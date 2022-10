EVNIA, nel tempio del calcio francese per scrivere la storia del gaming

Quello di Parigi non è stato affatto un evento come tutti gli altri. Tanto per cominciare, si tratta del primo evento Philips di questo tipo. La capitale francese rappresentava una cornice perfetta per renderlo ancora più speciale. Indimenticabile la location, quello Stade de France che nel 1998 laureò i bleus campioni del mondo, l'undici storico con Barthez, Desailly, Vieira e Zidane.

Ad accoglierci, totalmente al buio circa le intenzioni di Philips, c'era lo spogliatoio della nazionale francese, con le maglie incorniciate e qualche nome di troppo, come Magnavox Odyssey, Game Boy, Xbox, Switch, Commodore 64. Insomma, qualcosa non quadra: imbocchiamo il corridoio verso il campo, tra luci soffuse e fumo artificiale, ed ecco che inizia la magia...



Più che una gamma, una filosofia

Dove eravamo rimasti? Uno stadio vuoto, ad avvolgerci completamente in una serata eccezionalmente tranquilla, scandita solo a tratti da qualche goccia di pioggia. Ammirata la maestosità dell'impianto, torniamo al riparo, dove ci aspetta una presentazione coi fiocchi.

Il fulcro di tutto è il gaming, ma non buttiamola così semplicemente, perché EVNIA nasce proprio per cancellare con un colpo di spugna gli stereotipi che lo caratterizzano. TPV e Philips, insieme, hanno scelto questa parola di origine greca, che i brand traducono come "Smart Thinking", ma anche come "manifestare interesse nel proteggere qualcuno o qualcosa".

Il concetto è piuttosto chiaro e la fotografia tracciata dello stato del settore fornisce più di un indizio.

Al mondo ci sono oltre tre miliardi di giocatori. Se ne prospettano 3,5 miliardi per il 2025, la metà della popolazione mondiale. Solo in Asia se ne conta il 49%, di cui 494 milioni di sesso femminile e in crescita a ritmi sostenuti. L'età media di 30 anni, invece, dipinge una passione straordinariamente trasversale, spalmata tra popolazione adulta e giovanissimi.

Si parlava di stereotipi. In Africa si conta circa il 4% degli introiti mondiali per quel che riguarda il settore gaming. Non a caso, guest star della serata e tra le prime persone a provare i prodotti di EVNIA è stata Sylvia Gathoni, aka QueenArrow. Atleta professionista, QueenArrow non rappresenta semplicemente il prototipo di target commerciale del brand, bensì lo spirito con cui EVNIA si affaccia al mercato di riferimento, libera da barriere sociali di ogni tipo, sessuali o razziali che siano, con un linguaggio e uno spirito unici nel settore.

Via, quindi, gli orpelli ipertecnologici e le linee aggressive che per anni hanno scandito i ritmi del mercato. Piuttosto colori semplici e un design frutto di un attento lavoro di progettazione, unico, minimale e identitario.

Nascono così i primi prodotti Philips della nuova famiglia interamente dedicata al gaming, tra monitor e periferiche. Tre gli scaglioni di riferimento poiché tre saranno i target in termini di esigenze.



I primi prodotti EVNIA

Si parte dalla Serie 3000, pensata per un gaming essenziale e abbordabile. Al suo fianco, in mezzo alla lineup, la Serie 5000 proporrà soluzioni bilanciate per giocatori alla ricerca del giusto compromesso tra prestazioni e qualità.

Infine, con la Serie 7000 e 8000 ne vedremo (e abbiamo già visto) delle belle, tra OLED e QD-OLED curvi e non, dotati di tecnologia Ambiglow direttamente mutuata dalla già arcinota Ambilight delle TV Philips, che grazie a un set di LED RGB illuminerà il retro dello schermo in stretta sintonia con le immagini proiettate a schermo.

Al loro fianco, altrettante serie per quel che riguarda headset, mouse e tastiere.

I nuovi monitor annunciati da EVNIA sono esattamente quattro. Al lancio, quindi, la famiglia sarà circoscritta a un numero limitato di scelte, che nel corso dei mesi dovrebbero essere affiancati da altre proposte per popolare tutti i segmenti.

