello stand, invece, era costituita da un gigantesco simulatore di guida dalla forma di un PC portatile (vedere per credere: date un'occhiata alle foto!): il gioco prescelto dalla compagnia è stato F1 2023, che veniva fatto girare su uno dei PC preassemblati di Erazer con CPU Raptor Lake Refresh e schede video RTX Serie 40 di NVIDIA. Ci torneremo tra pochissimo.

La seduta, il volante e la pedaliera, invece, erano targati Cooler Master: l'esperienza di guida del simulatore è stata tra le più immersive che ci sia capitato di provare ultimamente, grazie ad uno schermo di grandi dimensioni, ad una postazione di primo livello e, soprattutto, ad un hardware che rappresenta lo stato dell'arte nel mondo dei desktop da gaming preassemblati.



Erazer Enforcer X10: un desktop senza compromessi

Il cuore del simulatore, infatti, era un Erazer Enforcer X10, un desktop da gaming che, vista la sua scheda tecnica monstre, potrebbe facilmente rappresentare il sogno di moltissimi videogiocatori. La CPU è un Intel Core i9-14900K, che "poggia" su una scheda madre Gigabyte AORUS Elite AX Z790 ed è accompagnata da quattro banchi di RAM Kingston Fury Beast da 16 GB l'uno, per un totale di 64 GB di memoria. Lo storage, invece, è rappresentato da un SSD WD Black da ben 2 TB.

La star della composizione è però la NVIDIA GeForce RTX 4090 montata da Erazer nel suo PC: in questo caso, la casa tedesca ha scelto una soluzione OC di Gigabyte con 24 GB di VRAM. Conclude la scheda tecnica un PSU Seasonic Prime.

Sempre nello stand di Erazer alla Paris Games Week, anche se nel contesto della Game Room, abbiamo poi potuto dare un'occhiata all'Erazer Hunter X30 con RTX 4080 e un Intel Core i7-14700K: si tratta di un'altra soluzione di pregio, pensata per la fascia alta e per chi vuole portarsi a casa un PC preassemblato che non necessiterà di modifiche o upgrade per qualche anno.

Ci è stato confermato che Erazer lancerà anche l'Hunter X20, che condivide la CPU con il fratello maggiore ma che adotta come soluzione grafica la RTX 4070 Ti. In entrambi i casi, la RAM è da ben 32 GB (due banchi da 16 GB l'uno), mentre lo storage è pari a 1 TB nel caso dell'Hunter X30 e a 3 TB (1 TB di SSD e 2 TB di HDD) per l'Hunter X20.



Non erano invece presenti a Parigi le altre due proposte di Erazer nel settore dei computer fissi. La prima è il desktop "entry-level" della compagnia, l'Erazer Engineer X30, dotato di Intel Core i7-14700K e di una scheda video RTX 4070 di NVIDIA.

Il PC è disponibile in diverse configurazioni di RAM e di storage, che però mantengono tutte una scheda madre Gigabyte B760M AORUS Elite, la RAM DDR5 e un alimentatore InWin da 650 W. A seconda della configurazione verso cui vi orienterete, inoltre, cambierà anche il sistema di raffreddamento, che nelle versioni più costose viene realizzato da Cooler Master, nonché lo storage del dispositivo, che è disponibile in varie combinazioni che prevedono un SSD per i documenti di utilizzo più frequente e un HDD per l'archiviazione a lungo termine dei file.

La seconda proposta svelata da Erazer, invece, è il top di gamma Mechanic X20, molto simile all'Enforcer X10 in termini di specifiche tecniche ma dotato di un design con pannello laterale semitrasparente e LED RGB su tutte le componenti interne.

Anche in questo caso, dunque, abbiamo una CPU Intel Core i9-14900K, una scheda video NVIDIA GeForce configurabile fino alla RTX 4090, una scheda madre Z790 di Gigabyte, la RAM DDR5 e un alimentatore Seasonic Vertex da 800 W o addirittura da 1200 W. Si tratta di una proposta riservata ai giocatori più esigenti, che - a detta della stessa Erazer - punta sia sull'hardware che sul design per convincere i fan.



Erazer Beast X40: il raffreddamento a liquido su laptop

Accanto ai desktop, però, l'azienda di Essen ha dedicato ampio spazio anche al mondo laptop, con una decina di prodotti in bella mostra nella capitale francese. Tra di essi salta subito all'occhio l'Erazer Beast X40, le cui specifiche fanno girare la testa: Intel Core i9-13900K, RTX 4080 o 4090 mobile, fino a 32 GB di RAM a 4800 MHz e fino a 2 TB di SSD, per giunta con raffreddamento a metallo liquido per il processore.

Il tutto nella scocca di un portatile dotato di un generoso schermo QHD+ da 17" con refresh rate a 240 Hz, che si accompagna ad una tastiera meccanica Cherry MX Ultra Low Profile Full RGB.

Se tutto ciò non vi basta, sappiate che l'Erazer Beast 40 è uno dei pochi PC portatili a presentare un kit di raffreddamento a liquido esterno.

Quest'ultimo è una vera e propria tanica per l'acqua distillata che può essere collegata al PC, riducendone drasticamente la portabilità ma incrementandone le performance del 10-15%, almeno secondo i dati diffusi dal produttore. Per favorire la facilità d'uso, inoltre, il laptop ha un indicatore del livello di capienza della tanica esterna e presenta una serie di attacchi magnetici volti ad evitare perdite di liquido di raffreddamento. Al controllo dell'intero sistema, infine, ci pensa il Medion Control Center, che gestisce da remoto il Cooling Kit mediante connettività Bluetooth 5.2.



Oltre al top di gamma, la lineup di PC Erazer comprende un ventaglio di offerte perfette per tutte le tasche: al di sotto del Beast X40, per esempio, troviamo l'Erazer Major X20, con una GPU RTX 4070 di NVIDIA come sua scheda grafica, in combo con un processore Intel i9 o i7 di tredicesima generazione.

Lo storage in questo caso si ferma a 1 TB, mentre la RAM arriva a 32 GB di DDR5. Più piccolo anche il display, che resta un pannello QHD+ a 240 Hz ma la cui diagonale scende a 16". La fascia media è invece abbondantemente coperta dalle linee Deputy e Defender di Erazer, che propongono configurazioni dotate di un Intel Core i7 di dodicesima o tredicesima generazione e di una RTX 4060 Laptop con 8 GB di VRAM. Nei modelli "base" delle due lineup, inoltre, lo schermo viene sostituito con un comunque ottimo display QHD o FHD a 165 o 144 Hz: a variare sono anche le dimensioni stesse del pannello, pari a 17,3" nella linea Defender e a 15,6" nei PC Deputy. Infine, i due Crawler E30 e E40 rappresentano gli "entry-level" della gamma di portatili Erazer per i prossimi mesi. Il primo è disponibile in varie configurazioni, che presentano una CPU Intel Core i7 o i5 di dodicesima generazione e una grafica a scelta tra la GTX 1650 Laptop o le RTX 3050 e 3050 Ti Laptop di NVIDIA. Il secondo, invece, può essere acquistato anche con un processore Intel Core i7-13700H e con una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6 GB per laptop, nonché con una RAM e uno storage rispettivamente da 32 GB e 1 TB nelle configurazioni massime.