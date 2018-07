Estate senza limiti: le offerte di Vodafone, TIM, Tre e Wind

Come ogni anno, anche in questo 2018 gli operatori telefonici si sono adoperati per offrire agli utenti le classiche promozioni estive, una volta note come Summer Card e simili, con all'interno gigabyte, minuti, SMS e non solo.

Questa volta, l'offerta è un po' più povera del solito, anche perché le soglie delle promozioni si sono alzate anche nel resto dell'anno, ma non mancano comunque le novità. Vediamole insieme, prendendo in esame solo i principali operatori.



Vodafone

Partiamo da quello che è - per qualità della linea - il primo operatore telefonico del nostro Paese, nonché quello che sin dai primi anni 2000 ha proposto Summer Card o promozioni estive per tutti i propri clienti, soprattutto i più giovani.

Per l'estate 2018, la promozione Vodafone ruota attorno a due promozioni: Simple+, che è unica, e Unlimited.

Vodafone Simple+ non prevede alcun costo di attivazione, nessun vincolo, e offre, a 9,99 Euro al mese al posto di 14,99 Euro, 10 gigabyte di internet in 4G con hotspot incluso, 1000 minuti verso tutti e 1000 SMS. A ciò si aggiunge anche Social e Chat, con gigabyte illimitati per la navigazione sui social network e sulle principali piattaforme di messaggistica.

Discorso diverso per Unlimited: in questo caso le offerte sono tre, tutte con aggiunte importanti.

Unlimited x2, a 9,99 Euro al mese, include gigabyte illimitati per chat e mappe, minuti illimitati verso tutti e 2 gigabyte di internet in 4G con hotspot. La Unlimited x3 invece ha un prezzo di 11,99 Euro al mese e, alle chat e mappe con gigabyte illimitati, aggiunge anche la navigazione sui social network e 5 gigabyte di internet in 4G, oltre ovviamente a minuti illimitati.

La più venduta è però Unlimited x4 Pro, che costa 14,99 Euro al mese ed è la più completa: chat, mappe, social e musica con gigabyte illimitati, chiamate senza limiti e 10 gigabyte al mese in 4G con hotspot.

Chiaramente, sono anche disponibili le promozioni Shake, con la Unlimited Remix che consente di scegliere i giga, i minuti e gli SMS in base alle proprie esigenze.



TIM

TIM invece lancia la Summer Edition della Senza Limiti, con prezzi più elevati rispetto a Vodafone.

La TIM Senza Limiti Silver, a 12 Euro al mese (se pagato con carta di credito o conto corrente, altrimenti il costo è di 15 Euro), include minuti illimitati verso tutti, Chat e Social senza limiti su Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat, 5 gigabyte di traffico internet.

Il secondo "livello "è la TIM Senza Limiti Gold, che rispetto alla Silver vede l'aggiunta di due pacchetti importanti: la Musica (da TIM Music, Spotify, RTL ecc) senza limiti e 18 gigabyte di internet, il tutto a 18 Euro con carta di credito/25 Euro su credito residuo.

Chiudiamo la carrellata delle promozioni della linea Senza Limiti con la Platinum, che ovviamente è la più costosa: 49 Euro al mese se addebitata su carta di credito o conto corrente/59 Euro al mese se si rinnova su credito residuo.

TIM Senza Limiti Platinum include minuti illimitati verso tutti, Giga senza limiti, chat, social e musica in streaming e 60 minuti di chiamate verso Europa, USA e altri Paesi.

Per i già clienti TIM è previsto un costo di attivazione di 19 Euro, mentre per l'addebito su credito residuo il costo iniziale è di 39 Euro. Più basso ovviamente per chi effettua la portabilità: soli 5 Euro. Il limite massimo d'attivazione è il 26 Agosto 2018.



Tre

Tre non propone alcuna offerta tematica per l'estate, ma le classiche opzioni della linea All-In, senza smartphone però. A queste ha aggiunto Apple Music gratuitamente per sei mesi, il che rappresenta un vantaggio importante per chi vuole ascoltare musica senza freni nella stagione estiva.

All-In Prime, a 5 Euro al mese al posto di 10 Euro, include 1000 minuti e 10 gigabyte di navigazione internet in 4G.

All In-Master, invece, è a tutti gli effetti l'offerta di fascia meda e a 7,5 Euro, rispetto ai 15 Euro originali, include minuti illimitati verso tutti e 20 gigabyte di navigazione internet.

La proposta è conclusa con All-In Power, che viene tagliata anch'essa del 50% e passa dai precedenti 25 Euro agli attuali 12,50 Euro, un prezzo che include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di internet con GIGA BANK.

Per coloro che necessitano di meno gigabyte e minuti, sono anche disponibili le offerte della linea Play.

Play 5, a 7 Euro al mese, include 500 minuti di chiamate e 5 gigabyte di internet in 4G, mentre Play 9 offre, a 9 Euro, 900 minuti di telefonate e 9 gigabyte in 4G.



Wind

Chiudiamo la nostra carrellata con Wind e le promozioni della linea All Inclusive.

All Inclusive Online Edition, a 12 Euro al mese con attivazione gratuita, offre 10 gigabyte, minuti illimitati e 100 SMS al mese, senza alcun costo extra. Per coloro che passano a Wind è prevista la consegna della SIM entro tre giorni in tutta Italia, in maniera gratuita, e se si paga con PayPal si ricevono 5 Euro di ricarica gratis entro 24 ore dall'attivazione della SIM.

All inclusive Young Easy Pay è rivolta ai più giovani e coloro che necessitano di più giga: a 9 Euro al mese, infatti, si ha diritto a 20 gigabyte di internet, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS. Quest'ultima offerta è però attivabile fino al 22 Luglio 2019, presso tutti i negozi Wind.