Il primo a raggiungere gli scaffali sarà il 34M2C7600MV, dotato di un generoso pannello ultrawide da 34 pollici con risoluzione 1440p, refresh rate fino a 165 Hz e supporto HDR 1400.

La qualità del pannello è garantita dalla tecnologia miniLED a 1.152 zone di retroilluminazione, per un controllo fine della luce e dei contrasti. Immancabili, ovviamente, tasselli come l'Adaptive Sync e la possibilità di espansione tramite USB-C. Il piedistallo consente un discreto margine di personalizzazione nello spazio e la tecnologia Ambiglow è al suo posto. Il prezzo di questa soluzione, a dicembre, partirà da 2.069 euro.

I prodotti che andranno ad affiancarlo da gennaio 2023 saranno i Philips Evnia 42M2N8900, 34M2C8600 e 27M2C5500W, proposti rispettivamente a 1.959 euro, 1.849 euro e 579 euro.



Il maestoso 42 pollici EVNIA 42M2N8900 è dotato di un ampio pannello OLED UltraHD da 138 Hz con tecnologia low input lag, Ambiglow e, naturalmente, pieno supporto alle HDMI 2.1. Il 34 pollici ultrawide 34M2C8600, invece, rappresenta il fiore all'occhiello della famiglia, con il suo superlativo pannello QD-OLED, risoluzione WQHD e refresh rate fino a 175 Hz.

Chiude la lineup di partenza il "piccolo" pannello curvo VA 27M2C5500W, con la sua risoluzione 1440p a 240 Hz e tempi di risposta fino a 1 ms GTG (0,5 MPRT).

Come accennato, ci sarà spazio anche per le periferiche. Le prime ad approdare sulla piazza saranno due tastiere (SPK8508 e SPK8708), due mouse (SPK9508 and SPK9708), due headset (TAG5208 and TAG7208) e il tappetino extra-size SPL7508. Questi prodotti saranno disponibili a partire da giugno.

Abbiamo provato tutti questi prodotti, uno per uno, cercando di saggiarne il potenziale tecnico ma anche di carpire il messaggio lanciato da Philips con questa gamma dal sapore già storico.



In senso assoluto, il prodotto che più di tutti ci ha colpiti è stato il monitor 34M2C8600, ovvero il prodotto di punta della collezione con il suo pannello QD-OLED. La sua qualità costruttiva attrae, ma lo schermo cattura e non c'è modo di liberarsi dalla sua stretta. Si tratta, probabilmente, di una delle esperienze di visione più gratificanti mai provate su scrivania, al netto di tutti i bias percettivi dovuti alle luci ambientali e al contesto "mondano".

Di assoluto spessore a livello tecnico, stupisce per una risposta eccellente e una qualità dell'immagine davvero straordinaria. Insomma, il meglio che un appassionato del quality gaming possa desiderare.



Al suo fianco, il 42 pollici rappresenta una soluzione ottima per chi cerca un hub per PC e console, con ampi spazi a disposizione e una buona distanza di visione. Molti utenti hanno già iniziato a utilizzare Smart TV con questa diagonale per sopperire all'assenza di una vera e propria offerta dedicata con pannello OLED; perciò, questa proposta riuscirà a rispondere a questa domanda con la qualità Philips e con la tecnologia esclusiva Ambiglow, difficilmente replicabile su prodotti anche simili. Ottimo nella riproduzione di giochi ad alto framerate, questo monitor è un punto d'incontro perfetto anche per chi è alla ricerca di un prodotto per l'utilizzo trasversale, dal multitasking avanzato a più finestre all'Home Entertainment. Insomma, parola d'ordine: duttilità.

In tutto ciò, abbiamo molto apprezzato gli headset messi a disposizione seppur l'ambiente non consentisse di saggiarne appieno le capacità, ma comunque molto comodi ed esteticamente gradevoli. Bene anche le tastiere, precise e con un feedback morbido e pulito, così come i mouse, sobri al punto giusto e comodi da impugnare.

Appuntamento a dicembre, quindi, per toccare con mano i prodotti definitivi e scoprirli in tutti i loro segreti.